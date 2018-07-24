 土耳其关押美牧师 白宫制裁土国两部长 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.08.2018

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时政风云

土耳其关押美牧师 白宫制裁土国两部长

华盛顿当局宣布制裁土耳其司法和内政部长。美方表示，他们捏造对美国牧师布伦森的指控，让他被判监禁35年。

Kombibild Türkei Abdulhamit Gul | Suleyman Soylu (picture-alliance/AA/S. Yordamovic/A. Ozler)

左至右是土耳其内政部长索以鲁 (Suleyman Soylu)和土耳其司法部长戈尔(Abdulhamit Gul) 。两人因为一樁司法案件上了美国制裁名单。

(德国之声中文网) 白宫週三(8/1)宣布制裁两名土耳其政府高官，冻结他们在美国财产，并规定美国公民不得与他们有生意上的往来。

美国政府说，土耳其司法部长戈尔(Abdulhamit Gul)和内政部长索以鲁 (Suleyman Soylu)捏造事实，指控美国牧师布伦森 (Andrew Craig Brunson)涉嫌从事间谍和与恐怖活动。布伦森因此被捕和判刑。

白宫发言人桑德斯说：「我们相信他是土耳其政府不公不正审判下的受害者。」

土国外交部立刻回击表示，「这一定会对两国解决此事所采取的建设性努力造成伤害。我国会反制这样的举动，希望美国立刻收回这个错误的决定。」

Türkei | US-Pastor Brunson in Hausarrest entlassen (picture-alliance/dpa/AP Photo/E. Tazegul)

美国牧师布伦森 (Andrew Craig Brunson)遭土耳其依恐怖主义罪名审讯。

美牧师面临35年徒刑

美国牧师布伦森在2016年10月首次被捕，当时土耳其发生政变，政府企图镇压失败。布伦森被指控支持被安卡拉视为恐怖组织的库尔德工人党（PKK)，并协助土耳其牧师居连(Fethullah Gulen)流亡至美国。 如果罪名成立，他将面临35年监禁。

上週，布伦森被允许出监，但仍被软禁。他提出离开土耳其的要求已被拒绝。

美国一直认为这个案件没有可靠的证据支持。

土耳其总统埃尔多安 (Recep Tayyip Erdogan)表示判决不会受到制裁影响。但他说，若美方交回居连牧师，可以考虑让布伦森返美。

居连曾经是埃尔多安的盟友，但现在出逃至宾夕法尼亚州一个僻静的乡下。

美国国务卿蓬佩奥表示，他下週将与土耳其外长卡瓦苏格鲁 (Mevlut Cavusoglu) 会面，讨论布伦森和制裁问题。

Fethullah Gulen (picture-alliance/dpa/S. Sevi)

土耳其牧师居连2016被指控是政变的幕后策划者。

夏立民/罗法 （美联社、法新社）

 

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