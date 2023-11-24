國外比較不「卷」？中國家庭的澳洲「插班」體驗

（德國之聲中文網）在中國「內卷」嚴重的教育體系中，許多家長面臨龐大的焦慮，必須思考是否要將小孩送往國外讀書、甚至是舉家移民。而澳洲獨特的「微留學」制度，給予了中國家長和孩子一種獨特、可到公立學校「插班」的機會，也讓參與過的中國家長開始思考，是該安排孩子留學，還是在中國的教育體系中繼續「內卷」。

對此，DW訪問了三位曾讓孩子來澳洲進行「微留學」的家長、一位教育業者，以及一位自己也有女兒的中國社會學者，讓他們談談來海外的教育經驗，是否改變了中國家長對自己孩子的人生安排。

親身體驗西方教育

有英國和台灣留學經驗、育有一女的上海社科院社會學研究所助理研究員張可告訴DW，上海的情況是：很多家長在上小學之前，就決定了小孩將來要走中國的升學體制，還是要走國際學校的體系，以便小孩以後可以在國外直接就讀高中和大學。

但在內卷嚴重的情況下，張可指出，中國中產家長面臨教育投資所獲得的未來收益「越來越低」。特別是許多家長可能耗費了很大精力，讓小孩讀到中國優秀的大學，但結果還是要面對大量的競爭者。在這種情況下，張可解讀，一些有想法、經濟條件也不錯的的家長，就會思考「我為什麼要讓小孩參加這一套？」

來自湖北省的張女士，先前聽女兒班上的其他家長提及，可以利用中國的暑假期間，讓自己的兩個女兒到澳洲的公立學校「插班」，很是心動。於是今年7月、8月，她安排了自己2個女兒——分別只有10歲和8歲，直接到澳洲的班上學習，感受到東西方教育的不同。

從事建築行業的她向DW表示，先前曾考慮今年暑假把孩子送到美國或歐洲的夏令營，但發現這樣只是將中國的學生送到國外的學校待一段時間，而沒有辦法和本地學生一起上課，「我覺這種方式不太好」。後來她了解澳洲的學制和中國不一樣，來澳洲「插班」是直接和本地的學生一同學習，「對孩子來說，接觸到不一樣的學習方式，然後看到別人的生活」。

2020年初帶著10歲女兒來墨爾本短期就讀、在廣東從事家電產業的蔡女士告訴DW，感覺澳洲的學校課業負擔不重，有很多自由的時間發展自身興趣愛好，而選擇讓孩子來澳洲體驗，主要是因為「世界這麼大，想讓她去看看」。

東西教育文化差異大

孩子原先在上海就是就讀於國際學校的全職媽媽姜女士告訴DW，2020年初時到澳洲時，一開始是全家來旅遊，但後來因為中國疫情嚴重，就想在澳洲多待一些時間，於是趕緊給孩子安排了一所澳洲的學校「插班」。

她對兩地教育體系差異最大的感受就是，在中國即便是讀國際學校，中澳兩國學生的戶外活動時間長短差異很大，「在澳洲小朋友特別開心」，因為可能半天的時候都在戶外玩，但在中國也許每週只有1個小時。可是在學術上，「就是在知識學術上面」，她認為澳洲的公立學校遠遠沒有中國的國際學校嚴格。

張女士也同意澳洲的學校在學習方法上，會比中國國內學校的難度低，但澳洲這邊願意給孩子更多的時間，讓孩子探索知識框架和背景，「孩子感受到的壓力會小一點」。

張女士說，中澳教育的共同點是學校和家庭都比較重視孩子，她認為，兩地的學校和老師都在盡力為孩子提供更安全、更具有探索性的環境，但「澳洲的老師很包容、很鼓勵」，自己的兩個女兒在澳洲學習，感到十分的溫暖。

張女士說，「我們和孩子一討論過中外老師、同學之間教育方式的區別，和產生區別的原因」。而來過澳洲以後，「孩子也在一定程度上接受並理解，中國老師為什麼要求高，而且嚴格的原因」。而澳洲學習經驗對孩子最大的影響，是看到了不同的世界，了解同齡人有逼樣的生活方式，「她們也會思考產生這些不同的原因」。

什麼是「微留學」？

由於澳洲聯邦政府允許各州政府，開辦針對外國「小留學生」的短期學習計畫。而這些外國小留學生和家長，可以持觀光或學生簽證入境，在各州的公立學校從事不超過3個月的學習計畫，門檻相當低，因此成為不少中國家長的新選擇。

由於澳洲與北半球國家四季相反，亞洲國家的寒、暑假期間，例如7至8月，以及1月中至2月底，在澳洲正好是正常上課的學期中間。而這樣的「時間差」，也成為了一種新的留學商機。

澳洲人口最多的新南威爾斯州（簡稱新州，首府雪梨）政府，就推出了「臨時居民計劃」，讓最小至幼兒園年紀、最大至高中階段的外國學生，可以與父母一同持短期簽證，到該州的公立學校進行不超過13週的學習。

而澳洲人口第二多的維多利亞州（簡稱維州，首府墨爾本）政府，則允許外國的短期「小留學生」在該州學習8至10週，這正好滿足了中國家長的需求。

居住在澳洲墨爾本的伍女士，本身從事親子留學策劃工作，育有兩個孩子。她告訴DW，澳洲和紐西蘭這種公立學校的「插班」留學制度，從2015年底左右就開始試行。不過當時由於資訊沒有那麼發達，很多早期的小留學生，都是家長透過朋友在紐澳本地申請。

如今，新州和維州政府都已有非常清楚和透明的網站，可以提供線上申請和相關服務。伍小姐指出，現在中國家長比較需要的，是了解澳洲個別區域和學校的特色，「這些就還是需要比較了解情況的人去幫忙」。而以她個人曾經辦理過的數十起案例來看，小學生來澳洲「插班」的還是比較多，因為中國的中學生較忙。

費用不貴成優勢

根據官方規定顯示，如果在新州進行為期12週的學習，學費大約是4000至5000澳元（約人民幣1.8萬元至2.4萬元）左右。而若是在維州進行8到10週的學習，學費約為2600至5000澳元（約人民幣1.2萬元至2.4萬元）左右。

由於澳洲費用透明、不算特別昂貴，雖然家長仍需負擔報名費、註冊費、轉學費等相關雜費，但在澳洲公立學校短期就讀的花費，與中國暑期的遊學團、國際學校夏令營等活動差距不大，因此對中國家長而言也是很重要的吸引力。

澳洲媒體SBS即披露政府數據指出，至2023年8月底為止，今年共有138名持短期簽證的國際學生通過「臨時居民計劃」在新州公立學校就讀，比2019年的106名成長約三成，其中前三名的來源國分別為中國（40人）、菲律賓（14人）和印度（9人）。

而在維州的部分，臨時國際學生的數量則是更多。至8月底止，今年共有728名短期插班生在維州的公立學校就讀，排名前三的來源分別是中國、印度和越南。

伍女士向DW指出，來自其他亞洲國家的家長，現在也會希望利用北半球的暑假期間至澳洲插班，包含韓國、泰國、馬來西亞、越南等國。「因為這個短期插班，它是面向全世界的」，只是亞洲家長剛好有這個需求、時間能跟澳洲的學期對得上。

她解讀，中國比較有經濟實力的家庭，已不滿足於寒暑假只是帶小孩出國觀光，而是希望有「更深入的體驗」。有些中國較富裕的家庭，甚至會考慮給小孩全球性的體驗，例如讓小孩一年暑假去英國、一年暑假去美國、再下一個暑假到澳洲、或紐西蘭上暑期課程。特別是2023年初中國解除出境限制後，「大家都是到處跑的」。

專家：家長期望是「內卷」關鍵

不過張可強調，家長送小孩出國與否，並不是「內不內卷」的關鍵，重點在於家長對於小孩的期待，以及什麼樣的學習對於孩子未來在新市場的競爭中更有幫助。

他說，對很多中國家庭而言，現在送小孩出國讀書，實際上並非是花錢來選擇一條「比較輕鬆」的升學體系。相反地，出國後若中國家長仍期待孩子要考上好大學，實際上可能更為「內卷」，而且家長的金錢和時間投資也更高。

他舉例，小孩出國升學，並不意味著可以放鬆了。而對家長而言，留學可能意味著需要陪小孩練網球、打高爾夫球、或是學習其他的才藝，「書本以外的東西，那個成本和家長要花的精力是更大的」，而這個內卷的成本，並不亞在中國升學體系內競爭。

張可說，這中間一個很大的變數是中國家長自己的教育背景，包含父母本身有沒有留學經驗。很多家長可能是從中國的升學體系出來的、特別是讀到好大學的家長，「他們覺得小孩應該按照自己過去的路徑來發展」，而家長自身在海外拿過學位的，則很可能會認為：未必要讓自己的小孩走中國升學體系的路。

中國家長對澳洲「微留學」的期望

而選擇將孩子送來澳洲進行短期留學的中國家長，普遍分為兩大類，一種是準備醞釀技術移民，或是已經在考慮移民，另一種則是純粹給小孩不同的體驗，而並沒有打算放棄中國的升學體系或相應的機會。

蔡女士告訴DW，未來要不要讓自己的小孩出國讀書，主要還是要看孩子的興趣、以及所擅長的學科，「孩子之前（來澳洲短期插班）留學年齡還小，還不足以影響未來的決定」，而且對澳洲的教育了解也還有限。

姜女士告訴DW，自己的孩子讀國際學校，因此將來「肯定會出國」，但目前還沒考慮好，未來要讓孩子去哪個國家讀書。不過是否讓孩子長大後到澳洲留學，「目前沒有考慮」，而移民的部分，「目前也沒有這個想法」。

張女士則對DW說，她會認真考慮讓自己的孩子出國讀書，甚至因為方便孩子出國讀書而跟著移民。「因為我的孩子，特別是妹妹，她不是中國傳統意義上的好學生」，她希望給二女兒一個稍微寬鬆的學習環境，可以發展課外的興趣。而她的大女兒適應力和探索性強，給她體驗多一個環境，則「可能會她的人生豐富度有幫助」。

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。