国际金融放弃俄罗斯 德银“其实不想走”

（德国之声中文网）就在俄罗斯向乌克兰发动的全面侵略战争备受国际社会鞭挞，金融系统遭到全面制裁，各大国际金融机构和品牌纷纷宣布退出俄罗斯市场之际。德意志银行表示，不会完全退出俄罗斯市场。这也引发了投资者的抵触情绪。

因为德意志银行的做法与之前美国的多家银行形成了鲜明的对比。本周，高盛和摩根大通银行是俄罗斯入侵乌克兰之后，第一批宣布离开俄罗斯的主要西方银行。同时有更多的银行可能会跟随退出俄罗斯市场。

“我们经常被问到为什么不完全退出俄罗斯。答案是，这有悖于我们的价值观”，德意志银行首席执行官苏文(Christian Sewing)本周四在发给银行员工的一份说明中如是说。他补充说，这不是 "从管理这些客户关系和帮助客户的角度出发所要做的正确事情"。

俄罗斯最大的境外投资者之一、同时揭发该国各种腐败现象的投资者比尔-布朗德(Bill Browder)向路透社表示， 如果留在俄罗斯，德意志银行“是与国际商业界完全对立的”，将在西方造成反弹，失去声誉和业务"。

1210亿美金债务谁来还？

而从目前的情况来看，离开俄罗斯的西方银行本身就将面临巨大的业务亏损。根据美国有线电视新闻网（CNN）本周五发表的报道，俄罗斯各类实体目前在全球各大银行的负债总规模超过1210亿美元。其中欧洲各国银行在俄罗斯的应收债款总额超过840亿美元，其中法国、意大利和奥地利银行的风险最大。美国银行向俄罗斯实体的放债规模为147亿美元。相关报道引用的消息源是国际清算银行。这是一个由全球大约60多个国家的中央银行和金融监管机构组成的国际金融组织，刚刚于本周四取消了俄罗斯的会员资格。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 科技企业 脸书母公司Meta、Alphabet旗下的谷歌和YouTube宣布，禁止俄罗斯官媒在其平台上投放广告。苹果公司除了宣布在俄罗斯停用Apple Pay以外，也暂停在俄罗斯境内所有的产品销售业务。而台湾的芯片制造商台积电则表示，将遵守政府法规，暂停向俄罗斯供货。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 文化娱乐 欧洲的年度音乐盛会「欧洲歌唱大赛」在官方网站上宣布，本届赛事将不接受俄罗斯参赛。串流平台Netflix拒绝俄罗斯要求「免费播出俄罗斯新闻频道和娱乐频道」。另外，电影大厂迪士尼、华纳兄弟也宣布，暂停在俄罗斯上映新的电影和戏剧。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 体育 国际足联（FIFA）和欧洲足联（UEFA）联合宣布禁止俄罗斯国家队、俱乐部球队参加两联盟旗下所有比赛。国际冰球协会也取消俄罗斯参加各级冰球赛事的资格。国际奥委会（IOC）建议禁止俄罗斯和白俄罗斯的运动员和官员参加比赛。运动品牌大厂Nike以「无法确保能向顾客交付商品」为由，暂停俄罗斯官网出货，而Adidas也宣布暂停与俄罗斯足协的合作。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 食品 美国、加拿大、澳大利亚和芬兰等国家已有部分地区和店家停止销售俄罗斯产的伏特加酒。丹麦最大的零售商Salling Group也撤下了所有俄罗斯商品，包含伏特加和巧克力。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 金融 Visa和Mastercard已将多家俄罗斯金融机构从其网络中屏蔽。此外，环球银行金融电信协会（SWIFT）将7家俄罗斯银行逐出该系统，此举将导致俄罗斯无法顺利与国外银行进行转帐业务。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 运输交通 欧洲国家已对俄罗斯飞机关闭了的领空，世界上最大的航运公司Maersk也暂停了进出俄罗斯的集装箱运输业务，但食品、医疗和人道主义用品除外。福特、沃尔沃、通用、大众等汽车品牌皆宣布暂停在俄罗斯的销售。宝马公司表示，正在停止俄罗斯当地的生产和汽车出口。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 能源 能源巨擘壳牌（Shell）宣布撤出在俄罗斯的所有业务；英国石油（BP）宣布将出售俄罗斯国营石油公司近两成持股。法国石油和天然气集团道达尔（Total）表示，它将不再为俄罗斯的新项目提供资金。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 国际社会 最早对俄罗斯进行制裁國家之一，美国限制了许多科技硬件的对俄出口，包括计算机、电信、航空和航海设备等。此外，美、英和欧盟皆把俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）和外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）纳入制裁名单，冻结其资产。而长期保持中立国身份的瑞士也宣布完全采用欧盟对俄制裁的手段。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 动物组织 猫科动物国际联合会（FIFe）在官方网站上发布声明，宣布自3月1日起，下属的各国分会应停止进口饲养于俄罗斯境内的猫，并禁止与俄罗斯有关的机构参加该组织举办的展会和比赛。



美国高盛集团在俄罗斯有6.5亿美元的信贷风险。该集团周四表示正在结束其在俄罗斯的业务。熟悉情况的消息人士向路透社透露，高盛集团认为眼下在俄罗斯的任何损失都 "无关紧要"。

而如今宣布对俄罗斯不离不弃的德意志银行早就陷入了各种丑闻之中，企业形象一度受损。美国金融犯罪执法网络局公布的文件曾显示，该局关注的一半以上不轨案件都和德意志银行有关。

德银俄罗斯业务深陷丑闻已久

当2015年有关该行在俄罗斯的洗钱生意曝光后，美国金融监管当局在其最终报告中使用了"贪婪和腐败"这样的字眼。报告称，贪婪和腐败是德意志银行的系统性行为。在交纳了6亿美元罚金后，该行许诺洗心革面。

总部位于法兰克福的德银后来投入了约10亿美元，用于改善监控机制，并给相关部门增加了1500名人员。可后来的爆料信息又显示，与俄罗斯相关的黑幕业务此后可能仍未停止。2017年，该行就还曾向美国当局发送了与俄罗斯生意有关的涉嫌报告。

德意志银行照例否认了所有指控。该行称，在被泄露的美国金融犯罪执法网络文件中举出的案子都是该行自己报告的，且所有相关案子都发生在2016年之前，并称，德意志银行已变成"另一家银行"。

评论如今德银不愿撤出俄罗斯的决定时，蓝湾资产管理公司(BlueBay Asset Management)的高级新兴市场主权策略师蒂姆-阿什(Tim Ash)说：“德银的做法不够好……也许德银需要重新审视自己的ESG(环境、社会、治理）框架”。

而对于普京来说，包括麦当劳、星巴克和阿迪达斯在内的西方企业以及各大国际银行宣布离开俄罗斯也并不完全是一件坏事。本周四，普京宣布，他支持扣押或国有化放弃在俄罗斯运营的西方公司所留资产的计划。就此，美国政府已经发出警告。美国白宫发言人莎琪（Jen Psaki）周四在推特上表示，国有化西方公司的措施会让时光倒退到1917年，俄罗斯未来数十年将会失去投资者的信任。

(路透社、美联社)

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