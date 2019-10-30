土叙军事冲突激化 北约盟国紧急磋商

（德国之声中文网）叙利亚和土耳其的冲突升级之后，北约理事会于周五（2月28日）召开特别会议就当前局势举行磋商。北约表示，此次磋商是应土耳其方面的要求举行。根据《北大西洋公约》第四条规定，当一个成员国的领土完整，政治独立或安全被认为受到威胁时，可向所有盟国提出磋商要求。

北约理事会是北约最高决策机构，由成员国外长组成，必要时，国防部长、财长甚至政府首脑也可与会，每年两次例会。在部长理事会休会期间，各成员国大使级常驻代表负责理事会日常工作。这是北约1949年成立以来第六次使用公约中的第四条款。

对"叙政府军所有已知目标"发动攻击

周四晚，在伊德利卜省（Idlib）的一场空袭中，至少33名土耳其士兵丧生，36人受伤。安卡拉认为叙利亚政府要对此负责，并且发动反击，目前已造成16名叙利亚士兵死亡。安卡拉表示，土耳其已利用其空中和地面武装力量对"叙利亚政府军所有已知目标"发动攻击。

"叙利亚人权观察组织"表示，在战略重镇--伊德利卜省的萨拉奇布（Saraqib）的南部，叙利亚战斗机轰炸了一支军用车队。该镇于周四被亲土耳其武装分子夺回。

土耳其士兵在伊德利卜省东南14公里处

俄罗斯国防部表示，叙利亚发动空袭的时候，被炸死的土耳其士兵正在"恐怖分子的作战单位"一边行动，然而，土耳其并未告知其武装力量在相关地区的活动。俄罗斯国防部补充道，土耳其的军队"不该在那里出现"，俄罗斯战斗机也没有在相关地区执行任务。与此同时，莫斯科称，俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安就伊德利卜的局势进行了电话磋商。谈话的主题是如何在反叛武装控制的地盘设置冲突降级区。

土耳其不再阻止难民进入欧洲

土耳其执政党正义与发展党（AKP）发言人切利克（Omer Celik）威胁，要对数百万难民开放边境，不再阻止其前往欧洲。他说："我们的难民政策一如既往没有变，但是现在有一个情况：我们无法再拦住难民了。"土耳在过去几年内共收容了约370万叙利亚难民。据悉，消息宣布不久，已有数百名难民涌向土耳其和保加利亚以及希腊的边境。

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）、美国和西方盟国在联合国就叙利亚局势召开的会议上敦促各方在伊德利卜立即停火。美国资深参议员格雷厄姆(Lindsey Graham)建议在伊德利卜设立禁飞区。美国国务院一名发言人指出，华盛顿支持北约盟友土耳其，并要求（叙利亚总统）阿萨德（Bashar al-Assad）政权、俄罗斯及伊朗支持的武装部队立即停止卑劣的攻势。他强调，美方正审视各种方案，确定如何在这场危机中向土耳其提供最好的支援。

伊德利卜省一处难民营

伊德利卜是叙利亚反叛武装控制的最大地区。土耳其在这场冲突中支持伊斯兰反叛武装。其实，该地区目前应该处于停战状态。根据2018年与俄罗斯达成的协议，土耳其为监督停火在伊德利卜省设了12个观察点。但去年12月，叙利亚政府在俄罗斯的支持下发起攻势，并在过去几周内不断挺进。阿萨德一直想收复反叛武装控制的最后一块地盘。埃尔多安则向该地区调派了土耳其军队，并多次威胁称，若叙利亚政府军不撤退将实施军事打击。

百万难民背井离乡

周四之前的一个月内，已有20名土耳其士兵在叙土武装力量的交火中丧生。目前有近100万叙利亚人流离失所。在当前的寒冷天气里，这些人急需安身之处、食物和医药用品。

叙利亚与土耳其边界处的伊德利卜省

安静/凝炼（路透社，美联社，德新社，法新社，纽约时报）