 土耳其在地中海钻气田 欧盟计划制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.02.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

土耳其在地中海钻气田 欧盟计划制裁

土耳其与欧盟就东地中海天然气田资源开发争议不断。土耳其邻国希腊和塞浦路斯极为不满。现在，欧盟决定制裁土耳其。

EU warnt die Türkei vor Gasförderung vor Zyperns Küste (Reuters/M. Sezer)

土耳其钻井船Yavuz"在东地中海试钻井

（德国之声中文网）欧盟成员国在一次会议上决定，禁止两名土耳其公民入境，这两人参与了在地中海上的气田钻探。据多名欧盟外交官在布鲁塞尔称，这两人在欧盟的财产也将被冻结。相关决定尚需经相关机构作法律审议，并交由欧盟部长理事会批准。

自塞浦路斯沿海发现有丰富天然气储藏以来，围绕对其的开采发生激烈冲突。塞浦路斯共和国和土耳其均对相关海域提出主权要求。安卡拉政府试图经由与利比亚签署一份引起争议的海洋协议造就即成事实。根据该协议，土耳其在东地中海的海疆大幅延伸。

冲突延续多年

在塞浦路斯和希腊的压力下，欧盟成员国外长会议于去年11月铺平了对钻探的参与方实施制裁的道路。根据当时作出的决定，参与钻探的组织、企业和个人有可能受到制裁。还在2019年7月，欧盟成员国外交部长会议已作出涉及相关争议的决定，中止与土耳其的双边航空交通谈判。

Türkei Bohrungen im Östlichen Mittelmeer | Schiff Yavuz | Fatih Donmez, Energieminister (picture-alliance/Anadolu Agency/C. Gunes)

土耳其能源部长视察地中海钻探工程（2019年8月7日）

去年，土耳其启动了对有争议的天然气田的试探性钻探。安卡拉称，钻探活动在其大陆架进行，符合国际法。塞浦路斯政府则与多家外国企业签署了研究开采当地天然气的协议。这些外企中有意大利的埃尼（Eni）、法国的道达尔（Total）和美国的埃克森（Exxon）。但土耳其予以拒绝，除非北塞浦路斯土耳其共和国也能参与。

 

凝炼/达扬（法新社）

 

相关内容

Migranten in Griechenland

前往欧盟的非法移民数量增加 20.10.2019

根据欧洲边境与海岸警卫局提供的数据，上个月，非法越境现象增加了14%，经由希腊的偷渡路线尤其成为关注焦点。

Malta Reisepass von Blogger Manuel Delia

希腊黄金签证“热销”一多半被中国人买走 07.04.2019

希腊等欧洲国家为吸引投资移民推出的“黄金签证”，受到中国人的青睐。去年获得希腊此类型签证的外国人中，中国人已超过一半。

Fremd im eigenen Land

德语媒体：来自中国的移民大军 23.01.2019

“投资25万欧元，即可一家三代移民欧洲！”这是中国移民中介公司常见的广告词。那么，这些说辞是否属实，中国人为什么要移民希腊？《南德意志报》就此问题展开了深入的报道。

广告

媒体看中国

China, Wuhan: Coronavirus (Reuters/ Royal Thai Navy)

德语媒体：新冠将成为一场大流行病？

疫情危机中，中国央行先是投放1.2万亿人民币资金以保障流动性，继而又投放4000亿元人民币救市。《法兰克福汇报》对此予以关注。《南德意志报》文章写道，新冠疫情可能、甚至已经发展成为大流行病，但研究者也有了新发现。  