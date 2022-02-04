土耳其发出封杀德国之声网站威胁

（德国之声中文网）土耳其传媒监管机构（ RTÜK）成员库诺拉尔普（ Okan Konuralp）周四上午发布推文称："德国之声、美国之音以及欧洲新闻（Euronews)必须在72小时内提交播放申请，否则将遭封杀。"

传媒监管机构RTÜK副主席乌苏卢（ Ibrahim Uslu）也向德新社证实了上述消息。他表示，德国之声必须立即就其网页内容提交申请，否则德国之声的网页将在土耳其境内无法打开。乌苏卢表示，RTÜK的正式通告将会在今后七至十天内发布在其官网上。乌苏卢说，受到这一新规定影响的，还包括美国之音的土耳其语节目和设址欧洲的欧洲新闻台（Euronews)。

反对派提出批评

同为RTÜK成员的土耳其记者塔斯奇（ Ilhan Tasci）表示，这一规定是土耳其让批评性报道噤声的又一步骤。他对德国之声表示："这项决定意味着，继本土频道之后，外国媒体也成了传媒管理当局的打压对象。"他表示，这一步骤无论如何都应引起关注，因为它是对新闻自由的直接干涉。最先发布推文公布这条消息的库诺拉尔普也对这一决定提出强烈批评。他对德国之声表示，执政的正义与发展党（AKP）想从国际及国内层面限制网络传播。

而传媒监管机构RTÜK副主席乌苏卢则对上述批评予以驳斥，他表示，这一决定同新闻审查毫无关系，而是依据2019年传媒法而采取的技术性步骤。

对于土耳其传媒监管机构的最新规定，德国之声一位发言人表示："我们从媒体报道中获悉了土耳其有关当局的这项可能规定，而且德国之声也有可能受到影响。不过，只有在土耳其有关当局正式发布通告之后，我们才能对事态做出研判，并采取相应步骤。"

2019年，土耳其出台了一项新的法律，赋予正义与发展党监控网络平台的更大权限。这项法律规定，所有媒体机构都必须申请播放许可，并在土耳其派驻代表。播放许可获批后，有效期为十年。

过去几年以来，土耳其加强了对传媒业的管控，正义与发展党拥有多数席位的RTÜK获得了监督网络内容的更大权限。土耳其主流媒体中的95%都由亲政府企业经营，这些企业也会获得政府的慷慨授权。媒体监管机构RTÜK的董事会中，正义与发展党成员也占据主导地位。

（德新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。