 國際原子能機構負責人：烏克蘭最大核電站已失控 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2022

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國際原子能機構負責人：烏克蘭最大核電站已失控

國際原子能機構（IAEA）的負責人日前稱，歐洲最大、之前被俄羅斯佔領的烏克蘭札波羅熱核電站，情況已是「高度不穩定和脆弱的」。

國際原子能機構（IAEA）負責人格羅西（Rafael Grossi）資料照

國際原子能機構（IAEA）負責人格羅西（Rafael Grossi）資料照

（德國之聲中文網）根據美聯社報導，國際原子能機構（IAEA）負責人格羅西（Rafael Grossi）週二（8月2日），位在烏克蘭境內的歐洲最大核電站已「完全失控」，並向俄羅斯和烏克蘭發出緊急請求，要求迅速允許專家訪問這個龐大的核電站，以穩定局勢並避免核子事故。

格羅西表示，俄羅斯軍隊在3月初時，很快佔領了烏克蘭東南部城市埃內爾霍達爾（Enerhodar）的札波羅熱核電站（Zaporizhzhia nuclear plant），情況一天比一天危險。

格羅西說，該電廠「違反了每一項核安全原則」，「事關重大，極其嚴重和危險」。他還說，當前該核電廠存在一種「矛盾的情況」，即該工廠由俄羅斯控制，但其烏克蘭工作人員繼續進行其核業務，導致不可避免的摩擦和所謂的暴力時刻。他說，雖然國際原子能機構與工作人員有一些聯繫，但他們的聯繫「有問題」且「不完整」。

格羅西說，該核電廠設備和備件的供應鏈已經中斷，「所以我們不確定工廠是否得到了它所需要的一切」。 他說，國際原子能機構還需要進行重要檢查，以確保核材料得到保障

位於烏克蘭的札波羅熱核電站是歐洲最大的核電站，目前已經遭到俄軍佔領（資料照）

位於烏克蘭的札波羅熱核電站是歐洲最大的核電站，目前已經遭到俄軍佔領（資料照）

俄羅斯佔領札波羅熱，外界擔心這個烏克蘭最大、同時也是歐洲最大的一座核電廠可能會遭到破壞，從而引發緊急情況。因為全球史上最嚴重的核災難、1986年的切爾諾貝利核事故就發生在烏克蘭首都基輔以北約110公里處。

格羅西說，國際原子能機構需要像前往切爾諾貝利一樣前往扎波羅熱，查明那裡實際發生的情況，進行維修和檢查，並防止發生核子事故。

但若想完成這項程序並不容易，根據德新社報導，國際原子能機構若想前往札波羅熱核電站，不僅需要烏克蘭的同意和聯合國的支持，還必須讓作為佔領者的俄羅斯同意。

位於奧地利維也納的國際原子能機構總部（資料照）

位於奧地利維也納的國際原子能機構總部（資料照）

本週早些時候，美國國務卿布林肯也表達了美國政府的深切關注。他說，有可靠的報導稱，俄羅斯正在利用札波羅熱附近的設施作為一種掩護盾牌，從這些設施附近向烏克蘭軍隊開火。

布林肯說，另一方面，烏克蘭人卻無法還擊，因為這可能導致可怕的核事故。

「國際原子能機構的存在，將對任何針對該核電站的暴力行為起到威懾作用」，格羅西說，「因此，作為一名國際公務員、作為一個國際組織的負責人，我懇求雙方讓這一使命繼續進行」。

（綜合報導）

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