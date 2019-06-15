 土耳其信誉再次被降级 | 经济纵横 | DW | 15.06.2019

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经济纵横

土耳其信誉再次被降级

对土耳其偿付能力的信心正在消失。美国评级机构穆迪（Moody's）再次下调对土耳其的信誉评级。该机构认为土耳其前景依然“消极”。土耳其现在借钱可能会更加昂贵。

Türkei, Symbolfoto: Währung Türkische Lira (Getty Images/C. Mc Grath)

土耳其里拉越来越不值钱

（德国之声中文网） 到目前为止，美国评级机构穆迪对土耳其的信誉评级一直是"Ba3"级。现在这一纽约评级机构将对这个欧亚国家的评级降至B1级。土耳其的债券信誉因此继续下跌，进入"垃圾"级。因此，任何将资金投入土耳其政府债券的人都将面临更大的风险。

前景黯淡

美国评级机构称，土耳其的前景依然"消极"，原因是该国贸易平衡危机的风险持续增加。为了偿还债款以及维持经济增长，土耳其需要招商引资，但是其信誉正在流失。

DW Im Ring mit Nalan (picture-alliance/AP Photo/E. Gurel)

土耳其政府反驳称该国的旅游收入在增加

土耳其财政部的第一反应是表示降级不符合该国的经济指标，并对分析的客观性产生怀疑。

作为证据，安卡拉财政部列出了相对于其他新兴经济体的经济指标，并指出，该国的通货膨胀率下降，旅游收入增加。但是穆迪则忽略了这些"非常积极的发展"。

导弹交易的可能后果

该评级机构还强调，下调对土耳其评级的原因还包括，因土耳其和美国之间的冲突所导致的外部压力，加剧了土耳其购买俄罗斯S-400导弹防御系统的可能性。一旦如此，美国国会有可能对土耳其实施制裁，这将给该国的经济和金融体系继续蒙上阴影。

就在一年前，穆迪已经降低了对土耳其的评级。去年八月，对土耳其的信誉评级从原来的"Ba2"级下调到"Ba3"。 当时，另一家美国评级机构标准普尔（Standard＆Poor's）已将其对土耳其的评级下调至"垃圾"级别。国家在偿还债务时，获得评级机构的升级可对利息的高低产生影响。

李京慧/任琛 (穆迪评级机构、路透社)

DW.COM

土耳其购置俄罗斯导弹系统

尽管招致美国和北约的强烈批评，土耳其仍然实施了购买俄罗斯S-400防空导弹系统的计划。土耳其总统埃尔多安表示，这一反导系统很快就将交付。 (13.06.2019)  

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Neisseria gonorrhoeae bacteria illustration Neisseria gonorrhoeae bacteria computer illustration (imago/Science Photo Library)

小心约会软件 每天100万人染上性病

世界卫生组织（WHO）警告说，全世界每天超过100万人染上性病。在一份最新报告中，该组织说应该给“约会软件时代”一个“叫醒电话”。  

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