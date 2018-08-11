 土耳其央行许诺金融稳定 | 经济纵横 | DW | 13.08.2018

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经济纵横

土耳其央行许诺金融稳定

土耳其里拉近期大幅贬值，该国央行则在努力平息市场上的不安情绪。土耳其各商业银行将获得央行提供的流动性。外汇存款市场的中介功能也将恢复，各期限债券的里拉存款准备金率也有所下调。

Türkische Zentralbank (Imago/Zuma Press)

埃尔多安呼吁民众将手里的欧元、美元和黄金换成里拉

DW.COM

先威胁、再抱怨、最终发出恳求。和美国你来我往的对攻中，埃尔多安显然选错了对象。对土耳其经济来说，这是个沉重的一击。 (11.08.2018)

华盛顿当局宣布制裁土耳其司法和内政部长。美方表示，他们捏造对美国牧师布伦森的指控，让他被判监禁35年。 (02.08.2018)

面对华盛顿的贸易战威胁，中国、土耳其等国正在纷纷寻求美国之外的其他贸易渠道。中国农业部副部长韩俊周六表示，美国农产品在中国市场的份额完全可以被其他国家所取代。而土耳其则计划在与中国、俄罗斯、乌克兰的贸易中减少使用美元交易。 (12.08.2018)

(德国之声中文网) 土耳其央行表示，将向金融市场注入100亿里拉、60亿美元、价值30亿美元的黄金储备。除了美元之外，也可以用欧元作为里拉储备的保障。

央行还强调，将密切注意市场以及价格动向，采取一切措施稳定金融市场。声明发布后，里拉兑美元的汇率一度有所回升。

土耳其财政部长阿尔巴伊拉克(Berat Albayrak)周末已经公布了一套行动计划，各相关机构将采取必要措施，并且加强和市场的沟通，尤其是在里拉贬值中蒙受严重损失的土耳其的商业银行以及该国中小企业。阿尔巴伊拉克是总统埃尔多安的女婿。

埃尔多安大谈"企业责任"

自今年初以来，土耳其里拉已经贬值了约四成。仅在上周五(8月10日)，里拉就在一天内贬值了18%。而土耳其与美国就被捕美国公民的争端，也导致了该国金融危机的进一步加剧：就在上周五，美国总统特朗普宣布对土耳其进行惩罚，针对该国钢铝产品的进口关税将从25%上调到50%。土耳其总统埃尔多安则指责美国正在对土耳其发动"经济战"。

Türkei, Istanbul: Finanzminister Berat Albayrak hält Ansprache (picture-alliance/M. Alkac)

土耳其财政部长阿尔巴伊拉克是埃尔多安的女婿

埃尔多安则呼吁本国企业不要被当前艰难的经济形势所影响。他说，维系民族的生存，不仅仅是政府的责任，也是工业界以及商界的义务。他警告土耳其企业不要轻易申报破产。"你们要是申报了破产，那就犯下了错误。"埃尔多安要求土耳其产业界不要购入外汇，避免增加该国商业银行的压力。

 

 

文山/凝炼/(法新社、路透社、德新社)

 

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