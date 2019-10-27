 土耳其促德国接收″伊斯兰国″囚犯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.11.2019

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时政风云

土耳其促德国接收"伊斯兰国"囚犯

土耳其当局表示，有20名德国"伊斯兰国"（IS）成员被关押在土耳其。安卡拉希望德国和其他欧洲国家接收这些囚犯，这些国家对此一直持保留态度。

Symbolfoto Reisepass vor IS-Flagge (picture-alliance/Eibner-Pressefoto/Wuest)

德国新法不具有追溯效力，这意味着，那些已加入或已被抓获的人不会失去他们的德国公民身份

（德国之声中文网）土耳其要求将20名被抓获的"伊斯兰国"囚犯遣返回德国。土耳其总统府通讯署署长阿尔通（Fahrettin Altun）对德国《斯图加特新闻报》(Stuttgarter Nachrichten)表示："在打击恐怖主义方面，我们需要盟国的通力合作和积极的伙伴关系。"

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阿布·贝克尔·巴格达迪被美军击毙。他是谁？他是怎样将所谓的“伊斯兰国”从一个叛乱团伙转变成一个全球性的恐怖组织？ (28.10.2019)

抖音海外版TikTok出现“伊斯兰国”宣传视频，该公司已经删除大约10个账户。业界人士担心其管理模式难以监管并彻底清除这些内容。 (22.10.2019)

特朗普希望能遣返数百名被逮捕的IS囚犯到德国等欧洲国家，让他们在那里接受法庭的审判。这名美国总统发出的呼吁也暗含了威胁。而柏林做出回应，对此持怀疑态度。 (18.02.2019)

阿尔通表示，自10月9日土耳其军队和盟军开始在叙利亚东北部对库尔德武装发动攻击以来，已抓获四名德国IS成员。另有16名加入该圣战恐怖组织的德国人被土耳其拘留。

上周六，土耳其内政部长索伊卢（Suleyman Soylu）批评欧洲国家在对待关押在土耳其IS囚犯问题上无所作为："我们不是其他国籍IS成员的酒店。“

在是否接受遣返前往叙利亚和伊拉克的圣战分子问题上，欧洲国家一直持谨慎态度，担心会难以收集证据将其定罪，并导致国内发生极端主义袭击事件的风险会变得更高。

索伊卢言论针对的国家包括荷兰、丹麦和英国。这些国家已经采取行动，或者剥夺双重国籍IS成员的本国身份，或者拒绝遣返。

  • Over the past years, US troops have supported Kurdish fighters as they battled radical Islamic State (IS) militants to take back control of large areas of northern Syria. In what was seen as a surprising turnaround, US President Donald Trump announced in early October that he was withdrawing US troops from the region's border with Turkey. This pullback left a vacuum for others to act and react.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    美军撤退

    过去几年中，美军为库尔德人武装提供支持，协助后者抗击“伊斯兰国”恐怖组织，并且成功控制了叙利亚北部的大片区域。10月初，美国总统特朗普突然宣布美军将撤离与土耳其接壤的地区。这一突然之举，搅乱了叙利亚北部的格局。

  • Trump's troop withdrawal was a de-facto go-ahead for Turkey to launch an offensive into northeast Syria. The region is home to a largely autonomous Kurdish population and Kurdish militants known as the YPG, who are tied to an outlawed Kurdish party in Turkey. Turkey, who has faced a Kurdish insurgency, sees the Syrian Kurds as a threat to its security, hence the military action.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    土军出击

    美军撤离相当于送给土耳其一张出兵许可。叙利亚北部有着大量的库尔德人，现在出于实质上的自治状态。库尔德武装“人民保护军”(YPG)与土耳其境内的“库尔德工人党”有着密切联系，后者被土耳其认为是煽动分裂的恐怖组织。因此，土耳其认为YPG对其国家安全造成了威胁，需要跨境打击。

  • The YPG was one of the US' main allies in the fight to drive out IS from north Syria, but since October it has been fighting the Turkish forces that crossed into Syria. The YPG lacks strong air capabilities and defenses, putting it at a decided disadvantage in comparison to the Turkish army.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    抗击土军

    YPG曾是美军在该地区打击“伊斯兰国”恐怖组织的重要盟友，现在他们直面土耳其大军压境。YPG武装人员缺少防空力量，更无空中力量，在面对装备精良的土耳其军队时，处于绝对劣势。

  • The YPG is the largest component of the Syrian Democratic Forces (SDF), which also includes Arab and Christian militias. The SDF, which fought IS, controls northeastern Syria and feels betrayed by the US pullback. It is now fighting Turkish troops and their allies. It has warned that the Turkish offensive could distract from making sure IS fighters do not renew their strength in Syria.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    遭到背叛

    YPG是“叙利亚民主力量”(SDF)中最大的一支，除此之外还有阿拉伯、基督徒等团体的民兵武装，目前控制着叙利亚东北部国土。SDF在打击“伊斯兰国”的战斗中作出了重要贡献，现在他们则觉得遭到了美国的背叛。SDF警告，土耳其的攻势会让“伊斯兰国”恐怖分子在该地区死灰复燃。

  • The relationship between Syrian President Bashar Assad's troops and the SDF is a tricky one that shifts between cooperation, live-and-let-live and skirmishes, depending on the current situation. After Turkey launched its offensive, the Kurds struck a deal with the government that saw Syrian troops mobilized to fight the Turkish forces, allowing them to enter a region they had ceded to the SDF.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    默契交易

    多年来，阿萨德政府军与SDF之间的关系十分微妙，既有合作，也有冲突，还有默契。在土耳其发动越境军事行动之后，库尔德人与政府军达成了一项交易，让后者开进北部地区，抗击土军。

  • Russia has consistently backed the government of Syrian President Assad (L, with Putin in 2018) and assisted its forces. After US troops pulled out of the Kurdish areas, Russia moved its troops in to act as a buffer for Syrian government forces advancing towards the Turkish army. Moscow wants Syria to remain united and has accused the US of creating parallel structures in the Kurdish region.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    普京偷笑？

    俄罗斯一直是阿萨德政权的重要盟友。在眼下的乱局中，俄罗斯俨然成了阿萨德政权与土耳其之间的中间人，俄军也迅速开进，成为了叙利亚政府军与土耳其军队之间的缓冲。俄罗斯此前指责美国在北部扶持库尔德人是在分裂叙利亚。

  • Turkey also has allies among Syrian fighters. The Syrian National Army (SNA), also known as the Free Syrian Army, is a Syrian rebel group that has fought against the SDF and Assad's government. Backed by Turkey, SNA fighters took part in previous Turkish offensives against Kurdish militias inside Syria. Currently, thousands of SNA fighters are fighting the YPG alongside Turkish forces.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    土军盟友

    土耳其在叙利亚境内也有盟友：叙利亚国民军(SNA)。这个武装组织脱胎于前些年的叙利亚反对派武装“自由叙利亚军”，他们既与阿萨德政府军为敌，也打击库尔德人为主的SDF。在土耳其的协助下，SNA武装人员现在也在攻击库尔德人武装。

  • One possible future actor is IS. While it was essentially defeated in March 2019, tens of thousands of its fighters and their families remain in prisons or guarded camps in the Kurdish area of the country. Nearly a thousand alone have already escaped from a camp that was caught in the fighting between Kurdish militias and Turkish forces. Should the situation grow more unstable, IS could regroup.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    死灰复燃?

    恐怖组织“伊斯兰国”有可能再次走向前台。本来，他们已经在今年3月被基本击溃，数万武装人员以及他们的家属被看押在库尔德控制区的俘虏营里。土军发动对库尔德武装的袭击后，估计已经有近千名“伊斯兰国”成员逃离了俘虏营。如果局势进一步混乱，“伊斯兰国”很有可能在该地区重新组织起武装力量。

    作者: Uta Steinwehr, Cristina Burack


今年6月，德国联邦议会批准新法，有除德国外的第二国籍、并为恐怖主义组织作战的人，就将被剥夺德国国籍。新法不具有追溯效力，这意味着，那些已经加入或已经被抓获的人不会失去他们的德国公民身份。

土耳其希望将大约1300名圣战分子遣返回他们的原籍国家，其中许多人来自欧洲各国。

德国内政部指出，超过80名德国IS成员被关在叙利亚和伊拉克监狱。叙利亚库尔德武装和美国也敦促欧洲各国接收IS囚犯。

 

 

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叙利亚北部的棋手和棋子

美军撤离叙利亚北部，库尔德人武装直面土耳其的攻势。叙利亚政府军应库尔德人之邀开进北部，俄军依然是政府军的盟友。他们到底谁是棋手、谁是棋子？关押在库尔德战俘营里的“伊斯兰国”恐怖分子会不会逃之夭夭？内战打了八年的叙利亚，局势依然错综复杂、扑朔迷离。 (17.10.2019)  

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