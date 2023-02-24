 图解俄乌战争一周年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.02.2023

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时政风云

图解俄乌战争一周年

被炸毁的城市、数百万难民、军事援助以及不断出台的制裁：俄罗斯对乌克兰的战争对全球产生了影响。下面是有关这场战争所带来后果的十张图表。

苦难和毁灭：图中，乌克兰顿涅茨克州的查西夫亚尔镇在2022年7月的一次导弹袭击后被摧毁

苦难和毁灭：图中，乌克兰顿涅茨克州的查西夫亚尔镇在2022年7月的一次导弹袭击后被摧毁

（德国之声中文网）俄罗斯对乌克兰的战争已经持续一年。尽管乌克兰军队成功夺回了部分地区，但该国仍有大片领土处于俄罗斯控制之下。2023年1月19日，乌克兰军队从顿巴斯地区陷入困战的索莱达尔市（Soledar）撤出，该市此后再次处于俄罗斯的控制之下。

数百万人流离失所

根据联合国难民署（UNHCR）数据，该战争已经引发全球第二大流离失所危机。到目前为止，已有630万乌克兰难民在欧洲寻求庇护。乌克兰国内内另有660万人流离失所。

根据联合国提供信息，特别是在乌克兰东部地区，许多人被迫背井离乡或被迫移居俄罗斯。这就解释了俄罗斯难民人数众多的原因。一些难民则试图从俄罗斯前往欧洲。

贫困和经济衰退

联合国难民署表示，乌克兰的人道主义局势在“迅速恶化”。大约40%的人口目前依靠人道主义援助维持生存。

经济形势也非常糟糕。根据世界银行和乌克兰农业部的数据，2002年，该国的国内生产总值萎缩了35%。60%的人口在贫困线上挣扎。战争对当地基础设施造成的破坏据估计超过1300亿欧元。

俄罗斯：状况没有预期糟

与乌克兰形成鲜明对比的是，俄罗斯的状况没有预期的那么糟糕。不过，今年2月欧盟通过了对俄罗斯的额外制裁，专家们预计，今年情况将开始恶化。

对俄罗斯经济发展的预测也截然不同：经济合作与发展组织(OECD)预计俄罗斯经济今年将萎缩5.6%，而国际货币基金组织(IMF)则预测俄罗斯经济将略微增长0.3%。

2022年3月油价爆涨后，俄罗斯能源出口收入先是大幅上涨，随后持续下降。目前已稳定回了2021年12月的战前水平。

鉴于天然气和石油价格下跌，需求量下降--尤其是来自欧盟的需求下降，再加上中国采购量出现停滞，预计今年俄罗斯能源出口收入将进一步下降。

巨额军事援助

自战争爆发以来，乌克兰已获得了上千亿欧元的军事、人道和财政援助。美国以超过700亿欧元的援助金额位列榜首。

欧盟及其成员国已动员超过500亿欧元的援助资金。德国是乌克兰最大的武器供应国之一。计划在2023年提供22亿欧元的军事援助。

此外，鉴于俄罗斯对乌克兰拥有压倒性的军事优势，北约增加了其在东翼的军事存在。多国作战部队已被部署至波罗的海国家，并加强了对该地区的空域监视。

小麦价格下跌

至少有一场预言中的灾难没有成为现实:因小麦缺乏而引起的全球粮食危机得以避免。根据乌克兰和美国农业部的数据，全球小麦产量将从2021/2022年的7.78亿吨增长到2022/2023年的7.83亿吨。

小麦价格在2022年5月俄罗斯入侵乌克兰后曾一度飙升到每吨超过430欧元的高价，但目前已回跌至每吨将近300欧元的价格。这使得小麦价格再次向战前水平靠拢，当时小麦价格为每吨275欧元。

乌克兰--世界上主要的小麦生产国之一--其小麦减产通过其他国家的增产而得以弥补，澳大利亚和俄罗斯两国尤其增加了其小麦产量。俄罗斯塔斯通讯社（Tass）报道称，"四块乌克兰领土的并入"是带来增产的原因。俄罗斯农业部预计产量将达1.02亿吨，远高于美国农业部的估计值。

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