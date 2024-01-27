图瓦卢“挺台总理”选举失利

（德国之声中文网）太平洋岛国图瓦卢週五（1月26日）举行全国选举。选举结果显示，支持与台湾维持长远关系的总理纳塔诺（Kausea Natano）未能在首都富纳富提的选区保住国会议员席位。

拥有约11500人口的图瓦卢是包括罗马教廷在内仍正式承认台湾的12个国家之一。其邻国瑙鲁本月稍早之前突然宣布与台湾断交，转而支持中国，如今图瓦卢是台湾在太平洋仅存的三个邦交国之一。

图瓦卢由9个岛屿组成，约有11500人口。此次登记投票的选民人数超过6000人，总共有8个选区，每个选区将选出2名国会议员，最终由16名议员组成新政府，透过协商选出新任总理。周六，距离遥远的岛屿选票仍在寄送开票途中。

亲台湾的图瓦卢总理纳塔诺在全国选举中失去议会席位

纳塔诺曾承诺继续支持自1979年以来一直是该国外交盟友的台湾。寻求竞选总理的图瓦卢财政部长潘纽恩（Seve Paeniu）则表示应重新审视外交关系，由新政府决定是台湾还是中国最能回应图瓦卢的需求。

潘纽恩在选举中毫无悬念赢得了选区席位，成为热门总理人选。他周六对路透社表示，新政府应该就外交承认台湾或中国的问题展开辩论。

「纳塔诺总理领导的上届政府在任期开始时对此进行了广泛的内部讨论，以确定我们的政策立场。所以新政府毫无疑问将需要审视这一问题，并据此决定其政策立场。」

图瓦卢选举专员帕纳帕（Tufoua Panapa）表示，新一届议员将于下周开会投票选举总理，具体时间将由总督通知；届时当选的议员将从外岛前往首都，船程可能长达27小时。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



对台关系将生变？

由于图瓦卢没有正式的政党，国会议员遴选总理以及改变政府政策的过程可能会很缓慢。

台湾外交部周六对有关纳塔诺落选、台湾又现邦交危机的报道作出回应称，图瓦卢大选后，目前当选议员大多支持台图邦谊；选举过程中各党派候选人轮替乃是民主体制国家正常情形，台湾与图瓦卢共享民主、自由、法治等普世价值，对图瓦卢的选举结果表示尊重。

台湾外交部表示，将密切注意选后图瓦卢政局发展，持续深化与图瓦卢新任国会议员当选人的友好情谊及双边合作，确保两国邦谊稳固。

台湾驻图瓦卢大使林东亨日前也驳斥了两国友谊可能生变的说法。他近期接受法新社采访时表示，台湾与图瓦卢的友谊深远，并将持续到选举之后。

但中国持续挖走台湾的太平洋盟友。在瑙鲁之前，中国已说服所罗门群岛和基里巴斯在2019年承认「一中原则」并于台湾断交。

新西兰梅西大学的太平洋安全问题专家鲍尔斯（Anna Powles）表示：「其中的驱动因素是经济而非意识形态。」

「北京提供经济和发展机会，太平洋岛国在往往别无选择的情况下难以拒绝。」

太平洋岛国图瓦卢1月26日举行全国大选

澳大利亚气候协议受关注

图瓦卢即将发生的领导层变动也使最近与澳大利亚签订的气候和安全协议受到质疑。

根据协议，堪培拉将向受到气候变化威胁的图瓦卢人提供庇护。

该条约还使澳大利亚在图瓦卢与其他国家签署任何防务协议时都有发言权，这有效阻止了图瓦卢未来与中国达成安全协议。

同样赢得了议员席次并有望竞选最高职位的图瓦卢前总理索本嘉（Enele Sopoaga）提议废除该条约。

2022年，图瓦卢邻国所罗门群岛秘密与北京签署防务协议，允许中国军队在该群岛驻扎，震惊澳大利亚。自该协议签署以来，身着制服的中国警察已成为这个太平洋岛国的常见景象。

澳大利亚外长黄英贤周六祝贺图瓦卢的选举成功，并表示期待进一步合作。

「我们期待与新政府合作。澳大利亚和图瓦卢是长期的朋友，共同致力于建设一个更强大、更有韧性、更和平的太平洋地区。」

联合国表示，图瓦卢极易受到气候变化影响，其大部分陆地仅高出海平面不到5米。根据预测，2100年之前，图瓦卢大部分地区将被淹没。

图瓦卢的主要环礁富纳富提约40％的陆地在周期性潮汐期间已经被淹没，芋头和木薯等农作物被冲走。图瓦卢国旗上的11颗星星代表着11个岛屿，其中有两个已经消失。

“我们正在下沉”

（法新社、路透社）

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