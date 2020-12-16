土耳其：中国疫苗有效率为91.25%

(德国之声中文网) 土耳其卫生部长科卡 (Fahrettin Koca) 周四 (12月24日) 表示，土耳其将在几天内收到第一批中国科兴新冠疫苗，因为土耳其的初步测试显示其有效性为91.25%。

科卡说：「我们现在确定疫苗对土耳其人是有效和安全的。安卡拉将利用这些数据为疫苗发放许可证。」

法新社报导，针对7371名志愿者进行的初步测试显示，中国疫苗的有效率为91.25%，但第三阶段测试仍未完成。

根据路透社，土耳其研究人员表示，除了一人出现过敏反应外，他们的试验过程中没有出现重大副作用。他们说，疫苗引起的常见不良反应是发烧、轻微疼痛和轻微疲劳。

土耳其的试验于9月14日开始，虽然志愿者超过7000名，但研究人员表示，24日宣布的结果是基于1322人的数据。

路透社报导，这一结果可能比巴西的一项单独的中国疫苗试验报告要好得多。报导提到，巴西的研究人员也在进行该疫苗的最后一项三期试验。他们在周三表示，该疫苗的有效性超过50%，但应公司的要求並未對外公布全部结果，引起了有关透明度的问题。

科卡说，第一批300万剂中国科兴疫苗将于27日发往土耳其，预计28日抵达，之后还会再购买5000万剂。

他也说，安卡拉在未来几天还将与辉瑞生技签署450万剂的协议，并可以选择从辉瑞这家美国制药巨头及其德国合作伙伴那里再购买3000万剂。

有了这些疫苗，科卡说，土耳其「每天将能为150万甚至200万人接种疫苗」。

土耳其将从一月开始接种新冠疫苗，目前估计第一阶段的疫苗接种将覆盖900万人，首先接种对象是医护人员和最弱势的群体。

邹宗翰/张慈 (法新社、路透社)

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