 土国大选争议不断 执政党恐失大城控制权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.04.2019

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时政风云

土国大选争议不断 执政党恐失大城控制权

土耳其周日举行了全国性的市政选举，而此选举也被视为对总统埃尔多安支持度的考验。 消息显示，反对党有望在首都安卡拉胜出。 另一方面，执政党与反对党则都对外宣称他们在土国最大城市伊斯坦堡获胜。

Tüekei, Ankara: Recep Tayyip Erdogan (picture-alliance/AA/E. Top)

土耳其周日举行了全国性的市政选举，而此选举也被视为对总统埃尔多安支持度的考验。 消息显示，反对党有望在首都安卡拉胜出。 另一方面，执政党与反对党则都对外宣称他们在土国最大城市伊斯坦堡获胜。

(德国之声中文网) 土耳其总统埃尔多安 (Recep Tayyip Erdogan) 与执政的正义与发展党对外宣布他们在周日 (3月31日) 的地方大选中，赢得多数城市的市长席次。 然而，消息也显示反对党罕见的在首都安卡拉胜出，而两大党都对外宣布赢得土国最大城市伊斯坦堡的市长选战。

数据显示，超过5千7百万选民有资格参与周日的选举，而他们也将替土耳其30个主要城市、51个省分首都及922个地区选出首长。 这次选举也被视为对总统埃尔多安的支持度进行考核。 在98%的选票结算完毕之际，执政党自行宣布以48.71%的得票率，赢得伊斯坦堡的市长选战。 前首相耶伊尔德勒姆 (Binali Yildirim) 告诉支持者: 「执政党赢了伊斯坦堡的选战，而我们感谢伊斯坦堡市民给我们的肯定。 」

然而，反对党候选人伊玛莫鲁 (Ekrem Imamoglu) 则在第一时间谴责执政党在选举结果过于接近的情况下，便自行宣布当选。 数据显示反对党在伊斯坦堡赢得大约48.65%的票。 他对群众表示: 「我要向伊斯坦堡居民以及全土耳其表示，数据明显指出我们已在伊斯坦堡市长选战中胜出。 」

土耳其官方媒体报导，执政党在土耳其全国赢得将近48%的票，而最大反对党共和人民党则赢得大约31%的票。

总统埃尔多安的期中考

土耳其总统埃尔多安过往多靠经济表现亮眼，来赢得大选。 然而在土币贬值、通货膨胀及食物物价飙涨的情况下，他所属的正义与发展党在几个主要城市的市长选战中，陷入困战。 埃尔多安周日晚间向支持者表示，执政党依旧是土耳其的第一大党，但也坦承他预期输掉某些市长选战。 针对这样的结果，他认为执政党向选民阐述政见时可能不够清楚，并强调: 「如果我们失利了，那我们便有责任改正这些错误。 」

埃尔多安也暗示输掉伊斯坦堡的可能性，但仍选择专注于选战的正面部分。 他说: 「伊斯坦堡的结果显示，我们在大部分的地区不是领先，便是与反对党形成拉锯，而这代表着什么? 即使最后市民选择了反对党，执政党在这些区域仍占有优势。 」

暴力与不公平的优势

Türkei, Istanbul: Ekrem Imamoglu (picture-alliance/AA/O. Akkanat)

然而，反对党候选人伊玛莫鲁 (Ekrem Imamoglu) 则在第一时间谴责执政党在选举结果过于接近的情况下，便自行宣布当选。 数据显示反对党在伊斯坦堡赢得大约48.65%的票。

周日大选传出选举相关的暴力事件。 通讯社消息指出，至少两名土耳其人死于选举相关的暴力事件中，而数十人也在选举中受伤。 总统埃尔多安第一时间哀悼伤亡，并表示他不希望这些事件成为质疑政党的主因。

但埃尔多安在此次选战中，不断将反对党塑造成土耳其的敌人。 他也将土耳其的经济衰败归咎于国内外的敌人。 支持库尔德族的人民民主党杯葛了数个城市的选举，控诉选举不公。 某些人民民主党的领袖因恐怖攻击相关的指控，而被政府关押。 该党指控政府试图从组织架构上对它们进行打压，并让执政党取得更明显的优势。

选举观察员表示，由于大部分政府掌控的媒体在选战期间都大幅报导埃尔多安的选战，而为反对党增添许多不利因素。

杨威廉/罗法 (路透社/法新社)

 

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