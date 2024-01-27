图瓦卢“挺台总理”选举失利

亲台湾的图瓦卢总理在周五的选举中失去议会席位，这加剧了人们对这个太平洋岛国可能准备在外交上转而承认北京的猜测。
（德国之声中文网）太平洋岛国图瓦卢週五（1月26日）举行全国选举。选举结果显示，支持与台湾维持长远关系的总理纳塔诺（Kausea Natano）未能在首都富纳富提的选区保住国会议员席位。
拥有约11500人口的图瓦卢是包括罗马教廷在内仍正式承认台湾的12个国家之一。其邻国瑙鲁本月稍早之前突然宣布与台湾断交，转而支持中国，如今图瓦卢是台湾在太平洋仅存的三个邦交国之一。
图瓦卢由9个岛屿组成，约有11500人口。此次登记投票的选民人数超过6000人，总共有8个选区，每个选区将选出2名国会议员，最终由16名议员组成新政府，透过协商选出新任总理。周六，距离遥远的岛屿选票仍在寄送开票途中。
纳塔诺曾承诺继续支持自1979年以来一直是该国外交盟友的台湾。寻求竞选总理的图瓦卢财政部长潘纽恩（Seve Paeniu）则表示应重新审视外交关系，由新政府决定是台湾还是中国最能回应图瓦卢的需求。
潘纽恩在选举中毫无悬念赢得了选区席位，成为热门总理人选。他周六对路透社表示，新政府应该就外交承认台湾或中国的问题展开辩论。
「纳塔诺总理领导的上届政府在任期开始时对此进行了广泛的内部讨论，以确定我们的政策立场。所以新政府毫无疑问将需要审视这一问题，并据此决定其政策立场。」
图瓦卢选举专员帕纳帕（Tufoua Panapa）表示，新一届议员将于下周开会投票选举总理，具体时间将由总督通知；届时当选的议员将从外岛前往首都，船程可能长达27小时。
由于图瓦卢没有正式的政党，国会议员遴选总理以及改变政府政策的过程可能会很缓慢。
台湾外交部周六对有关纳塔诺落选、台湾又现邦交危机的报道作出回应称，图瓦卢大选后，目前当选议员大多支持台图邦谊；选举过程中各党派候选人轮替乃是民主体制国家正常情形，台湾与图瓦卢共享民主、自由、法治等普世价值，对图瓦卢的选举结果表示尊重。
台湾外交部表示，将密切注意选后图瓦卢政局发展，持续深化与图瓦卢新任国会议员当选人的友好情谊及双边合作，确保两国邦谊稳固。
台湾驻图瓦卢大使林东亨日前也驳斥了两国友谊可能生变的说法。他近期接受法新社采访时表示，台湾与图瓦卢的友谊深远，并将持续到选举之后。
但中国持续挖走台湾的太平洋盟友。在瑙鲁之前，中国已说服所罗门群岛和基里巴斯在2019年承认「一中原则」并于台湾断交。
新西兰梅西大学的太平洋安全问题专家鲍尔斯（Anna Powles）表示：「其中的驱动因素是经济而非意识形态。」
「北京提供经济和发展机会，太平洋岛国在往往别无选择的情况下难以拒绝。」
图瓦卢即将发生的领导层变动也使最近与澳大利亚签订的气候和安全协议受到质疑。
根据协议，堪培拉将向受到气候变化威胁的图瓦卢人提供庇护。
该条约还使澳大利亚在图瓦卢与其他国家签署任何防务协议时都有发言权，这有效阻止了图瓦卢未来与中国达成安全协议。
同样赢得了议员席次并有望竞选最高职位的图瓦卢前总理索本嘉（Enele Sopoaga）提议废除该条约。
2022年，图瓦卢邻国所罗门群岛秘密与北京签署防务协议，允许中国军队在该群岛驻扎，震惊澳大利亚。自该协议签署以来，身着制服的中国警察已成为这个太平洋岛国的常见景象。
澳大利亚外长黄英贤周六祝贺图瓦卢的选举成功，并表示期待进一步合作。
「我们期待与新政府合作。澳大利亚和图瓦卢是长期的朋友，共同致力于建设一个更强大、更有韧性、更和平的太平洋地区。」
联合国表示，图瓦卢极易受到气候变化影响，其大部分陆地仅高出海平面不到5米。根据预测，2100年之前，图瓦卢大部分地区将被淹没。
图瓦卢的主要环礁富纳富提约40％的陆地在周期性潮汐期间已经被淹没，芋头和木薯等农作物被冲走。图瓦卢国旗上的11颗星星代表着11个岛屿，其中有两个已经消失。
（法新社、路透社）
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