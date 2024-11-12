2001年的911恐袭事件后，社民党总理格哈特·施罗德表示德国将派遣3900名联邦军士兵参与美国领导的反恐军事行动。但少数社民党议员和联合执政的绿党中的个别议员对这一决定表示反对或怀疑。对此，施罗德突然提出要议会不但就德国出不出兵进行表决，而且要就议会信任不信任他担任总理进行表决。在2001年11月16日的表决中，施罗德仅以两票的微弱优势赢得信任案。德国绿党当时是以反战和维护生态起家的年轻政党，首次在联邦层面执政。施罗德提出信任问题被视为钳制反对派的一个策略，但也是一招险棋。