 團結抗中 英外相：若任首相將強化英聯邦關係 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

團結抗中 英外相：若任首相將強化英聯邦關係

正激烈競逐英國首相大位的現任英國外相特拉斯，週三再祭出最新承諾。她說，若任首相將深化與英聯邦國家的關係，對抗中國「日益增長的惡性影響」，幫助英國及其他民主國家 「贏得反對獨裁者的全球鬥爭」。

Liz Truss, Außenministerin von Großbritannien

「我們必須確保繼續作為英聯邦成員有明顯的好處，並為各國提供一個明確的替代方案，以應對來自北京日益增長的惡性影響」。特拉斯说。

DW.COM

英国保守党两位党首候选人特拉斯和苏纳克7月25日举行了首场电视辩论。主题包括税收政策、如何与中国打交道、英国退欧等问题。两人都在中国问题上展示自己的强硬立场。

在英国保守党党魁及首相的最后阶段角逐中，印度裔前财政大臣苏纳克周日表示，如果当选新首相，将对中国采取强硬态度，包括关闭在英国的所有30所孔子学院。本周一，苏纳克将和另一位候选人、外交部长特拉斯举行电视辩论。

英國前首相布萊爾指出，烏克蘭戰爭是在這個幾世紀以來最重要的歷史轉折點之一，這象徵著西方主導地位即將結束，而中國與俄羅斯合作，正崛起並取得超級大國地位。

（德國之聲中文網）根據英媒《泰晤士報》報導，角逐英國首相大位的領跑者、現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）週三（7月27日）表示，英國必須和英聯邦（Commonwealth，又稱大英國協）國家進行更多貿易往來，以對抗中國「日益增長的惡性影響」。

報導指出，特拉斯認為需要採取策略，以應對中國造成的「嚴重威脅」。特拉斯說：「作為最大的熱愛自由的民主國家集團之一，我們必須確保繼續作為英聯邦成員有明顯的好處，並為各國提供一個明確的替代方案，以應對來自北京日益增長的惡性影響」。

根據台灣中央社，大英國協總人口占全球人口約三分之一，國內生產毛額（GDP）總計14.5兆美元、占全球GDP約14%。目前大英國協有56個成員，非洲19個，大洋洲與南太平洋地區11個。

特拉斯誓言，如果接替約翰遜（Boris Johnson）擔任首相，她將與英聯邦國家簽署「快速通道」貿易協議。特拉斯表示，此舉將幫助英國和其他民主國家 「贏得反對獨裁者的全球鬥爭」。

她稱，將與英聯邦建立更緊密的經濟連結，加強「集體經濟安全」，並「抵制中國通過惡性使用經濟手段擴大其影響力的企圖」。

特拉斯表示：「我將確保英聯邦在我的『全球化英國』計劃中處於核心地位」。「全球化英國」（Global Britain）是約翰遜政府2021年提出的外交與國防政策綱領，其內涵涵蓋英國要「向印太傾斜」（the Indo-Pacific tilt）。

她補充表示，英聯邦作為不包含俄羅斯或中國的最大國家集團，「在世界舞臺上的影響力越來越大」。

劍指「一帶一路」？

英媒《獨立報》報導稱，特拉斯計畫將加快與英聯邦夥伴的雙邊貿易協定，她的競選團隊認為，這將增強英聯邦的貿易成本優勢。

「優先考慮與英聯邦國家的貿易，將加強經濟和安全聯繫，同時也為英國企業進入世界上最大的經濟集團之一的機會提供動力。」特斯拉說。

她的競選團隊發言人之一補充道，特拉斯認為「貿易和投資在阻止中國日益增長的影響力方面，可以發揮關鍵作用」，北京已經將投資作為其「一帶一路」倡議的一部分，「作為首相，她將最大限度地利用一切機會，加強整個英聯邦的經濟和安全聯繫。」

然而對此，英國第三大黨自由民主黨外交事務發言人莫蘭（Layla Moran）卻批評特拉斯所言只是空話。莫蘭表示，特拉斯不過是在「重提舊承諾」，「忽略了她的政府對英國國外聲譽造成了巨大損害」。

莫蘭說：「作為外交大臣，特拉斯幫助監督了我們對英聯邦盟友野蠻的援助削減，將絕望的人們推向了貧困。這表明所有關於全球英國的言辭都是空話。」

對華政策成英相之戰焦點

作為英國外交大臣，特拉斯自今年初以來曾多次發表抗衡中國、助台保衛的有關言論。此次做出欲團結英聯邦國家、對抗中國的競選承諾，是在另一名首相競爭者、英國前財長蘇納克（Rishi Sunak）表示若當選首相，將對中國採取強硬政策之後。

上週，蘇納克表示，如果他當選英國下一任首相，將對中國採取強硬政策，並稱「中國是英國和全球安全的頭號威脅」。

蘇納克還提出建議，包括關閉在英國的所有30所孔子學院，以防止中國通過文化和語言傳播軟實力，擴大影響力，以及承諾通過迫使高等教育機構披露超過5萬英鎊以上的外國資金並審查研究合作伙伴關係，「將中共踢出我們的大學」。

此外，蘇納克還批評「一帶一路」計劃讓發展中國家背負了難以逾越的債務，稱北京為自己的利益不斷地操縱全球經濟。

「我將在成為首相的第一天就去改變這一點。」蘇納克當時表示。

蘇納克和特拉斯的首相競逐，必須爭取約16萬名保守黨員的支持。保守黨黨魁投票將於8月初展開，最終結果預計9月5日出爐，黨魁也將成為英國新一任首相。

  • England Rishi Sunak

    下一任英国首相会是谁？

    前财政大臣里希·苏纳克（Rishi Sunak）

    7月5日，英国财政大臣苏纳克和卫生大臣贾维德（Sajid Javid）在表示对政府失去信心后，相继递出辞呈，被认为引发了导致约翰逊下台的政府“辞职潮”。目前42岁的苏纳克已宣布将竞逐保守党党魁及首相职位。在一段竞选视频中，他表示：“让我们恢复信任，重建经济，重新凝聚这个国家。”这名印度裔的前财政大臣因其千万富翁妻子的税务问题而面临压力，并因违反防疫规定而被罚款。

  • UK Downing Street, London Liz Truss

    下一任英国首相会是谁？

    外交大臣利兹·特拉斯（Lis Truss）

    46岁的外交大臣特拉斯被认为有望成为未来保守党历史上又一位“撒切尔夫人”。在财政和卫生大称宣布辞职后，特拉斯很快就宣布支持约翰逊，但随后缩短了她原本在印尼参与二十国集团（G20）外长会议的行程。特拉斯最初是英国脱欧的反对者，但最终成为约翰逊“全球英国(Global Britain)”战略的拥护者。该战略旨在使脱欧后的英国利用重新获得的自主权，维系英国具有全球影响力的大国地位。

  • England Sajid Javid

    下一任英国首相会是谁？

    前卫生大臣萨吉德·贾维德 （Sajid Javid） 

    52岁的贾维德作为卫生大臣是此次第一个提出辞职的内阁成员。但这并不是他第一次退出约翰逊政府，他曾担任财政大臣一职，于2020年初因不满约翰逊要求他辞去其所有顾问而愤然辞职。2021年，这名出生在巴基斯坦移民家庭的政治家重返议会，担任卫生大臣。

  • Großbritannien | Nadhim Zahawi

    下一任英国首相会是谁？

    新任财政大臣纳迪姆·扎哈维（Nadhim Zahawi）  

    55岁的扎哈维因为在新冠期间作为疫苗大臣的出色表现广受称赞。苏纳克辞职后，约翰逊立即将扎哈维任命为英国财政大臣，但这并没有阻止他加入要求约翰逊下台的行列。扎哈维出生于伊拉克的一个库尔德人家庭，他是英国知名市场研究公司YouGov的联合创始人，于2010年当选为国会议员。

  • Großbritannien | Jeremy Hunt

    下一任英国首相会是谁？

    国会议员杰里米·亨特（Jeremy Hunt）

    这名55岁的资深议员在上一次争夺党魁和首相的角逐中惨败给约翰逊，但据报道，他表示自己领导国家的雄心并没有“完全消失”。他曾担任英国文化、卫生和外交大臣。因为妻子来自中国西安而被中国网民称作“中国女婿”。他在担任外交大臣期间多次表示支持香港，包括不排除制裁中国的可能。他的言论遭到中方的严词批评，中方就其“多次发表错误涉港言论表示强烈愤慨”。

  • Großbritannien | Penny Mordaunt

    下一任英国首相会是谁？

    国际贸易部长彭妮·莫当特 （Penny Mordaunt）

    这名49岁的国际贸易部长是一位热门的潜在竞争者，有人认为，她可能会通过称其可以帮助弥合党内分歧来获得支持。莫当特于2019年成为英国第一位女性国防部长，在约翰逊担任首相后而被辞退。她也是约翰逊上任以来对其最直言不讳的批评者之一。她目前是下院女性议员中唯一的海军预备役军官，曾在2016年的公投中支持脱欧。

  • Großbritannien | Ben Wallace

    下一任英国首相会是谁？

    国防大臣本·华莱士 （Ben Wallace）

    根据民调机构YouGov的一项调查，52岁的英国国防大臣华莱士目前最有可能成为约翰逊的接替者，成为下任保守党党魁。华莱士也曾呼吁约翰逊辞职，但表示他将继续担任领导英国国防部保护国家安全的职务。由于处理乌克兰战争和从阿富汗撤离，华莱士一直在保守党民意调查中，党内最受欢迎的内阁部长中名列前茅。许多人认为，他与约翰逊是风格迥异、鲜明对比的两种人物。然而，目前并不确定华莱士是否真的想要竞选首相之位。

  • Großbritannien | Suella Braverman

    下一任英国首相会是谁？

    总检察长苏拉·布拉弗曼 （Suella Braverman）

    现年42岁的英国总检察长布拉弗曼在潜在竞争者中相对不知名。当日前被英国媒体问及是否有意竞选保守党领袖时，布雷弗曼直言：“当然，我会。如果有竞选机会，我会参与。”她解释想参选的原因是：因为她和她从肯尼亚和毛里求斯移民到英国的家人“对这个国家心存感激”。作为约翰逊一直以来的支持者，她也坦言，随着政府内部出现一连串辞职事件，现在是首相离开的时候了。

  • Großbritannien | Tom Tugendhat

    下一任英国首相会是谁？

    国会议员汤姆·图根哈特 （Tom Tugendhat）

    这名48岁的前军官是下议院外交事务专责委员会主席，他已经正式宣布将竞选下任首相。他在《每日电讯报》上发文表示，他希望筹组一个“广泛联盟”，以消除政治分歧。他写道：“我曾经在军队效力，现在在议会。我希望能以首相身份再次响应号召。”图根哈特没有担任大臣的经验，但这也可能是一个优势，因为一些党内成员认为他也许是一个新开始的好选择。他也是敦促英国对中国采取更强硬立场的主要保守党人之一。然而，作为英国脱欧的反对者，他很难吸引党内右派。


（路透社、《獨立報》、《泰唔士報》）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

KOMBO - Undatierte Archivfotos zeigen Liz Truss, britische Außenministeri, und Rishi Sunak, ehemaliger britischer Finanzminister. Die Nachfolge des britischen Premierministers Johnson wird sich zwischen Rishi Sunak und Liz Truss entscheiden. Die beiden Politiker erhielten bei der Abstimmung in der konservativen Parlamentsfraktion die meisten Stimmen. +++ dpa-Bildfunk +++

英保守党党首候选人电视辩论：争相强硬对华 26.07.2022

英国保守党两位党首候选人特拉斯和苏纳克7月25日举行了首场电视辩论。主题包括税收政策、如何与中国打交道、英国退欧等问题。两人都在中国问题上展示自己的强硬立场。

(COMBO) This combination of pictures created on July 12, 2022 shows Britain's Foreign Secretary Liz Truss (L) arriving to attend the weekly Cabinet meeting at 10 Downing Street, in London, on April 19, 2022 and Britain's Chancellor of the Exchequer Rishi Sunak leaving the 11 Downing Street, in London, on March 23, 2022. - Foreign Secretary Liz Truss and Former Finance minister Rishi Sunak are the final two candidates for the Tory party leadership run-off following a vote on July 20, 2022. (Photo by Daniel LEAL and Tolga Akmen / AFP) (Photo by DANIEL LEAL,TOLGA AKMEN/AFP via Getty Images)

英保守党党魁竞选人苏纳克：将对中国采取强硬政策 25.07.2022

在英国保守党党魁及首相的最后阶段角逐中，印度裔前财政大臣苏纳克周日表示，如果当选新首相，将对中国采取强硬态度，包括关闭在英国的所有30所孔子学院。本周一，苏纳克将和另一位候选人、外交部长特拉斯举行电视辩论。

A police officer walks past a G20 sign in Nusa Dua, Bali, Indonesia, Thursday, July 7, 2022. Foreign ministers from the Group of 20 leading rich and developing nations are gathering in Indonesia's resort island of Bali for talks bound to be dominated by the conflict in Ukraine despite an agenda focused on global cooperation and food and energy security. (AP Photo/Dita Alangkara)

G20外长会议：拉夫罗夫来了 特拉斯走了 07.07.2022

20国集团的外长们聚集在印尼巴厘岛举行会晤。尽管会谈的重点是全球合作以及粮食和能源安全，但是乌克兰战争必然也会成为会谈的重点话题之一。

广告

媒体看中国

自从俄罗斯入侵乌克兰以来，普京比以往任何时候都更需要中国的支持。

德语媒体：习近平的“工具人”和拜登的两难境地

乌克兰战争爆发以来，俄罗斯和中国之间的关系变得越发亲密。德国《世界报》撰文指出，俄中两国之间的相互需求并不对等，俄罗斯正在变成中国人身边的“贫穷小弟”，普京正在变成习近平的“工具人”。  