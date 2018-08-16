土耳其债券：没有最垃圾 只有更垃圾

（德国之声中文网）土耳其国债此前已处于评级公司借以标志风险投资的垃圾级。穆迪宣布，将土耳其长期债务从Ba2 降至Ba3 ，展望"负面"，理由是，土耳其国家相关机构将遭到削弱，从而使土耳其政策的前瞻性更形弱化。

标准普尔将对土耳其的评级从BB- 降至 B+，但仍把展望保持在"稳定"层面。标准普尔解释说，做出这一决定的原因是土耳其国币的极端波动性。一般而言，BB级或以下的信用评级就属于垃圾级别。该评级公司预期，土耳其经济明年将衰退，未来4个月，通胀率超过22%，2019年年中回落至20%。

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忧虑央行独立地位不保

三大评级公司中的第三个-惠誉尚未做出最后决定，但通报说，公司认为，土耳其应对危机措施不力。惠誉强调，该国必须提升央行的可信度和独立性，以减少经济的和财政方面的不平衡状态。

穆迪亦指出，有关土耳其央行的独立性，人们的忧虑在增加。穆迪还批评说，土耳其方面缺少解决国家问题的一个清晰、可信的计划。穆迪表示，卡塔尔提供的150亿美元救助性投资虽有助于里拉的稳定，然而，此类"资金注射"难以满足土耳其对外来投资的需求。据估计，相关需求额度是2290亿美元，远高于土耳其的外汇储备量。

评级公司做出相关评价是要提醒投资人注意，一旦局势恶化，有可能血本无归。对土耳其而言，它意味着，举债成本将提高，因为，它将不得不以加息手段吸引投资人。

币值骤降

年初以来，土耳其里拉与美元的比值下降约40%，并曾一度降至历史低点。埃尔多安总统致力于扩大自己对经济和货币政策的影响力，让投资人忧心忡忡，并引发危机。

埃尔多安拒绝加息

美国和土耳其之间的政治冲突和相互实施的惩罚性关税被认为是里拉危机的近期强化因素。这两个北约成员国之间的冲突因布伦森（Andrew Brunson）事件而激化。安卡拉禁止被拘两年的这位美国牧师出境。土耳其方面指控布伦森与在美国生活的伊斯兰教士居伦（Fethullah Gülen）有联系。安卡拉当局称，居伦策划了2年前以埃尔多安为目标的政变企图。居伦多次驳回指控。他在美国生活已近20年。华盛顿用他交换布伦森，被认为极不可能。

专家们指出，土耳其货币下跌的长期原因要深远得多。它们当中包括：土耳其企业的高额外国债务、两位数通胀率、长期依靠国家贷款而刺激起来的经济增长。上个月，该国通胀率接近16%，创下新高。

凝炼/任琛（路透社、德新社）