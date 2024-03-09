土耳其：准备好为俄乌主办和平峰会

（德国之声中文网）土耳其总统埃尔多安周五（3月8日）在伊斯坦布尔与到访的乌克兰总统泽连斯基会谈后表示，应该以谈判与和平的方式结束，土耳其已准备好主办一场乌克兰与俄罗斯都会参加的和平峰会。

然而，泽连斯基拒绝了埃尔多安的提议。他指出，瑞士即将举行一场和平峰会，基辅届时将提出自己的和平方案，不过俄罗斯不会出席，但在与乌克兰盟友就和平路线图达成一致后，俄罗斯代表可能会受邀参加下一次会议。泽连斯基解释道："我们不知道如何邀请那些对一切进行阻挠、摧毁和杀戮的人，我们希望（瑞士）峰会取得成果。"

据土耳其和乌克兰双方介绍，埃尔多安和泽连斯基在约一小时的会谈中讨论了俄乌战争进展、黑海航运安全（包括已失效的谷物倡议）以及国防工业合作等问题。

谁在控制黑海？

左右逢源？

俄乌战争爆发后，北约成员国土耳其一直支持乌克兰的领土完整，但也与俄罗斯保持着友好关系，并经常与冲突双方交谈。埃尔多安曾多次提议在土耳其举行有俄罗斯和乌克兰参加的峰会。土耳其曾于 2022 年主办俄乌和平对话，之后土方指这些对话缺乏后续的外交进展。

由土耳其和联合国斡旋达成的黑海谷物倡议有效解除了俄罗斯对乌克兰粮食出口的封锁。去年7月，俄罗斯宣布中止执行该倡议后，安卡拉一直在推动试图说服俄罗斯重返这一倡议，但俄方表示无意恢复该项目。

泽连斯基访问土耳其之后，俄罗斯总统普京也计划访问土耳其。土耳其总统府一位消息人士上个月向俄罗斯卫星通讯社表示，安卡拉期望普京将在两国选举结束后立即访问土耳其。俄罗斯将于3月15日至17日举行总统选举。土耳其地方政府选举定于3月31日举行。如果普京成行，将是其自俄乌战争以来首次访问北约成员国。

上周，土耳其外长菲丹（Hakan Fidan）与俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）在土耳其会面后表示，现在是开始停火对话的时候了。但菲丹同时强调，谈判并不意味着承认俄罗斯对乌克兰领土某些部分的占领。 他表示"主权和停火问题应该分开讨论"。

乌克兰的无人机战争

国防工业合作

作为平衡行动的一部分，土耳其在深化与俄罗斯能源合作的同时，与乌克兰保持着国防工业的合作。土耳其还签署了参与乌克兰战后重建的协议。路透社上个月报道称，美国威胁对与俄罗斯有业务往来的金融公司实施制裁，这导致土耳其与俄罗斯的贸易受挫，进口石油和土耳其出口商品的部分付款受到干扰或放缓。

土耳其已向乌克兰提供了武装无人机，并签署了在基辅附近的一家工厂联合生产无人机的协议，但战争阻碍了合作的进展。土耳其还向基辅提供了其他形式的军事支持，但反对西方对俄罗斯的制裁。泽连斯基周五当天在伊斯坦布尔视察了两艘为乌克兰海军建造的轻型护卫舰。他后来表示，与埃尔多安讨论了联合生产一些武器和弹药的问题。"今天，我们就政府层面和公司之间的联合防务项目达成了协议"，他在与埃尔多安会面后在社交媒体平台X上如是写道。

土耳其重申支持哈马斯

土耳其外长菲丹周五在在华盛顿与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）会面时也就俄乌战争展开讨论，重申安卡拉认为现在是讨论结束战争途径的时候了，但土耳其并未看到基辅和莫斯科有此意愿。

以哈冲突也是土美双方讨论的话题之一。菲丹表示，应立即宣布加沙停火，并增加人道主义援助。布林肯则强调，加沙是否能在近期停火取决于哈马斯。

同为北约成员国的美国和土耳其在对待哈马斯的态度上也存在分歧。土耳其总统埃尔多安周六再次公开表示，土耳其坚决支持哈马斯，任何人都无法让土耳其将他们定性为"恐怖组织"。哈马斯是一个激进的伊斯兰组织，被美国、欧盟、德国、以色列等国认定为恐怖组织。

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