 国际邮轮协会：拒绝14天内到过中国的乘客上船 | 经济纵横 | DW | 03.02.2020

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经济纵横

国际邮轮协会：拒绝14天内到过中国的乘客上船

国际邮轮协会周一发布声明，将拒绝新近经行中国的旅行者上船。

Ankunft Kreuzfahrtschiff MSC Grandiosa (picture-alliance/R. Utrecht)

（德国之声中文网）据法新社报道，国际邮轮协会周一（2月3日）发布的声明称，为防止新型冠状病毒在邮轮上传播，采取额外预警措施。

"国际邮轮协会成员已暂停从中国大陆来的船员流动，并将拒绝任何在此前14天从中国来、或途经中国的个人登船，无论是客人还是船员。"该协会在汉堡的办公室在声明中写道。

国际邮轮协会代表着世界上一些最大、最知名的邮轮航线，包括TUI、AIDA、MSC、Costa、Royal Caribbean和Carnival Cruises。

该协会表示，邮轮公司也将在必要时对乘客和船员在登船前进行仔细检查。该协会称，邮轮船只设备良好，对于管控乘客及船员的健康状况有经验。所有船只均有医疗设备和专业医务人员。

在中国武汉首先出现的类似萨斯的新型冠状病毒如今感染人数已超过17000人，死亡病例超过360例。感染病例如今还出现在超过24个国家，包括澳大利亚、德国和日本等。

据法新社报道，上周一艘邮轮在意大利一个港口停靠，船上有两名中国乘客生病，6000余名乘客临时不能下船。后来这二人的新型冠状病毒检测为阴性。

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    造船业的博览会 Seatrade Europe9月6日在汉堡拉开帷幕。人们展示了对环境和人体危害程度较轻的液化气燃料动力邮轮。目前，大型邮轮一般都使用重油作为燃料，它们含高达4.5%的硫，对人体和环境都非常有害。造船业博览会结束后，邮轮行业的聚会也将在汉堡拉开帷幕。


苗子/达扬（法新社）

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