團結抗中 英外相：若任首相將強化英聯邦關係

（德國之聲中文網）根據英媒《泰晤士報》報導，角逐英國首相大位的領跑者、現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）週三（7月27日）表示，英國必須和英聯邦（Commonwealth，又稱大英國協）國家進行更多貿易往來，以對抗中國「日益增長的惡性影響」。

報導指出，特拉斯認為需要採取策略，以應對中國造成的「嚴重威脅」。特拉斯說：「作為最大的熱愛自由的民主國家集團之一，我們必須確保繼續作為英聯邦成員有明顯的好處，並為各國提供一個明確的替代方案，以應對來自北京日益增長的惡性影響」。

根據台灣中央社，大英國協總人口占全球人口約三分之一，國內生產毛額（GDP）總計14.5兆美元、占全球GDP約14%。目前大英國協有56個成員，非洲19個，大洋洲與南太平洋地區11個。

特拉斯誓言，如果接替約翰遜（Boris Johnson）擔任首相，她將與英聯邦國家簽署「快速通道」貿易協議。特拉斯表示，此舉將幫助英國和其他民主國家 「贏得反對獨裁者的全球鬥爭」。

她稱，將與英聯邦建立更緊密的經濟連結，加強「集體經濟安全」，並「抵制中國通過惡性使用經濟手段擴大其影響力的企圖」。

特拉斯表示：「我將確保英聯邦在我的『全球化英國』計劃中處於核心地位」。「全球化英國」（Global Britain）是約翰遜政府2021年提出的外交與國防政策綱領，其內涵涵蓋英國要「向印太傾斜」（the Indo-Pacific tilt）。

她補充表示，英聯邦作為不包含俄羅斯或中國的最大國家集團，「在世界舞臺上的影響力越來越大」。

劍指「一帶一路」？

英媒《獨立報》報導稱，特拉斯計畫將加快與英聯邦夥伴的雙邊貿易協定，她的競選團隊認為，這將增強英聯邦的貿易成本優勢。

「優先考慮與英聯邦國家的貿易，將加強經濟和安全聯繫，同時也為英國企業進入世界上最大的經濟集團之一的機會提供動力。」特斯拉說。

她的競選團隊發言人之一補充道，特拉斯認為「貿易和投資在阻止中國日益增長的影響力方面，可以發揮關鍵作用」，北京已經將投資作為其「一帶一路」倡議的一部分，「作為首相，她將最大限度地利用一切機會，加強整個英聯邦的經濟和安全聯繫。」

然而對此，英國第三大黨自由民主黨外交事務發言人莫蘭（Layla Moran）卻批評特拉斯所言只是空話。莫蘭表示，特拉斯不過是在「重提舊承諾」，「忽略了她的政府對英國國外聲譽造成了巨大損害」。

莫蘭說：「作為外交大臣，特拉斯幫助監督了我們對英聯邦盟友野蠻的援助削減，將絕望的人們推向了貧困。這表明所有關於全球英國的言辭都是空話。」

對華政策成英相之戰焦點

作為英國外交大臣，特拉斯自今年初以來曾多次發表抗衡中國、助台保衛的有關言論。此次做出欲團結英聯邦國家、對抗中國的競選承諾，是在另一名首相競爭者、英國前財長蘇納克（Rishi Sunak）表示若當選首相，將對中國採取強硬政策之後。

上週，蘇納克表示，如果他當選英國下一任首相，將對中國採取強硬政策，並稱「中國是英國和全球安全的頭號威脅」。

蘇納克還提出建議，包括關閉在英國的所有30所孔子學院，以防止中國通過文化和語言傳播軟實力，擴大影響力，以及承諾通過迫使高等教育機構披露超過5萬英鎊以上的外國資金並審查研究合作伙伴關係，「將中共踢出我們的大學」。

此外，蘇納克還批評「一帶一路」計劃讓發展中國家背負了難以逾越的債務，稱北京為自己的利益不斷地操縱全球經濟。

「我將在成為首相的第一天就去改變這一點。」蘇納克當時表示。

蘇納克和特拉斯的首相競逐，必須爭取約16萬名保守黨員的支持。保守黨黨魁投票將於8月初展開，最終結果預計9月5日出爐，黨魁也將成為英國新一任首相。

（路透社、《獨立報》、《泰唔士報》）

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