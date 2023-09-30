国际「躺平大赛」 躺着耍废才能赢

（德国之声中文网）黑山幽默的“最懒惰公民”竞赛在尼科希奇市附近的布雷兹民族村举行。这场从8月19日持续至今的比赛共吸引了21名参赛者，赛事已持续一个多月，打破了此前24天的记录。

“最懒惰公民”比赛在2001年首次举办。在这个前南斯拉夫国家，人们经常被取笑是喜欢躺在床上的懒汉。活动主办人布拉戈耶维奇 （Mico Blagojevic）对媒体表示，比赛旨在反讽外界对黑山人都很懒惰的刻板印象。参赛者主要来自黑山，也有来自塞尔维亚、波黑、克罗地亚等邻国以及俄罗斯和乌克兰的选手。

根据比赛规定，参赛者可以躺着进行任何活动，例如睡觉、饮食、看书、滑手机或接待访客，但一旦坐起身或站立就会立刻出局，每8小时能有15分钟休息时间。赢家可获得1000欧元奖金以及“最懒公民”头衔。

你以为很简单？成天无所事事也需要钢铁般的意志力。17名来自各地的参赛选手已经无法继续“躺平”，退出了比赛，只剩下3名黑山人和一名塞尔维亚人坚持至今。

来自附近尼克西奇镇的 23 岁美容师马尔科维奇（Lidija Markovic）说："等我觉得无聊就会站起来，但我不知道会是何时。” 尽管家人提出直接给她1000欧元让她弃赛，但她仍坚持继续“躺平摆烂”。

36 岁的厨师菲利波维奇（Gordana Filipovic）说："我为自己能坚持这么久感到骄傲。我先生对我说：老婆，你现在就是在度假，躺着享受吧。”

成天无所事事也需要钢铁般的意志力

“32年的练习终于有回报”

塞尔维亚人克恩卡宁(Jovan Crncanin)是一家足球俱乐部的营销经理，现年 33 岁，这是他第二次参赛。他在参赛期间“躺着”接受了《南德意志报》采访。

“我妈总是嫌我太懒散。现在我可以告诉她：32年的练习终于有回报！”

克恩卡宁说，他的大部分工作都是在电脑上进行，参赛期间也能继续工作，但同事的工作量无可避免的增加了。“我的同事说：‘你已经走到这一步，没有回头路，一定要坚持到底。’回家后我得用很多啤酒来报答他。”

虽然每天有3次休息时间可以舒展筋骨和上厕所，但克恩卡宁承认，即使参赛至今没什么问题，躺一个月也不健康，“我真的宁愿现在做任何事情也不愿躺在这里”。

起初他的参赛动力是1000欧元奖金，但随着时间推移，他希望自己能成为榜样：“现在我在这里是为了证明自己的极限，克服困难抵达终点。我希望我能将这种经验和耐心带到现实生活中。”

在被问到是否会用奖金买张特大号的床时，他表示已经计划将奖金用在器材和啤酒上：“我迫不及待地想再次见到大家，喝酒聚会。我可能会先去酒吧然后回家。我会尽可能减少睡觉时间——明年的份我已经睡够了。”

（法新社、南德意志报）

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