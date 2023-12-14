國台辦台灣選前猛批民進黨 專家：老調重彈

（德國之聲中文網）在台灣2024年1月13日的總統與立委選舉倒數1個月之際，中國國台辦週四（12月13日）在例行記者會上，針對台灣一系列政經議題做出回應。其中，國台辦發言人朱鳳蓮在回應媒體提問關於台灣網絡小說作家羅森是否遭中國判刑12年時，首次證實羅森涉嫌「製作、販賣、傳播淫穢物品牟利罪」，目前案件正在「依法辦理」，但她並未證實羅森遭判刑12年的傳聞。

朱鳳蓮強調，因為台灣海基會「損害了兩岸共同政治基礎，不承認『九二共識』」，所以目前兩會的協商與聯繫機制「中斷、停擺」。對此，台灣海基會呼籲中方不應設任何政治前提、阻礙兩岸兩會健康有序交流。

在中國以玄幻武俠及成人輕小說著名的羅森本名廖孟彥，自2022年11月12日便再未更新他的微博帳號，兩岸網友近期也表示，他們自2022年9月便無法進入羅森在中國經營多年的網站「阿米巴星球」。

北京祭出「軟硬兼施」的經貿手段

另一方面，由於中國對台灣貿易壁壘進行的調查將於2024年1月12日到期，各界關注中國是否會對台灣祭出加徵關稅等措施。朱鳳蓮13日在記者會上表示，相關調查正在有序進行，北京將依法公佈最終調查結果。

由於北京當局將調查截止日訂於台灣選舉前1日，觀察人士普遍認為，中國此舉是意圖影響台灣的選情。朱鳳蓮13日批評，台灣執政的民進黨不僅未採取措施解除對中國的歧視性貿易限制，甚至還「變本加厲」地修改規則與設置障礙，惡意阻撓兩岸經濟的正常交流。

延伸閱讀：中國再推「惠台」政策 陸委會：不切實際

她重申，有鑒於實現兩岸經貿正常化是雙邊人民的共同心願，所以北京將持續努力，推動兩岸貿易正常化，也希望兩岸人民共同努力，讓兩岸關係盡快回到和平發展的正確軌道。對於兩岸觀光旅遊何時能全面開放，朱鳳蓮補充道，目前兩岸旅遊僵局的癥結，在於民進黨當局。她呼籲台灣方面順應民意，盡快全面恢復兩岸空中直航、海上直航及「小三通」，盡快解除禁止台灣旅行社經營赴大陸團隊遊業務禁令。

另外針對民進黨總統候選人賴清德日前稱兩岸服貿協議會導致中國人搶台灣飯碗，朱鳳蓮13日也做出反擊，批評賴清德故意抹黑服貿協議，才是真的「砸台灣民眾的飯碗」。她強調，兩岸服務貿易協議是兩岸授權代表經過多輪商談達成的，而這份服貿協議不僅不會損害台灣業者利益，不會「搶台灣人飯碗」，反而會透過促進兩岸服務貿易進一步自由化及便利化，給台灣業者帶來廣闊的發展空間和機遇。

台商對中國市場憂心忡忡

在近年來中國陸續禁止進口了數種台灣的農漁產品後，朱鳳蓮13日在記者會上宣布，新一批來自台灣台東縣的荔枝已通過中國海關總署的註冊登記，將為台灣的荔枝輸入中國創造有利條件。她強調，中國秉持「兩岸一家親」的理念，在堅持「九二共識」與反對台獨的基礎上，會同中國海關總署來積極回應台灣最大反對黨國民黨與台東縣提出希望中國恢復輸入台灣荔枝的願望。

延伸閱讀：專訪：兩岸水果政治角力

她重申，只要在堅持「九二共識」、反對「台獨」與符合中國檢驗檢疫規定的前提下，中國願意與台灣相關部門商談恢復台灣農漁產品輸入中國的相關事項。

專家：北京是在老調重彈

對於國台辦在台灣選舉倒數1個月之際，公開針對一系列的爭議事件做出強硬的回應，部分專家認為，北京此舉不過是「老調重彈」，對於台灣選民或選舉本身能產生的影響有限。台灣國立政治大學助理教授南樂（Lev Nachman）告訴DW：「他們所說的一切，只是在重複過去10年來不斷強調的論述。從北京的角度來看，他們能透過這種做法迫使民進黨與國民黨做出回應。」

他認為，中國政府太著重在台灣人民是否會對這樣的威脅做出反應。南樂補充道：「台灣選民回應中國政府威脅的方式，往往不符合北京的預期。若國台辦慣用的經濟脅迫可以說服台灣選民做出符合北京預期的選擇，那台灣的狀況早已與現在不同。目前為止，中國政府發出的言詞威脅，基本上大多無效。」

由於國台辦選擇發出這些訊息的時間點，距離台灣大選非常接近，南樂認為各界很難不把這些訊息視為北京試圖影響台灣大選的證據。至於台灣兩大黨會如何回應，南樂認為國民黨跟民進黨現在可能都在非常小心地思考相關對策。他告訴DW：「接下來1個月，各界需要密切關注台灣兩黨如何應對中國的恐嚇策略。」

延伸閱讀：長平觀察：「獨上加獨」——來自對岸的助選口號

對於朱鳳蓮批評民進黨當局對任何兩岸交流活動扣上「介選」的帽子，並想以此「慣用伎倆」來騙取選票，賴清德的競選團隊13日反擊稱，中國當局只有極權政治一條老路，「不知民主為何物、不知自由的滋味、也沒有定期選舉的制度」，所以才會時常講出與民主國家認知相反的論點。

澳大利亞國立大學亞太學院的講師宋文笛則認為，由於兩岸的僵局持續已久，所以任何事件都很難對台灣選舉造成短期的不對等衝擊。他告訴DW：「這種策略的回報率將隨時間慢慢遞減。」

儘管如此，南樂認為與2020年總統大選期間中國政府的論述與動作相比，北京這次的行動更為低調。他表示：「4年前，中國政府釋放出來的訊息是非常直接的。但這次，他們的做法含蓄了不少。我認為北京在如何處理假訊息跟發動資訊戰這部分學到了一點教訓，他們知道不能這麼直白了。」

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。