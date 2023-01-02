 國台辦主任宋濤新官上任三大看點 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.01.2023

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國台辦主任宋濤新官上任三大看點

宋濤接掌國台辦主任，被外界視為「破格」的人事安排。日前他發表了新年寄語，稱「抗中保台」不得台灣民心，盼能與「台灣有識之士」擴大協商和平統一。中國派出此人擔崗對台工作要角，背後有何深意？

前中共中央對外聯絡部部長宋濤，接替劉結一擔任國台辦主任，此人事異動令外界感到意外。

前中共中央對外聯絡部部長宋濤，接替劉結一擔任國台辦主任，此人事異動令外界感到意外。

（德國之聲中文網）新任中國國台辦主任宋濤週一（1月2日）發表新年賀詞，提及台灣2022年地方選舉國民黨大勝的結果，顯示「抗中保台」不得人心、不符台灣主流民意；重申台灣問題是「中國人自己的事」，「只要兩岸同胞商量著辦，家裡面的事都能得到很好的解決。」

屆齡67歲、被視為已退居二線的宋濤，在去年12月28日正式接掌國台辦。這次的新年寄語，刊載於2023年最新一期的中國《兩岸關係》雜誌，是他上任以來首度公開發言。

文中，宋濤重申「一個中國」原則和「九二共識」，並強調將與「台灣各界有識之士」展開協商，共同推動和平統一進程。他聲稱：「島內新一輪地方選舉的結果表明，求和平、求穩定、求發展是台灣社會主流民意」，在「台獨」分裂勢力操弄之下，「『抗中保台』不得人心，『倚外謀獨』注定失敗。」

台灣陸委會以書面回應，呼籲中國放棄對台強制性政治框架及軍事脅迫等作為，為未來兩岸良性互動、恢復健康有序交流創造條件。同時強調台灣願意提供疫情人道等必要協助。

此人事異動、新官上任後的一言一行，受到台灣媒體關注。台灣多家媒體剖析宋濤的從政背景，邀請專家此安排對兩岸關係、中國統戰策略的影響及變化；其中有台媒指出，中國國家主席習近平可能對近年的涉台工作「不甚滿意」，遂指派宋濤「空降」，疑似有意整頓國台辦。

到底該如何解讀這起人事安排？中國派任宋濤擔崗對台工作要角，主要考量為何？

宋濤上任三大看點

1. 主攻國際輿論戰？

長期研究台灣問題的鳳凰衞視評論員庚欣對深圳衛視「直新聞」表示，雖然中國將台灣問題視為「內政」，但美國近年對台灣問題干涉度提高，「台灣問題要真正妥善解決，離不開國際環境的構築。」因此，具備長年外事經驗、熟悉福建文化的宋濤，遂「特別適合」擔任國台辦主任。

宋濤並非傳統外交科班出身，但他的仕途與外交工作息息相關。 2001年，他透過地方幹部選拔進入中國外交部工作，此後一路擢升至中國外交部副部長，後轉任中央外事辦副主任，並於2015年出任中共中央對外聯絡部部長（簡稱中聯部長）。

在中聯部長任內，宋濤負責政黨外交，多次以習近平特使身份出訪朝鮮、越南、古巴等國，還曾與金正恩三度見面、負責中俄之間的高層聯繫。二十大前，他還一度被視為出任中國外交部或外事辦的熱門人選。

習近平二十大談台港

其次，宋濤雖毫無涉台工作經驗，但他曾在福建求學、從事基層工作，長期生活於福建文化之下，對台灣的語言、文化、政治、經濟及兩岸關係等都一定的熟悉度。

深圳衛視「直新聞」主筆劉立平評論道，「當今不同政治力量之間的博弈加劇，輿論戰的傾向越來越明顯」。中共近年十分強調「講好中國故事」，而宋濤「熟悉國際輿論，深諳傳播規律」，還曾在中聯部任上創辦「中國共產黨的故事——地方黨委的實踐」專題宣介會，利用國際間的政黨聯繫管道加以宣傳中共所為。

2. 政黨協商要角

在宋濤的工作資歷中，最大亮點之一就是擔任中聯部部長，主責政黨外交、與各國政黨展開交流。

台灣銘傳大學副教授楊穎超在台灣《聯合報》發表專欄寫道，宋濤上任後的對台工作，可能「更側重在與台灣不同政黨、界別開展協商」。他指出，這個做法令人聯想起1956年後，「中共因武力解放台灣機會渺茫，轉而對台發動和平攻勢，重點也是放在政黨合作。」

而宋濤一上任的首發言論，即提到要「與台灣各界有識之士」就兩岸關係和國家統一開展廣泛「深入協商」，「共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。」

前國民黨立法委員蔡正元在台媒中天新聞節目中也表示，宋濤是有史以來「最了解民進黨」的國台辦主任。

他說，以前的國台辦主任沒有台灣事務的經歷，而宋濤從2015年至2022年擔任中聯部長，其中2016年正值民進黨執政。並稱宋濤過去曾和民進黨的聯絡人、現任陸委會主委邱太三有諸多聯繫與溝通。

去年中共二十大會議後，多項人事異動打破慣例，其中包含習近平獲得史無前例的中共總書記第三任期。

去年中共二十大會議後，多項人事異動打破慣例，其中包含習近平獲得史無前例的中共總書記第三任期。

3. 黨「信得過」的人

港媒「香港01」報導，宋濤2001年進入中國外交部之前，都在福建任職，期間與習近平在福建主政時有一段重疊期，顯示他是黨中央「信得過」的人選。

台灣政治大學東亞所特聘教授王信賢告訴「香港01」，「當然我們無法直接主張兩人同地的關係就該如何緊密，但兩人年齡差距不大，且同地共事的經歷多少發揮效果」。

王信賢指出，宋濤在習近平於2012年於福建主政後，仕途順遂、持續獲得晉升，前後相繼擔任外事辦副主任、中聯部部長，「至少表現出關係不錯」。

擔任中聯部長期間，宋濤更多次代表習近平特派出訪朝鮮、越南、寮國等國，兩人在外事工作上有諸多共事經驗。

其次，宋濤與王滬寧的關係也相當緊密。在中共十九大的5年期間，兩人共事頻繁。王信賢告訴「香港01」，當時王滬寧除了分管宣傳與意識形態之外，中聯部也歸他分管。這也說明，儘管宋濤未直接參與涉台工作，但「與涉台工作的一把手、二把手都有密切互動」，表示這項人事安排別有深意。

中共二十大後，已出現多起「破格」的人事安排，宋濤也是一例。這凸顯了習近平在選用人才時，傾向使用「親信」，以鞏固其權力核心。

宋濤簡歷

生於1955年4月，宋濤不僅是經濟學博士，還擔任過多項外事職位，包括外交部紀委書記、黨委委員、外交部副部長、中央外事工作領導小組辦公室副主任、中央外事工作領導小組辦公室主持常務工作的副主任（正部長級）和中共中央對外聯絡部部長等。

目前除了擔崗國台辦主任之外，還同時是第13屆全國政協教科衛體委員會副主任。

不過，這次的人事任用令外界感到意外。因為宋濤本身既未續任中共第二十屆中央委員，按照中國內部權力更迭的「七上八下」慣例，一般認為其仕途已處於待退狀態。

但有包含王信賢在內的多位學者推測，宋濤可望循港澳辦主任夏寶龍的任用模式，於2023年稍晚出任中國全國政協副主席。若此推測如期發生，表示中國對台態度可能更加強硬。

  • 63岁的李强是浙江人，拥有香港理工大学的工商管理硕士（MBA）学位。在习近平主政浙江期间，李强是他的下属。2016年，李强被调往江苏任省委书记。2017年晋升中共中央政治局委员，转任上海市委书记。今年上海新冠疫情期间，他严格封城管控的做法饱受争议，引起极大不满。他被认为可能会在明年春季全国两会上正式接替李克强，成为中国新一任总理。

    中共中央政治局新一届常委亮相

    李强

    63岁的李强是浙江人，拥有香港理工大学的工商管理硕士（MBA）学位。在习近平主政浙江期间，李强是他的下属。2016年，李强被调往江苏任省委书记。2017年晋升中共中央政治局委员，转任上海市委书记。今年上海新冠疫情期间，他严格封城管控的做法饱受争议，引起极大不满。他被认为可能会在明年春季全国"两会"上正式接替李克强，成为中国新一任总理。

  • 65岁的赵乐际现任中共中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长，在党内负责调查腐败和不忠行为。他曾在陕西和青海任省委书记，被视为习近平派系陕西帮的成员。赵乐际也是红二代，其父据称与习近平的父亲习仲勋有私交。根据他在新一届常委的出场顺序和中共以往的职务安排，赵乐际估计将在明年的两会上被推选为全国人大委员长。

    中共中央政治局新一届常委亮相

    赵乐际

    65岁的赵乐际（前排右）现任中共中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长，在党内负责调查腐败和不忠行为。他是陕西西安人，曾在陕西和青海任省委书记，被视为习近平派系"陕西帮"的成员。赵乐际也是"红二代"，其父据称与习近平的父亲习仲勋有私交。根据他在新一届常委的出场顺序和中共以往的职务安排，赵乐际估计将在明年的两会上被推选为全国人大委员长。

  • 王沪宁是政治局中唯一学者出身的常委，他曾在复旦大学任教国际政治。他被视为中共的意识形态国师。江泽民的三个代表，胡锦涛的科学发展观和习近平的新时代中国特色社会主义等提法均出自他的手笔。王沪宁既没有地方从政履历，也不曾走党政机构的官僚仕途，是中共最高层的一个例外。62岁的王沪宁在常委中排名第四，依照惯例将成为全国政协主席。

    中共中央政治局新一届常委亮相

    王沪宁

    王沪宁是政治局中唯一学者出身的常委，他曾在复旦大学任教国际政治。他被视为中共的意识形态"国师"。江泽民的"三个代表"，胡锦涛的"科学发展观"和习近平的"新时代中国特色社会主义"等提法均出自他的手笔。王沪宁既没有地方从政履历，也不曾走党政机构的官僚仕途，是中共最高层的一个例外。他现任中央全面深化改革委员会办公室主任。62岁的王沪宁在常委中排名第四，依照惯例将成为全国政协主席。

  • 蔡奇是福建人，拥有经济学博士学位，现任北京市委书记。他曾是习近平在福建和浙江的旧部，2014年，他被调至中央，任新成立的中央国家安全委员会办公室副主任，2017年成为北京市委书记。他主政北京后，开展了一系列整治行动，例如要求控制人口规模，大规模强拆廉价出租屋，导致极具争议的清理低端人口运动。北京在疫情中成功举办了冬奥会，也可能为他的政绩加分。67岁的蔡奇目前在常委中排名第五，可能会担任国务院常务副总理。

    中共中央政治局新一届常委亮相

    蔡奇

    蔡奇是福建人，拥有经济学博士学位，现任北京市委书记。他曾是习近平在福建和浙江的旧部，2014年，他被调至中央，任新成立的中央国家安全委员会办公室副主任，2017年成为北京市委书记。他主政北京后，开展了一系列整治行动，例如要求"控制人口规模"，大规模强拆廉价出租屋，导致极具争议的清理"低端人口"运动。北京在疫情中成功举办了冬奥会，也可能为他的政绩加分。67岁的蔡奇目前在常委中排名第五，可能会担任国务院常务副总理。

  • 丁薛祥现任中央办公厅主任，主管着中共最重要的官僚机构之一。60岁的丁薛祥是江苏南通人，工程师出身，曾任上海市科委副主任。2007年，任上海市委常委、秘书长的丁薛祥，成为时任上海市委书记习近平的政治秘书。2013年，他被擢升为中共中央办公厅副主任，不久后又成为习近平个人办公室主任。此后，他多次陪同习近平出访国内外。2017年，他成为中共中央政治局委员、中央书记处书记，并兼任中央办公厅主任，被视为是习近平的左膀右臂。丁薛祥被认为可能会接任王沪宁，主管意识形态。

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    丁薛祥

    丁薛祥现任中央办公厅主任，主管着中共最重要的官僚机构之一。60岁的丁薛祥是江苏南通人，工程师出身，曾任上海市科委副主任。2007年，任上海市委常委、秘书长的丁薛祥，成为时任上海市委书记习近平的政治秘书。2013年，他被擢升为中共中央办公厅副主任，不久后又成为习近平个人办公室主任。此后，他多次陪同习近平出访国内外。2017年，他成为中共中央政治局委员、中央书记处书记，并兼任中央办公厅主任，被视为是习近平的"左膀右臂"。丁薛祥被认为可能会接任王沪宁，主管意识形态。

  • 66岁的李希是甘肃人，现任广东省委书记，他被认为对推进粤港一体化做出了政绩。此前李希曾在甘肃、陕西省委任职，2014年到辽宁担任省委书记。与其他几位新晋常委不同，李希与习近平并未有直接共事经历。他在辽宁的四年间整饬官场，可能因此受到习近平的赏识。李希已经当选二十届中央纪律检查委员会书记，接任赵乐际。

    中共中央政治局新一届常委亮相

    李希

    66岁的李希是甘肃人，现任广东省委书记，他被认为对推进"粤港一体化"做出了政绩。此前李希曾在甘肃、陕西省委任职，2014年到辽宁担任省委书记。与其他几位新晋常委不同，李希与习近平并未有直接共事经历。他在辽宁的四年间整饬官场，可能因此受到习近平的赏识。李希已经当选二十届中央纪律检查委员会书记，接任赵乐际。

  • Vor dem Kongress der Kommunistischen Partei Chinas - Xi Jinping

    中共中央政治局新一届常委亮相

    习近平

    据中国官媒发布的资料，习近平生于1953年6月，陕西富平人，清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业毕业，在职研究生学历，法学博士学位。2012年起担任中共中央委员会总书记，中央军委主席。2018年中国通过修改宪法，取消了最高领导人任期的限制。20大上习近平连任中共总书记就军委主席，预计明年人大会议上将连任中国国家主席。


（綜合報導）

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