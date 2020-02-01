国际邮轮协会：拒绝14天内到过中国的乘客上船

（德国之声中文网）据法新社报道，国际邮轮协会周一（2月3日）发布的声明称，为防止新型冠状病毒在邮轮上传播，采取额外预警措施。

"国际邮轮协会成员已暂停从中国大陆来的船员流动，并将拒绝任何在此前14天从中国来、或途经中国的个人登船，无论是客人还是船员。"该协会在汉堡的办公室在声明中写道。

国际邮轮协会代表着世界上一些最大、最知名的邮轮航线，包括TUI、AIDA、MSC、Costa、Royal Caribbean和Carnival Cruises。

该协会表示，邮轮公司也将在必要时对乘客和船员在登船前进行仔细检查。该协会称，邮轮船只设备良好，对于管控乘客及船员的健康状况有经验。所有船只均有医疗设备和专业医务人员。

在中国武汉首先出现的类似萨斯的新型冠状病毒如今感染人数已超过17000人，死亡病例超过360例。感染病例如今还出现在超过24个国家，包括澳大利亚、德国和日本等。

据法新社报道，上周一艘邮轮在意大利一个港口停靠，船上有两名中国乘客生病，6000余名乘客临时不能下船。后来这二人的新型冠状病毒检测为阴性。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 邮轮业火红兴旺 越来越多的游客乘坐邮轮周游世界。今年据悉邮轮游客会超过2500万人次。仅英美Carnival 一家邮轮公司2015/16年就创下160亿美元的经营额。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 美国控制邮轮市场 按游客人数计算，全球最大的邮轮旅游公司均来自美国，德国头号Aida也是美英Carnival旗下的子公司，而该行业的龙头则是Royal Caribbean，其载客量是Aida的三倍。德国旅游公司TUI 拥有的Cruises每年为870万游客提供服务，也不过是Royal Caribbean的七分之一。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 欧洲造船技术仍然领先 邮轮业的复兴给船主和造船厂都带来福音。欧洲具备生产这种大型邮轮的船厂只有德国的Meyer-Werft， 意大利的 Fincantieri以及法国的STX。亚洲造船厂虽然正迎头赶上，但质量标准离欧洲生产的邮轮还差一截。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 邮轮成了抢手货 欧洲造船厂的订货单如雪片飞来，船厂的产量供不应求。 德国的Meyer WerftBoom直至2023年前已完成超负荷订货。2017年至2026年间，全球将有97艘新邮轮首次下水，耗资总额530亿美元。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 庞大的供应商队伍 并非造船厂独自完成全部邮轮的制造，就德国而言，为邮轮供应配件的人数高达7万，是造船产业本身就业人数的3倍。为 Meyer Werft提供配件的供应商也高达800家。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 邮轮业 - 带动世界经济的发动机 2015年，欧洲邮轮旅游创造了410亿欧元的价值，全球范围内创造的新价值更是1170亿美元。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 德国的邮轮都在国外注册 每天工作14小时，每周72小时，这在邮轮上纯属正常。即便这样，工作人员的工资也很低廉。怎样做到这一切？不难！德国的邮轮毫无例外地都在国外注册。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 当地人不喜欢邮轮游客 当然邮轮停靠在港口要交纳停泊费，也有游客下船观光，但他们很少在当地消费，因为邮轮旅游都是全包性质的。因此当地人并不喜欢大批量从船上涌进市里的客人。8月的周末，每天都会有5艘邮轮停靠西班牙岛屿马略卡（ Mallorca）的帕尔马市（Palma），一天就给城市增添两万不怎么消费的客人。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 庞然大物进水城 这样的大型邮轮改变了当地的市容景观和市民生活。即便停靠在港口，发动机也不能停止工作，因为船上的客舱需要供电。在意大利水上城市威尼斯，邮轮的驶入和停靠所掀起的海浪已对这座文化遗产水城构成了威胁。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 使用液化气作燃料？ 造船业的博览会 Seatrade Europe9月6日在汉堡拉开帷幕。人们展示了对环境和人体危害程度较轻的液化气燃料动力邮轮。目前，大型邮轮一般都使用重油作为燃料，它们含高达4.5%的硫，对人体和环境都非常有害。造船业博览会结束后，邮轮行业的聚会也将在汉堡拉开帷幕。



苗子/达扬（法新社）