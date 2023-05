國泰航空遭指歧視中國客 官媒：重拳整頓

(德國之聲中文網)香港國泰航空日前遭控訴,有空服員涉嫌歧視說普通話的乘客。香港特首李家超週三(5月24日)表示對此「感到痛心」,稱涉事者的言行「傷害了香港和內地同胞的感情,破壞了香港一向的尊重、有禮的文化和價值觀」,國泰航空需對「嚴重事件」進行檢討,不容二犯。

風波爆發後,國泰航空火速於微博三度致歉,並在一日之內完成調查。聲明寫道,國泰航空行政總裁林紹波代表國泰航空表示歉意,並依調查結果解聘3名涉事空服員,指自己將親自領導跨部門工作小組全面檢討,「秉持『零容忍』的態度,絕不姑息」。

事件經過

綜合香港媒體報導,日前有網民在小紅書以〈實名舉報國泰航空歧視非英語乘客〉為題發文,指控國泰航空空服員歧視說普通話的乘客,並上傳有關錄音檔案。

該網民指,自己在5月21日搭乘國泰CX987班機從成都飛往香港,由於機位靠近空服員休息室,聽見空服員們不斷用英語、粵語抱怨乘客。他稱,自己的母語是普通話,但久居香港,能說流利英語與粵語,期間聽見空服員稱:「如果你不能用英文說出毛毯,就拿不到」(If you cannot say blanket, you cannot have it)、「地毯在地上」(carpet is on the floor),懷疑有中國乘客用英文要求拿毛毯(blanket),但卻講成地毯(carpet)遭到取笑。

他另指,有乘客用英語試圖詢問如何填寫入境卡,空服員態度不耐;有長者在安全信號燈未熄滅時,抱小孩上廁所,空姐用粵語廣播「安全信號燈還未熄滅,請回到座位」,之後用粵語向同事說:「他們聽不懂人話啦!」

中港輿論兩樣情?

事件曝光後迅速引發中國輿論廣泛討論,有關話題連日高踞微博熱搜,引發大量不滿的中國網民批評。有人留言質疑:「為什麽這些服務員會覺得自己高人一等,哪來的自信」;有人稱,「這不是某個員工,而是公司的普遍價值觀」;有人指,「這家航空公司不只是劣跡斑斑,還有分裂祖國事實。希望國家能嚴查」。

對於國泰航空的道歉聲明,許多中國民眾亦不買單,紛紛留言:「用英文在fb官網上發了嗎?」、「ig 推特 臉書發了嘛」,要求應在各個社交媒體平台使用中英文道歉。

在臉書平台上,有關新聞下方也可見部分以粵語用字留言的反制聲音。有人認為:「只是跟同事分享一下工作遇到的情形,苦中作樂,又駛唔駛用大陸批鬥文化,小題大做!」有人反問:「唔知我搭國內航班,會唔會有粵語廣播呢?如果冇,我係咪都可以投訴呢?」有人質疑:「大陸人有無笑過香港人講普通話唔好?咁使唔使義正辭嚴咁投訴佢地歧視挑起糾紛去震懾佢地?(那麼要不要義正嚴詞地投訴他們歧視挑起紛爭去震懾他們?)」

官媒狠批崇洋媚外

不只輿論高度關注,中國官媒《人民日報》旗下的「俠客島」23日晚間以〈在香港歧視普通話,註定是個笑話〉為題發長文批評,「在中國的香港,崇拜英語而看不起普通話的逆流必將快速湮沒於歷史大潮」,認為國泰航空光是道歉不夠,需要「重拳整頓」,根本解決。

文章認為,國泰航空服務人員歧視中國乘客「不是孤例,多年來時有耳聞」,並舉例:「有乘客表明自己是內地遊客後,國泰航空空姐的態度立即從微笑服務變成冷漠以對;有空姐全程用英語、粵語與乘客交流,假裝自己聽不懂普通話;還有內地遊客在登機排隊時,被國泰地勤人員故意叫出隊伍,進行額外檢查……。」

文章稱「內地遊客是香港服務業的衣食父母之一」,無論從何種角度,「香港人歧視說普通話的內地人」,都是絕不應該也決不允許發生的事,並指國泰航空有英資背景,「其公司文化似乎保留了某種崇拜洋人、相對尊重香港人而看不起內地人的乖戾情緒和莫名優越感」,甚至暗指2019年香港反修例運動以來,部分「極端份子」不斷挑撥中港矛盾,《香港國安法》頒布後復歸寧靜,「但在國泰航空這般規模龐大的企業,居然仍有人蟄伏於陰暗角落」。

