土耳其信誉再次被降级

（德国之声中文网） 到目前为止，美国评级机构穆迪对土耳其的信誉评级一直是"Ba3"级。现在这一纽约评级机构将对这个欧亚国家的评级降至B1级。土耳其的债券信誉因此继续下跌，进入"垃圾"级。因此，任何将资金投入土耳其政府债券的人都将面临更大的风险。

前景黯淡

美国评级机构称，土耳其的前景依然"消极"，原因是该国贸易平衡危机的风险持续增加。为了偿还债款以及维持经济增长，土耳其需要招商引资，但是其信誉正在流失。

土耳其政府反驳称该国的旅游收入在增加

土耳其财政部的第一反应是表示降级不符合该国的经济指标，并对分析的客观性产生怀疑。

作为证据，安卡拉财政部列出了相对于其他新兴经济体的经济指标，并指出，该国的通货膨胀率下降，旅游收入增加。但是穆迪则忽略了这些"非常积极的发展"。

导弹交易的可能后果

该评级机构还强调，下调对土耳其评级的原因还包括，因土耳其和美国之间的冲突所导致的外部压力，加剧了土耳其购买俄罗斯S-400导弹防御系统的可能性。一旦如此，美国国会有可能对土耳其实施制裁，这将给该国的经济和金融体系继续蒙上阴影。

就在一年前，穆迪已经降低了对土耳其的评级。去年八月，对土耳其的信誉评级从原来的"Ba2"级下调到"Ba3"。 当时，另一家美国评级机构标准普尔（Standard＆Poor's）已将其对土耳其的评级下调至"垃圾"级别。国家在偿还债务时，获得评级机构的升级可对利息的高低产生影响。

李京慧/任琛 (穆迪评级机构、路透社)