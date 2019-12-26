土耳其发生强震 多人丧生

（德国之声中文网）据当局提供的数字，在埃拉泽省和邻省马拉蒂亚（Malatya），死亡人数分别是15人及4人；此外，共有7个省区的900多人受伤。电视台播放的视频上可看到人们惊慌失措，跑上大街。

土耳其国家电视台TRT援引当局报道称，还有约30人可能被困在倒塌的建筑物内。当地媒体上传了倒塌的建筑物画面。阿纳多卢通讯社报道说，该国总统埃尔多安表示，将采取一切措施，保障公民生命安全。他祝愿伤者早日康复，并祈求真主怜悯死者。埃尔多安总统还指示包括卫生部长和内张部长在内的多名部长级官员前往地震灾区。

土耳其国防部通告说，已成立危机小组，向搜寻和救援使命提供帮助。该国灾害与应变管理署（Afad）称，已向灾区派出数百名救助人员，并运去帐篷、床和被褥。

该机构最初曾报告此次地震是6.8级。此后不久，阿纳多卢通讯社援引土耳其地震监测网站提供的数据报道说，震级是6.5级，地震中心位于埃拉泽省的锡夫里杰地区，在众多邻省亦有明显震感，并发生多次余震。

"持续很久"

一名68岁的男子报告说，在他居住的那条街上，一栋房子轰然倒塌，"大家都跑到外边，震得很厉害，非常可怕"。一名39岁的女士子对法新社说，她惊慌失措，不知是该跑到冰冷的露天去还是呆在房子里好，地震"时间很长，也许有30秒钟"。

土耳其是地震多发国。最强的地震之一发生于1999年，震级7.6，震中位于伊斯坦布尔东南的格尔居克（Gölcük），导致数万人死伤。

全球地震危险度最高的7个地区 危险地带 全球共分7大洲。各洲板块的交界地区是发生地震的高危地区。当两个板块相互碰撞，可能会发生地震。尼泊尔位处印度板块和欧亚板块的交汇区。上周六，这两个板块相撞引发了尼泊尔的强震。全球地震频发地区都在哪些国家呢？

全球地震危险度最高的7个地区 1. 尼泊尔，巴克塔布 2015年4月25日，一场7.8强震摧毁了加德满都市（Kathmandu）的大部分地区，超过3700人死亡。紧张的援救工作继续进行：距离加德满都市不远的巴克塔布市（Bhaktapur），尼泊尔士兵正挖开废墟营救伤者和遇难者的尸体。

全球地震危险度最高的7个地区 1. 尼泊尔，巴克塔布 在加德满都谷地有7处被列为世界遗产的古迹。图中便是其中之一：斯瓦扬布纳特佛寺（Swayambhunath，俗称“猴庙”）。对尼泊尔人来说，这些古迹具有重要的文化和宗教价值，此外这些建筑也是尼泊尔著名的旅游景点。哪些建筑被毁，受到损害的程度如何目前人们还没有掌握到确切的信息。

全球地震危险度最高的7个地区 1. 尼泊尔，巴克塔布 废墟内仍有民众没有被救出，一些救援人员徒手进行挖掘。

全球地震危险度最高的7个地区 2. 日本，福岛 距尼泊尔5000公里之外的日本也遭遇过地震重创。2011年3月11日，一场地震引发了核泄漏危机。这是日本史上最严重的大灾害，超过1.8万人死亡。地震引发海啸，损害了福岛核电站，发生核泄漏事故。

全球地震危险度最高的7个地区 2. 日本，福岛 2013年福岛核电站又重新投入使用。日本被普遍认为是防震方面的专家。城市中座座摩天大楼都拥有特殊的防震地基，发生地震的时候这些“抗震楼”筑会摇摆减震，吸收冲力。

全球地震危险度最高的7个地区 3. 印度洋，安达曼海 印度安达曼海的这组岛屿距离印澳板块和欧亚板块之间断层带不远。因为板块之间的相互冲撞，这里常常发生海啸和地震。

全球地震危险度最高的7个地区 3. 印度洋，安达曼海 2004年12月26日，苏门答腊岛海域发生地震，引起高达20米的海啸。总共导致23万人丧生。在 印度尼西亚、泰国和斯里兰卡、整片整片的海岸线被摧毁。

全球地震危险度最高的7个地区 4. 中国，云南 云南风景秀丽，景色迷人。错落有致的梯田独具风韵，吸引了大批游客来参观。不过云南也是地震频发地区。这个省份位于印澳板块与欧亚板块的北部分界线。

全球地震危险度最高的7个地区 4. 中国，云南 2014年8月云南发生6.5级强震，根据多家媒体的报道，这场灾害造成逾400人死亡。超过10万人无家可归。中国多个地区都发生过强烈地震。2008年四川发生汶川地震，超过7万人丧生。

全球地震危险度最高的7个地区 5. 意大利， 拉奎拉 欧洲范围内也存在地震高危区。2009年，发生在意大利拉奎拉(L'Aquila)的一场地震夺取了逾300人的生命。数千人沦为无家可归者。7名科学家随后因"做出错误预测"被判入狱6年。这个判决受到了国际社会的谴责：人们目前掌握的技术不足预测地震的发生。

全球地震危险度最高的7个地区 6. 美国，旧金山 金门大桥是旧金山的标志性建筑。不过这座大桥或将面临地震考验。根据专家的预测，旧金山可能在近期发生自1906年以来最严重地震。

全球地震危险度最高的7个地区 6. 美国，旧金山 1906年的那场大地震几乎使旧金山毁于一旦，雪上加霜的是，这场地震引发了严重火灾。超过300人死亡，是美国遭遇的最严重自然灾害事件之一。

全球地震危险度最高的7个地区 7. 智利，瓦尔迪维亚 智利南部的瓦尔迪维亚（Valdivia）丝毫看不到大地震的危险。不过潜在的危险是存在的：智利海岸位于纳斯卡和南美洲板块的交界处，是地震高发区，而地震会引发海啸。

全球地震危险度最高的7个地区 7. 智利，瓦尔迪维亚 1960年智利发生9.5级大地震，是观测史上记录到规模最大的地震。这场灾难毁坏了治理的大部分基础设施，近1700人死亡，数百万人无家可归。智利最近一次发生的大型地震是在2010年。有研究人员表示，下次大地震将发生在智利北部地区。 作者: Lisa Duhm



凝炼/任琛（德新社、路透社）