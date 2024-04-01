土耳其地方选举 埃尔多安政党遭遇惨败

（德国之声中文网）根据4月1日凌晨官方通讯社安纳多卢新闻社发布的地方选举初步计票结果，作为当前最大反对党的土耳其共和人民党在安卡拉、伊斯坦布尔等五个主要大城市的选举中获胜，在全国范围内该党共获得了37.6%的选票，位居第一。总统埃尔多安所在的执政党正义与发展党全国得票率为35.7%。

目前，埃尔多安已经承认反对派获得胜利。他在3月31日晚间出口民调结果发布时就表示，正义与发展党阵营经历了2002年掌权以来的“转折点”。埃尔多安在安卡拉的党部对异常安静的支持者人群说：“不幸的是，我们没有取得我们想要的结果。……我们当然会尊重这个国家的决定。”

土耳其共和人民党领袖厄泽尔(Özgür Özel)表示，这是一个“具有历史意义的选举结果”，说明选民“想要一个新政策”。尽管这次只是地方选举，但各界普遍认为是对去年刚获连任的埃尔多安总统的民意测试。分析人士认为，导致执政党票数走低的主要援引很可能是糟糕的经济形势以及不断攀高的通货膨胀率。

（德新社、法新社、路透社、安纳多卢新闻社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。