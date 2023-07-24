國民黨提名侯友宜 在野整合成台灣大選關鍵

（德國之聲中文網）台灣主要反對黨國民黨週日（23日）召開全國代表大會，提名新北市長侯友宜參選2024年總統。國民黨主席朱立倫也表示，要讓在野組成大聯盟。

台灣中央社報導，國民黨23日召開第21屆第3次全國代表大會，會中以全體起立、鼓掌方式，通過提名侯友宜代表國民黨參選2024年總統選舉。

朱立倫在全代會致詞時表示，要拚2024、政黨輪替、翻轉台灣，必須要結合每一份力量、團結所有力量；這不僅是國民黨要團結、藍營要支持，也要非綠以及希望台灣更好的民眾，大家團結在一起。

台灣《鏡週刊》報導，侯友宜在致詞時，也特地提及兩岸議題，指民眾都在問他兩岸是否會戰爭，他認為，「避免戰爭，追求和平」才是國家領袖重要的責任。

侯友宜也宣示，他會竭盡所能，用盡力量、生命捍衛台灣民主自由制度，「我反對台獨、我反對一國兩制，我要為台灣創造更和平、更安定、更繁榮的未來。」

國民黨真團結？假團結？

《鏡週刊》報導，國民黨籍的台灣前總統馬英九到場時，侯友宜直接與馬英九十指交纏，更伴馬步行一小段，但外界高度關注侯友宜與國民黨上屆總統參選人韓國瑜的互動。

為此，侯友宜採「尊韓」態度，不只提早抵達會場，在烈日之下等待韓國瑜15分鐘，致詞時還不忘引用韓國瑜當年的競選經典名句「莫忘世上苦人多」，引起台下黨代表熱烈回應，在典禮結束前，2人也在台上互擁，替對方加油。

在侯友宜致詞結束後，所有現任國民黨的縣市長一同上台，黨中央也特地稱韓國瑜為「高雄市長」，邀請韓國瑜上台，並重現侯友宜、韓國瑜與台中市長盧秀燕「漢子、禿子、燕子」3人合體的畫面。

但《鏡週刊》也報導，與以往不同的是，國民黨這次的全代會在中午前就結束，而黨代表出席情況也不踴躍，甚至在侯友宜進場時，現場座位也都沒坐滿。一位黨內人士感嘆，此次全代會可說是「史上最冷清」。

台灣《自由時報》報導，在全代會舉行的同時，國民黨前主席洪秀柱則因有其他活動安排，先行離開會場。而洪秀柱向在場媒體解釋，她在新竹有辦青年成長營，很久前就預訂了要過去上課，而且是結業式非去不可；因此，她跟朱立倫打了招呼，也向侯友宜致歉，並全場繞一圈跟全國黨代表說加油。

柯文哲攻南部 郭台銘未表態

《自由時報》報導，台灣鴻海集團創辦人郭台銘，在國民黨正式提名侯友宜前，於臉書發布聲明指出，「真實的民意永遠大於黨意」。他表示，在走訪地方，看到民眾真實反應後，他的心念愈是堅定，「台灣人民需要改變，改變帶給人民希望」，他承諾會扮演帶來希望及改變的角色。但他並未提及是否仍會參選。

台灣《週刊王》報導，民眾黨總統參選人柯文哲週日（23日）出席「高雄市台灣選哲之友會」，現場涌進1500名支持者，高呼「台灣的選擇，柯文哲」，場面熱鬧非凡。

柯文哲表示，「2024的選舉真正的目標是能不能建立團結、自主的台灣」，能夠讓台灣勇敢面對全世界。他說，2014自己以不同於藍綠的白色力量興起，現在2024年自己要再發動一場「顏色革命」，「那就是不分顏色，一同建設台灣。」

他還說，只要住在台灣、認同台灣就是台灣人，不要再用意識形態分裂台灣、製造台灣內部的仇恨。

根據台灣《風傳媒》委託「台灣指標民調公司」所做的最新民調，若郭台銘與柯文哲合作參選，分別針對「郭柯配」（郭正／柯副）及「柯郭配」（柯正／郭副）進行調查。

結果顯示，若「郭柯配」，民進黨參選人賴清德仍以32.3%支持率居冠，郭柯配支持率29.1%、侯友宜支持率15.1%；若為「柯郭配」，賴清德30.5%奪冠、柯郭配29.8%、綠白差距僅為0.7%，侯友宜則為14.5%。

賴清德勤跑台灣中部

《自由時報》報導，賴清德週日（23日）在台中成立「中區宗教賴清德後援會」，吸引中部超過500個宗教團體出席力挺，現場高喊「宗教大團結，支持賴清德」、「賴清德當選」。

賴清德還強調，如果失去民主、自由，宗教就無法自由化，例如「隔壁的那一口灶」（中國），對包括藏傳佛教、新疆維吾爾族、天主教、基督教等進行打壓，呼籲要守護台灣的主權和民主，並要有勇氣和被壓迫的宗教團體站在一起。

台灣TVBS報導，賴清德8月計畫出訪台灣在中南美洲的友邦巴拉圭、並在過境美國回台後，預計將會陸續推出定名為「國家希望工程」的各項國政願景，可能以記者會，又或者其他適當形式曝光，目前都還在規劃中。

此外，賴清德陣營也將在8月之後，持續針對第三階段組織戰籌備，預計在9月中旬之後成立台灣各縣市的競選總部，賴清德會到各縣市造勢，並會與各區域立委參選人合體，再將全台灣掃街一輪。

（綜合報導）

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