 土耳其：中国疫苗有效率为91.25% | 科技环境 | DW | 25.12.2020

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科技环境

土耳其：中国疫苗有效率为91.25%

继上个月辉瑞、莫德纳和阿斯利康开发的疫苗取得正面结果后，科兴是第一家公布后期临床试验细节的中国疫苗制造商。土耳其等国陆续公布其疫苗有效率。

Sinovac Biotech I Corona Impfstoff

路透社报导，科兴公司还与印尼、巴西、智利和新加坡等国签署了名为CoronaVac的疫苗供应协议，并正在与菲律宾和马来西亚进行谈判。根据中国7月启动的针对特定高感染风险群体的紧急使用计划，CoronaVac已经为数万人提供了疫苗。

(德国之声中文网) 土耳其卫生部长科卡 (Fahrettin Koca) 周四 (12月24日) 表示，土耳其将在几天内收到第一批中国科兴新冠疫苗，因为土耳其的初步测试显示其有效性为91.25%。

科卡说：「我们现在确定疫苗对土耳其人是有效和安全的。安卡拉将利用这些数据为疫苗发放许可证。」

法新社报导，针对7371名志愿者进行的初步测试显示，中国疫苗的有效率为91.25%，但第三阶段测试仍未完成。

根据路透社，土耳其研究人员表示，除了一人出现过敏反应外，他们的试验过程中没有出现重大副作用。他们说，疫苗引起的常见不良反应是发烧、轻微疼痛和轻微疲劳。

土耳其的试验于9月14日开始，虽然志愿者超过7000名，但研究人员表示，24日宣布的结果是基于1322人的数据。

路透社报导，这一结果可能比巴西的一项单独的中国疫苗试验报告要好得多。报导提到，巴西的研究人员也在进行该疫苗的最后一项三期试验。他们在周三表示，该疫苗的有效性超过50%，但应公司的要求並未對外公布全部结果，引起了有关透明度的问题。

Türkei Coronvirus Dr. Feriha Oz-Krankenhaus

根据法新社，土耳其总人口约8300万人，官方记录新冠肺炎死亡人数至今为19115人，确诊人数为220万。

DW.COM

BioNTech和辉瑞的新冠疫苗通过欧洲药管局的审批后，周一晚欧委会对它正式发放在欧洲临时上市的许可。德国将在12月27日首先在高危人群施打这款疫苗。

中国即将展开疫苗接种。国家卫健委副主任曾益新周六公布了这个消息。他表示政府正在考虑让高风险群体优先接种，其中包括物流和海鲜市场工作人员。

科卡说，第一批300万剂中国科兴疫苗将于27日发往土耳其，预计28日抵达，之后还会再购买5000万剂。

他也说，安卡拉在未来几天还将与辉瑞生技签署450万剂的协议，并可以选择从辉瑞这家美国制药巨头及其德国合作伙伴那里再购买3000万剂。

有了这些疫苗，科卡说，土耳其「每天将能为150万甚至200万人接种疫苗」。

土耳其将从一月开始接种新冠疫苗，目前估计第一阶段的疫苗接种将覆盖900万人，首先接种对象是医护人员和最弱势的群体。

邹宗翰/张慈 (法新社、路透社)

 

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