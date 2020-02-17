土國再挺新疆维族 专家忧新冠病毒侵再教育营

(德国之声中文网) 土耳其外交部长卡武索格鲁（Mevlut Cavusoglu）上周日(2月16日)在与中国驻德国外交代表会谈后表示，中国不应将所有维族穆斯林都贴上恐怖分子的标签。

他说：「无论是突厥人、维吾尔突厥人、汉人、佛教徒还是基督教徒，都不应仅仅因为一两个恐怖分子来自某个特定种族而称呼所有维吾尔突厥人恐怖分子。」

卡武索格鲁16日在慕尼黑安全会议上与中国外交部长王毅举行会谈。他说已经与王毅提出维吾尔族问题。

他说：「维吾尔突厥人是中国公民，因此我们希望维吾尔突厥人行使一等公民的所有权利。这是我们的期望。」

他批评北京方面对土耳其人与维吾尔人之间的联系持怀疑态度，称土耳其人与维吾尔人有「种族、宗教、文化和历史联系」。但是他说，土耳其不想像其他国家一样，把这个问题作为对付北京的「政治工具」，但他没有透露指的是哪些国家。

卡武索格鲁的评论谨慎，比起去年2月土耳其外交部发言人将中国对待维吾尔人的待遇描述为［人道耻辱」来得小心许多。

再教育营的感染风险

流亡的中国维吾人发出警告，新型冠状病毒可能已在再教育营中传播。到目前为止，中国官媒发布的官方数据中，并没有提到新疆可能爆发新冠病毒疫情(COVID-19)的相关内容。

维吾尔族侨民代表警告，被关在一起的大批人员可能无法获得足够的灭菌肥皂和消毒水，这将增加爆发疫情的可能性。

维吾尔族的法国社会学家瑞翰 (Dilnur Reyhan)说：「人们开始感到恐慌。我们的家人在那里，面对教育营和病毒。我们不知道他们是否有足够的食物或口罩。」

截至13日，在网站Change.org上已有超过3千连署请愿，敦促中国关闭再教育营以减少病毒传播风险。网路上也开始有#VirusThreatInThecamps和＃WHO2Urumqi两种hashtag要求关注这个议题，并希望世界卫生组织派代表团前往新疆。

请愿书说：「我们绝不能等到难民营传出有数百名与冠状病毒相关的死亡后才做反应.......当中国在武汉努力遏制该病毒，我们很容易可以假设病毒如果传到再教育营会迅速传播。如果我们现在不发出警报的话，将会影响数百万人。」

新疆及中国当局目前尚无針對这个请愿有任何回应。

邹宗翰/罗法 (法新社、路透社)