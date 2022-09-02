 图尔克被提名就任联合国人权事务高级专员 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.09.2022

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新闻广角

图尔克被提名就任联合国人权事务高级专员

周四，联合国任命奥地利外交官福尔克·图尔克（ Volker Türk）为新一任人权事务高级专员，接替上周离任的巴切莱特。图尔克对前不久刚刚发布的新疆人权报告会采取怎样的立场，尤为引人关注。

Neuer UN-MenschenrechtskommissarVolker Türk

（德国之声中文网）接受联合国秘书长古特雷斯提名前，图尔克曾担任联合国秘书长办公室的政策事务负责人。图尔克被提名前不久，人权高专办刚刚发布了新疆人权报告，并对中国政府在新疆打压维吾尔少数民族的做法提出了谴责。

上一任联合国人权事务高级专员巴切莱特在其离任最后一天才发布新疆人权报告，此前她一直被批评对北京当局的作为缺乏批评立场。

大赦国际秘书长卡拉马尔德（ Agnes Callamard）表示，图尔克就任联合国人权事务高级专员之际，"世界各地的人权正在受到严重的威胁。"

Schweiz, Genf | UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet

上一任联合国人权事务高专巴切雷特因新疆问题受到多方责难。

         

图尔克其人其事

奥地利人图尔克常年在联合国工作，此前曾担任过多种职务。他曾在联合国难民事务高级专员署供职多年，足迹遍及马来西亚、科索沃、刚果、科威特和日内瓦总部。自2019年起，他在联合国秘书长办公厅担任主管战略协调助理秘书长。今年开始出任联合国秘书长古特雷斯办公厅主管政策事务的副秘书长。

对于图尔克的任命也引起了一些争议，有人批评古特雷斯提名程序缺乏透明度，另外，同其前任巴切莱特相比，图尔克在国际政坛的知名度较低，而巴切莱特此前则是智利总统。 
 

"继续关注新疆人权状况"

图尔克的任命受到大多数成员国的支持。美国和中国驻联合国大使均强调了联合国人权高级专员的中立地位。中国常驻联合国副代表戴兵表示："中国希望联合国人权事务高级专员办事处恪守客观、公正原则，反对将人权问题政治化工具化。"

中国方面对联合国人权事务高专办此前发布的新疆报告持拒绝态度，并对涉及新疆的任何人权指控均予以坚决驳斥。

人权观察代理主任哈桑（ Tirana Hassan）表示，世界范围内有太多的人权问题，因此图尔克的任务将非常艰巨。她说："无论是新疆的反人类罪行，乌克兰和埃塞俄比亚的战争罪行，还是美国境内的种族主义问题，联合国人权事务高级专员最有力的武器，就是开展详实的调查和发出响亮的声音。"哈桑最后还强调，对图尔克来说，继续关注新疆人权报告极为重要

 

(路透社、德新社)

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