 土耳其债券：没有最垃圾 只有更垃圾 | 经济纵横 | DW | 18.08.2018

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经济纵横

土耳其债券：没有最垃圾 只有更垃圾

鉴于里拉大幅贬值，国际著名评级机构质疑土耳其国债稳定性。标准普尔和穆迪均将该国主权信用级别下调至垃圾级。评级机构呼吁必须提高土耳其央行的可信度和独立性。

  • Turkish lira (Getty Images/C. Mc Grath)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    超越地区的影响

    今年以来，土耳其货币里拉贬值了将近45%。土耳其是全球第18大经济体，人们担心，安卡拉的货币“灾情”引发金融危机，并影响到新兴市场以及欧洲。

  • [No title] (AP)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    投资者为盈利所驱

    土耳其高额负债是家常便饭，贸易逆差、服务都必须通过借贷外汇来支付。2008年后为同金融危机作斗争，美联储和欧洲央行都实施了低利率政策，借贷容易，成本低廉，投资者在包括土耳其在内的新兴市场大举投资。

  • Türkei Der Eurasien-Tunnel in Istanbul (Getty Images/AFP/O. Kose)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    靠借贷促经济发展

    国外资金流入土耳其经济。这些资金被用来填补财政赤字、政府投资以及公司借贷。贷款推动土耳其的经济增长，人们看到消费在提高，政府的建筑项目比比皆是。而有了经济增长，政府的支持率也得到上升。这里地上写着：“减速”。

  • USA Börse in New York (Getty Images/S. Platt)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    资金撤离新兴市场

    美联储宣布加息后，最近数月以来，人们看到投资者从新兴市场撤回资金，这也是美国国内经济走势稳健的必然效果，反映到货币上，美元增值，里拉下跌，土耳其国家债券回报率上升。

  • Türkische Präsident - Tayyip Erdogan (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    对埃尔多安的强硬路线失掉信心

    土耳其受到的压力也出现在其他门槛国家，不过土耳其里拉的表现尤其糟糕，这是因为投资者对埃尔多安领导下的国民经济失掉了信心。埃尔多安相信非正统的经济政策，要求低利率，并不断抨击游说升高利率的做法。

  • Screenshot von Trump Tweet über die Türkei (Twitter/Trump)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    特朗普的推特让土耳其里拉崩盘

    8月10日，美国总统特朗普宣布对来自土耳其的进口钢铝产品提高关税。事实上，关税本身的额度并不高，仅涉及大约10亿美元的贸易额。但对脆弱的土耳其经济而言，人们对市场的信心被冲垮！更致命的是，特朗普在推特上直接提及土耳其货币，一时间，里拉的比价呈直线下滑状。

  • USA trump und Erdogan Treffen in New York (Reuters/K. Lemarque)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    相互仇视

    土耳其监禁美国牧师安德鲁·布伦森（Andrew Brunson）事件让土美两国关系恶化，而且不断升级。虽然土耳其和美国都是北约成员，但他们对叙利亚境内库尔德人问题却持不同立场。此外，安卡拉计划购买俄罗斯的一套导弹系统，以及要求华盛顿引渡旅居美国的伊斯兰葛兰运动头目，都让两国关系雪上加霜。

  • Wahlen Türkei - Erdogan erklärt sich zum Sieger - Erdogans Anhänger feiern (picture alliance/AP Photo/E. Gurel)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    埃尔多安一人说了算

    同美国关系的恶化，加上土耳其经济的不景气，为目前市场的混乱制造了的契机。其实，今年6月埃尔多安连任土耳其总统以来，里拉贬值超过30%。土耳其修宪后，总统具有更大的权力。埃尔多安的威权统治，背离了传统的西方盟友，也让人们对土耳其的信心大打折扣。

  • Türkei, Istanbul: Finanzminister Berat Albayrak hält Ansprache (picture-alliance/M. Alkac)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    女婿阿尔巴伊拉克(Berat Albayrak)

    6月大选获胜后，埃尔多安加强了对央行的控制，此举让土耳其金融市场深感不安。埃尔多安没有任命专家担任财政部长，而是把这一要职交给了他的大女婿阿尔巴伊拉克(Berat Albayrak)，这增加了人们对央行独立性的怀疑，因为埃尔多安总统不断发出反对加息的言论。

  • Türkei Istanbul - Menschen tauschen ihr Geld um (Reuters/M. Sezer)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    埃尔多安的“经济战”

    埃尔多安的演讲未能挽救里拉的贬值，相反，他有关“经济战”与外国发起的、旨在削弱土耳其的“运动”的言论让人进一步失去信心。他没有设法鼓励人们重拾信心，提高利率，或者到国际货币组织寻求帮助，而是煽动民族主义情绪，扮演起受害者的角色。


  • Turkish lira (Getty Images/C. Mc Grath)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    超越地区的影响

    今年以来，土耳其货币里拉贬值了将近45%。土耳其是全球第18大经济体，人们担心，安卡拉的货币“灾情”引发金融危机，并影响到新兴市场以及欧洲。

  • [No title] (AP)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    投资者为盈利所驱

    土耳其高额负债是家常便饭，贸易逆差、服务都必须通过借贷外汇来支付。2008年后为同金融危机作斗争，美联储和欧洲央行都实施了低利率政策，借贷容易，成本低廉，投资者在包括土耳其在内的新兴市场大举投资。

  • Türkei Der Eurasien-Tunnel in Istanbul (Getty Images/AFP/O. Kose)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    靠借贷促经济发展

    国外资金流入土耳其经济。这些资金被用来填补财政赤字、政府投资以及公司借贷。贷款推动土耳其的经济增长，人们看到消费在提高，政府的建筑项目比比皆是。而有了经济增长，政府的支持率也得到上升。这里地上写着：“减速”。

  • USA Börse in New York (Getty Images/S. Platt)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    资金撤离新兴市场

    美联储宣布加息后，最近数月以来，人们看到投资者从新兴市场撤回资金，这也是美国国内经济走势稳健的必然效果，反映到货币上，美元增值，里拉下跌，土耳其国家债券回报率上升。

  • Türkische Präsident - Tayyip Erdogan (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    对埃尔多安的强硬路线失掉信心

    土耳其受到的压力也出现在其他门槛国家，不过土耳其里拉的表现尤其糟糕，这是因为投资者对埃尔多安领导下的国民经济失掉了信心。埃尔多安相信非正统的经济政策，要求低利率，并不断抨击游说升高利率的做法。

  • Screenshot von Trump Tweet über die Türkei (Twitter/Trump)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    特朗普的推特让土耳其里拉崩盘

    8月10日，美国总统特朗普宣布对来自土耳其的进口钢铝产品提高关税。事实上，关税本身的额度并不高，仅涉及大约10亿美元的贸易额。但对脆弱的土耳其经济而言，人们对市场的信心被冲垮！更致命的是，特朗普在推特上直接提及土耳其货币，一时间，里拉的比价呈直线下滑状。

  • USA trump und Erdogan Treffen in New York (Reuters/K. Lemarque)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    相互仇视

    土耳其监禁美国牧师安德鲁·布伦森（Andrew Brunson）事件让土美两国关系恶化，而且不断升级。虽然土耳其和美国都是北约成员，但他们对叙利亚境内库尔德人问题却持不同立场。此外，安卡拉计划购买俄罗斯的一套导弹系统，以及要求华盛顿引渡旅居美国的伊斯兰葛兰运动头目，都让两国关系雪上加霜。

  • Wahlen Türkei - Erdogan erklärt sich zum Sieger - Erdogans Anhänger feiern (picture alliance/AP Photo/E. Gurel)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    埃尔多安一人说了算

    同美国关系的恶化，加上土耳其经济的不景气，为目前市场的混乱制造了的契机。其实，今年6月埃尔多安连任土耳其总统以来，里拉贬值超过30%。土耳其修宪后，总统具有更大的权力。埃尔多安的威权统治，背离了传统的西方盟友，也让人们对土耳其的信心大打折扣。

  • Türkei, Istanbul: Finanzminister Berat Albayrak hält Ansprache (picture-alliance/M. Alkac)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    女婿阿尔巴伊拉克(Berat Albayrak)

    6月大选获胜后，埃尔多安加强了对央行的控制，此举让土耳其金融市场深感不安。埃尔多安没有任命专家担任财政部长，而是把这一要职交给了他的大女婿阿尔巴伊拉克(Berat Albayrak)，这增加了人们对央行独立性的怀疑，因为埃尔多安总统不断发出反对加息的言论。

  • Türkei Istanbul - Menschen tauschen ihr Geld um (Reuters/M. Sezer)

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    埃尔多安的“经济战”

    埃尔多安的演讲未能挽救里拉的贬值，相反，他有关“经济战”与外国发起的、旨在削弱土耳其的“运动”的言论让人进一步失去信心。他没有设法鼓励人们重拾信心，提高利率，或者到国际货币组织寻求帮助，而是煽动民族主义情绪，扮演起受害者的角色。


（德国之声中文网）土耳其国债此前已处于评级公司借以标志风险投资的垃圾级。穆迪宣布，将土耳其长期债务从Ba2 降至Ba3  ，展望"负面"，理由是，土耳其国家相关机构将遭到削弱，从而使土耳其政策的前瞻性更形弱化。

标准普尔将对土耳其的评级从BB- 降至 B+，但仍把展望保持在"稳定"层面。标准普尔解释说，做出这一决定的原因是土耳其国币的极端波动性。一般而言，BB级或以下的信用评级就属于垃圾级别。该评级公司预期，土耳其经济明年将衰退，未来4个月，通胀率超过22%，2019年年中回落至20%。

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反抗美国抵制iPhone？土耳其人这么说

忧虑央行独立地位不保

三大评级公司中的第三个-惠誉尚未做出最后决定，但通报说，公司认为，土耳其应对危机措施不力。惠誉强调，该国必须提升央行的可信度和独立性，以减少经济的和财政方面的不平衡状态。

穆迪亦指出，有关土耳其央行的独立性，人们的忧虑在增加。穆迪还批评说，土耳其方面缺少解决国家问题的一个清晰、可信的计划。穆迪表示，卡塔尔提供的150亿美元救助性投资虽有助于里拉的稳定，然而，此类"资金注射"难以满足土耳其对外来投资的需求。据估计，相关需求额度是2290亿美元，远高于土耳其的外汇储备量。

评级公司做出相关评价是要提醒投资人注意，一旦局势恶化，有可能血本无归。对土耳其而言，它意味着，举债成本将提高，因为，它将不得不以加息手段吸引投资人。

币值骤降

年初以来，土耳其里拉与美元的比值下降约40%，并曾一度降至历史低点。埃尔多安总统致力于扩大自己对经济和货币政策的影响力，让投资人忧心忡忡，并引发危机。

Türkische Präsident - Tayyip Erdogan (Getty Images/AFP/B. Kilic)

埃尔多安拒绝加息

 

美国和土耳其之间的政治冲突和相互实施的惩罚性关税被认为是里拉危机的近期强化因素。这两个北约成员国之间的冲突因布伦森（Andrew Brunson）事件而激化。安卡拉禁止被拘两年的这位美国牧师出境。土耳其方面指控布伦森与在美国生活的伊斯兰教士居伦（Fethullah Gülen）有联系。安卡拉当局称，居伦策划了2年前以埃尔多安为目标的政变企图。居伦多次驳回指控。他在美国生活已近20年。华盛顿用他交换布伦森，被认为极不可能。

专家们指出，土耳其货币下跌的长期原因要深远得多。它们当中包括：土耳其企业的高额外国债务、两位数通胀率、长期依靠国家贷款而刺激起来的经济增长。上个月，该国通胀率接近16%，创下新高。

 

凝炼/任琛（路透社、德新社）

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土耳其央行许诺金融稳定

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评论：土耳其危机会威胁欧洲经济？

对曾经的经济改革家埃尔多安，投资者失去了信心。德国之声记者Henrik Böhme认为，博斯普鲁斯海边的危机可能让埃尔多安丢掉总统宝座, 但也会伤及欧洲经济。 (14.08.2018)  

土耳其货币危机的来龙去脉

土耳其货币里拉大幅贬值，可能进一步导致该国的债务以及流动性危机。安卡拉是怎样走到这一步的呢？ (15.08.2018)  

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