國會山襲擊案 「驕傲男孩」4成員被定罪

（德國之聲中文網）美國極右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）的領袖塔里奧（Henry "Enrique" Tarrio）等4位成員，因捲入2021年1月的美國國會大廈襲擊事件，週四（5月4日）被陪審團判定犯下共謀暴亂罪。其他罪名還包含妨礙執法、阻礙國會認證大選結果等等，刑期則尚未決定。

共謀暴亂罪來自美國內戰時期的法律，美國司法史上很少使用此罪名，而它最高可判處20年徒刑。

塔里奧自2022年3月被捕以來一直在獄中，4日宣判時，他並未表露明顯的情緒。離開法庭時，他擁抱了他的律師，並與在場者握了手。

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此判決對美國司法部為何重要？

這場審判持續約4個月，對美國司法部而言是又一勝利。針對2021年的國會山襲擊事件，司法部2年來起訴了超過1000人。

近幾個月，另一個極右派團體「守誓者」（Oath Keepers）也有成員被定罪。美國各界高度關注驕傲男孩領袖塔里奧的審判，如今他被判罪，可能鼓舞司法部繼續調查美國前總統特朗普（Donald Trump）。

2021年1月6日，在美國國會準備表決認證拜登（Joe Biden）於2020年11月的總統大選勝利時，示威者使用各種武器攻擊警察。國會大廈襲擊事件發生前，時任美國總統特朗普向支持者發表演說，多次主張存在選舉舞弊，聲稱他的勝利被「偷走」，並鼓吹民眾前往國會「拚命戰鬥」。這起事件導致5人身亡，其中包含1名警察，另外有超過140位警察受傷。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）表示，此判決清楚表明司法部將盡全力保衛美國人與美國民主。加蘭說，政權和平轉移是民主的基石，但被定罪的這幾人卻企圖破壞規則，此行徑「令人髮指」。

加蘭表示，自從1月6日的國會襲擊事件之後，美國司法部進行了史上最大、最複雜的調查之一，投注大量資源。過去2年來，針對該事件，司法部至少做出了600份判決。

為什麼塔里奧被判有罪？

國會山事件2天前，塔里奧因為另一起案件被捕、被要求離開華府，因此當天他並不在現場。不過，檢察官認為他組織並指示了驕傲男孩去攻擊國會。

檢方以1月6日及前幾天該團體傳送的數百條簡訊為證據，訊息內容顯示他們在談論特朗普聲稱的「勝選被偷走」說法，並表達了拜登上任給他們帶來的恐懼。在驕傲男孩闖入國會之際，塔里奧還在社交媒體上鼓勵道：「去做該做的事。」在一個加密群組中，有成員問接下來怎麼辦，塔里奧回應：「再做一次。」

辯方怎麼說？

在審判的結案陳詞中，檢察官莫羅（Conor Mulroe）說，驕傲男孩自認為是特朗普背後的「戰鬥力量」，準備為了他實施暴力，以推翻選舉結果。

檢察官指出，許多示威者前往華府前購買了準軍事裝備，但辯方主張他們並沒有攻擊國會的計劃，僅僅打算抗議。塔里奧的律師哈山（Nayib Hassan）表示：「他們（檢方）想把塔里奧當作特朗普和那些當權者的代罪羔羊。」塔里奧的律師團隊還說，接下來將會上訴。

（美聯社、路透社、德新社、法新社）

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