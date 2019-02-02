（德国之声中文网）在欧洲，猪象征着富裕，力量和繁殖力。德国俗语"Schwein gehabt"字面意思为有猪，也就是说运气好，交了好运。一种解释是，在以前，有钱人才可能有猪，吃猪肉。也有解释说， 中世纪的体育赛事中，猪是奖给最后一名的安慰奖，也就是没做成什么，还能得到头猪，因此很幸运。在华人世界里，猪也是富裕和谐的象征。

不过，到了风水大师那里，事情就变得复杂了。土猪年的风水也难以一言以蔽之。

按照「干支」历法， 天干"己"属土，地支的"亥"是生肖的猪。己亥年因此也叫土猪年。又因五行学说中 "土"属黄色，故土猪年也称"黄猪"年。

猪在德国也是幸运的象征

香港著名的风水大师卢恒立（ Raymond Lo）预测，己亥猪年犹如沉浮在水面上的土，并不稳固，表面和平内里斗争。国际社会虽然比去年相对平静，但其实暗流汹涌。

大师的话想必没错啦。仅仅看看委内瑞拉局势，英国脱欧，美朝关系，美中关系，暗流汹涌是肯定的。

并不稳固的还有地壳表面。卢恒立指出，60年前的 1959年，俄罗斯，美国，新西兰，台湾都发生过大地震，法国发生过致命的水坝坍塌，在120年前的土猪年，美国和澳大利亚都发生过可怕的飓风和龙卷风。不过，话又说回来，地震，山崩，水坝坍塌，飓风，现在难道不是年年发生吗？

卢恒立还表示，2017年"火鸡年"运势带动全球股市大涨，去年土狗年则是开始掩埋"火种"，今年这一势头将继续。全球经济成长将于猪年画上句号，接下来将出现长期股市衰退以及经济危机。中国去年的A股是全球表现最差的股市，A股的颓势今年将传染给全球吗？大师的话是一个很好的提醒。

卢恒立也特别谈到中国国家主席习近平。他说，对于生肖属蛇的习近平，今年有坏运气，必须有面临各种挑战的心理准备。卢恒立建议，生肖属猪或属蛇的人今年最好佩戴虎形项坠避灾，今年运势佳的生肖则是虎，兔和羊。

卢恒立提到，上一个土猪年爆发了越战和导致达赖喇嘛流亡的西藏起义，120年前的土猪年则发生过义和团之乱。

小猪也要美美的

非洲猪瘟与三只小猪

不过，比起猪年的风水，中国人现在更关心的恐怕还是非洲猪瘟疫情。据估计，过去六个月里，中国各地因非洲猪瘟已杀掉上百万头生猪，养猪业受到重创，许多养猪专业户面临极大的困境。中国每年生产7亿头猪，相当于世界上一半以上的饲养量。世界动物卫生组织（OIE）总干事莫妮卡·艾略特虽然对中国能够控制疫情表示出信心，但也指出，由于非洲猪瘟是比较难控制的疫病，必须要有耐心，做好长期控制的准备。目前，港澳台都严阵以待，台湾方面尤其要求中国开诚布公地公布疫情真实状况。

此外，中国邮政发行的猪年特别版邮票先前也引起热议。邮票上有两只大猪和三只小猪，被中国网民议论为暗示中国还将为生育政策进一步松绑。两年前"一孩政策"仍然实施的时候，中国邮政推出的猴年邮票上就印有两只小猴，时过不久，中国政府就公布放开政策，一对夫妇允许生两个小孩。不过，也有人发现，2017年猪年生肖邮票上也有五只小猪，似乎仅凭两只大猪加三只小猪的邮票也无法揣摩到政策的走向。

无论是政策的改变还是风水大师的预测，都可以称为 "很难说"。你可以信，也可以不信。中国的易经八卦不是讲凶中有吉，吉中有凶嘛。歹运必有转机，泰运隐藏否卦。猪年最好的箴言恐怕仍该是审时度势，随机应变。