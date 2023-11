斐洛里庄园

美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园(Filoli Estate)。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计,建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世(William Bowers Bourn II)夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言:“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗,爱你的同胞,并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来,就是斐洛里(Filoli)。