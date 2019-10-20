土耳其在地中海钻气田 欧盟计划制裁

（德国之声中文网）欧盟成员国在一次会议上决定，禁止两名土耳其公民入境，这两人参与了在地中海上的气田钻探。据多名欧盟外交官在布鲁塞尔称，这两人在欧盟的财产也将被冻结。相关决定尚需经相关机构作法律审议，并交由欧盟部长理事会批准。

自塞浦路斯沿海发现有丰富天然气储藏以来，围绕对其的开采发生激烈冲突。塞浦路斯共和国和土耳其均对相关海域提出主权要求。安卡拉政府试图经由与利比亚签署一份引起争议的海洋协议造就即成事实。根据该协议，土耳其在东地中海的海疆大幅延伸。

冲突延续多年

在塞浦路斯和希腊的压力下，欧盟成员国外长会议于去年11月铺平了对钻探的参与方实施制裁的道路。根据当时作出的决定，参与钻探的组织、企业和个人有可能受到制裁。还在2019年7月，欧盟成员国外交部长会议已作出涉及相关争议的决定，中止与土耳其的双边航空交通谈判。

去年，土耳其启动了对有争议的天然气田的试探性钻探。安卡拉称，钻探活动在其大陆架进行，符合国际法。塞浦路斯政府则与多家外国企业签署了研究开采当地天然气的协议。这些外企中有意大利的埃尼（Eni）、法国的道达尔（Total）和美国的埃克森（Exxon）。但土耳其予以拒绝，除非北塞浦路斯土耳其共和国也能参与。

凝炼/达扬（法新社）