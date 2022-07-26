團結抗中 英外相：若任首相將強化英聯邦關係

（德國之聲中文網）根據英媒《泰晤士報》報導，角逐英國首相大位的領跑者、現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）週三（7月27日）表示，英國必須和英聯邦（Commonwealth，又稱大英國協）國家進行更多貿易往來，以對抗中國「日益增長的惡性影響」。
報導指出，特拉斯認為需要採取策略，以應對中國造成的「嚴重威脅」。特拉斯說：「作為最大的熱愛自由的民主國家集團之一，我們必須確保繼續作為英聯邦成員有明顯的好處，並為各國提供一個明確的替代方案，以應對來自北京日益增長的惡性影響」。
根據台灣中央社，大英國協總人口占全球人口約三分之一，國內生產毛額（GDP）總計14.5兆美元、占全球GDP約14%。目前大英國協有56個成員，非洲19個，大洋洲與南太平洋地區11個。
特拉斯誓言，如果接替約翰遜（Boris Johnson）擔任首相，她將與英聯邦國家簽署「快速通道」貿易協議。特拉斯表示，此舉將幫助英國和其他民主國家 「贏得反對獨裁者的全球鬥爭」。
她稱，將與英聯邦建立更緊密的經濟連結，加強「集體經濟安全」，並「抵制中國通過惡性使用經濟手段擴大其影響力的企圖」。
特拉斯表示：「我將確保英聯邦在我的『全球化英國』計劃中處於核心地位」。「全球化英國」（Global Britain）是約翰遜政府2021年提出的外交與國防政策綱領，其內涵涵蓋英國要「向印太傾斜」（the Indo-Pacific tilt）。
她補充表示，英聯邦作為不包含俄羅斯或中國的最大國家集團，「在世界舞臺上的影響力越來越大」。
劍指「一帶一路」？
英媒《獨立報》報導稱，特拉斯計畫將加快與英聯邦夥伴的雙邊貿易協定，她的競選團隊認為，這將增強英聯邦的貿易成本優勢。
「優先考慮與英聯邦國家的貿易，將加強經濟和安全聯繫，同時也為英國企業進入世界上最大的經濟集團之一的機會提供動力。」特斯拉說。
她的競選團隊發言人之一補充道，特拉斯認為「貿易和投資在阻止中國日益增長的影響力方面，可以發揮關鍵作用」，北京已經將投資作為其「一帶一路」倡議的一部分，「作為首相，她將最大限度地利用一切機會，加強整個英聯邦的經濟和安全聯繫。」
然而對此，英國第三大黨自由民主黨外交事務發言人莫蘭（Layla Moran）卻批評特拉斯所言只是空話。莫蘭表示，特拉斯不過是在「重提舊承諾」，「忽略了她的政府對英國國外聲譽造成了巨大損害」。
莫蘭說：「作為外交大臣，特拉斯幫助監督了我們對英聯邦盟友野蠻的援助削減，將絕望的人們推向了貧困。這表明所有關於全球英國的言辭都是空話。」
對華政策成英相之戰焦點
作為英國外交大臣，特拉斯自今年初以來曾多次發表抗衡中國、助台保衛的有關言論。此次做出欲團結英聯邦國家、對抗中國的競選承諾，是在另一名首相競爭者、英國前財長蘇納克（Rishi Sunak）表示若當選首相，將對中國採取強硬政策之後。
上週，蘇納克表示，如果他當選英國下一任首相，將對中國採取強硬政策，並稱「中國是英國和全球安全的頭號威脅」。
蘇納克還提出建議，包括關閉在英國的所有30所孔子學院，以防止中國通過文化和語言傳播軟實力，擴大影響力，以及承諾通過迫使高等教育機構披露超過5萬英鎊以上的外國資金並審查研究合作伙伴關係，「將中共踢出我們的大學」。
此外，蘇納克還批評「一帶一路」計劃讓發展中國家背負了難以逾越的債務，稱北京為自己的利益不斷地操縱全球經濟。
「我將在成為首相的第一天就去改變這一點。」蘇納克當時表示。
蘇納克和特拉斯的首相競逐，必須爭取約16萬名保守黨員的支持。保守黨黨魁投票將於8月初展開，最終結果預計9月5日出爐，黨魁也將成為英國新一任首相。
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下一任英国首相会是谁？
前财政大臣里希·苏纳克（Rishi Sunak）
7月5日，英国财政大臣苏纳克和卫生大臣贾维德（Sajid Javid）在表示对政府失去信心后，相继递出辞呈，被认为引发了导致约翰逊下台的政府“辞职潮”。目前42岁的苏纳克已宣布将竞逐保守党党魁及首相职位。在一段竞选视频中，他表示：“让我们恢复信任，重建经济，重新凝聚这个国家。”这名印度裔的前财政大臣因其千万富翁妻子的税务问题而面临压力，并因违反防疫规定而被罚款。
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下一任英国首相会是谁？
外交大臣利兹·特拉斯（Lis Truss）
46岁的外交大臣特拉斯被认为有望成为未来保守党历史上又一位“撒切尔夫人”。在财政和卫生大称宣布辞职后，特拉斯很快就宣布支持约翰逊，但随后缩短了她原本在印尼参与二十国集团（G20）外长会议的行程。特拉斯最初是英国脱欧的反对者，但最终成为约翰逊“全球英国(Global Britain)”战略的拥护者。该战略旨在使脱欧后的英国利用重新获得的自主权，维系英国具有全球影响力的大国地位。
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下一任英国首相会是谁？
前卫生大臣萨吉德·贾维德 （Sajid Javid）
52岁的贾维德作为卫生大臣是此次第一个提出辞职的内阁成员。但这并不是他第一次退出约翰逊政府，他曾担任财政大臣一职，于2020年初因不满约翰逊要求他辞去其所有顾问而愤然辞职。2021年，这名出生在巴基斯坦移民家庭的政治家重返议会，担任卫生大臣。
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下一任英国首相会是谁？
新任财政大臣纳迪姆·扎哈维（Nadhim Zahawi）
55岁的扎哈维因为在新冠期间作为疫苗大臣的出色表现广受称赞。苏纳克辞职后，约翰逊立即将扎哈维任命为英国财政大臣，但这并没有阻止他加入要求约翰逊下台的行列。扎哈维出生于伊拉克的一个库尔德人家庭，他是英国知名市场研究公司YouGov的联合创始人，于2010年当选为国会议员。
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下一任英国首相会是谁？
国会议员杰里米·亨特（Jeremy Hunt）
这名55岁的资深议员在上一次争夺党魁和首相的角逐中惨败给约翰逊，但据报道，他表示自己领导国家的雄心并没有“完全消失”。他曾担任英国文化、卫生和外交大臣。因为妻子来自中国西安而被中国网民称作“中国女婿”。他在担任外交大臣期间多次表示支持香港，包括不排除制裁中国的可能。他的言论遭到中方的严词批评，中方就其“多次发表错误涉港言论表示强烈愤慨”。
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下一任英国首相会是谁？
国际贸易部长彭妮·莫当特 （Penny Mordaunt）
这名49岁的国际贸易部长是一位热门的潜在竞争者，有人认为，她可能会通过称其可以帮助弥合党内分歧来获得支持。莫当特于2019年成为英国第一位女性国防部长，在约翰逊担任首相后而被辞退。她也是约翰逊上任以来对其最直言不讳的批评者之一。她目前是下院女性议员中唯一的海军预备役军官，曾在2016年的公投中支持脱欧。
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下一任英国首相会是谁？
国防大臣本·华莱士 （Ben Wallace）
根据民调机构YouGov的一项调查，52岁的英国国防大臣华莱士目前最有可能成为约翰逊的接替者，成为下任保守党党魁。华莱士也曾呼吁约翰逊辞职，但表示他将继续担任领导英国国防部保护国家安全的职务。由于处理乌克兰战争和从阿富汗撤离，华莱士一直在保守党民意调查中，党内最受欢迎的内阁部长中名列前茅。许多人认为，他与约翰逊是风格迥异、鲜明对比的两种人物。然而，目前并不确定华莱士是否真的想要竞选首相之位。
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下一任英国首相会是谁？
总检察长苏拉·布拉弗曼 （Suella Braverman）
现年42岁的英国总检察长布拉弗曼在潜在竞争者中相对不知名。当日前被英国媒体问及是否有意竞选保守党领袖时，布雷弗曼直言：“当然，我会。如果有竞选机会，我会参与。”她解释想参选的原因是：因为她和她从肯尼亚和毛里求斯移民到英国的家人“对这个国家心存感激”。作为约翰逊一直以来的支持者，她也坦言，随着政府内部出现一连串辞职事件，现在是首相离开的时候了。
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下一任英国首相会是谁？
国会议员汤姆·图根哈特 （Tom Tugendhat）
这名48岁的前军官是下议院外交事务专责委员会主席，他已经正式宣布将竞选下任首相。他在《每日电讯报》上发文表示，他希望筹组一个“广泛联盟”，以消除政治分歧。他写道：“我曾经在军队效力，现在在议会。我希望能以首相身份再次响应号召。”图根哈特没有担任大臣的经验，但这也可能是一个优势，因为一些党内成员认为他也许是一个新开始的好选择。他也是敦促英国对中国采取更强硬立场的主要保守党人之一。然而，作为英国脱欧的反对者，他很难吸引党内右派。
（路透社、《獨立報》、《泰唔士報》）
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