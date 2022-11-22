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国际足球联合会是管理英式足球、室内五人足球和沙滩足球的国际管理机构，总部位于苏黎世。
国际足联负责组织世界重大足球赛事，最著名的是世界杯。
作为2022年世界杯东道主，卡塔尔当局一再宣称该国是一个现代而开放的国家，媒体可以"自由且不受干预地"进行新闻报道。德国之声的事实核查显示，官方的说辞并不符合事实。
多个欧洲球队发表联合声明称，由于担心被国际足协黄牌处分，七个欧洲国家世界杯代表队将放弃在卡塔尔世界杯赛事上佩戴象征反歧视的「One Love」彩虹臂章计划。
因低薪、剥削以及工作条件恶劣，卡塔尔对待外籍劳工的方式遭到广泛批评。国际足联则宣称，他们已经采取了一系列保护卡塔尔外籍工人的措施。
在过去几天里，来自世界各地的一连串重大举措迅速实施，为的就是表达各界对俄罗斯入侵乌克兰的不满。其中既有来自各国政府的制裁，也有来自企业和组织的行动。
据法国媒体报道，前欧足联主席普拉蒂尼被警方拘捕，并受到审讯。他被怀疑卷入了2022年世界杯主办权分配的腐败丑闻。在接受了数小时质询后，普拉蒂尼于周三凌晨获释。
他曾经严厉批评国际足联（FIFA）。现在阿根廷人马拉多纳决心为“更干净、更透明的FIFA”而奋斗——但看上去很美的头衔遮掩不住：他只是一个没有实权的“看门老头”。
国际足联近日公布2016年世界足坛转会费支出排名，中国毫无意外跻身前列。近年来，中国足坛出现“投资狂热”，许多俱乐部抛出重金收购国际知名球员。不久前，北京出手打击足球界的“非理性投资”。
国际足联批准备受争议的改革方案：2026年世界杯将扩张至48支球队参赛。有媒体报道称，此举可增收6亿欧元。有中国网友戏说：“FIFA：国足我只能帮你到这了！”
中国首富王健林表示，国际足联（FIFA）的腐败丑闻为中国的大企业提供了机遇。赞助FIFA，将有助于实现中国“伟大的足球梦想”。
因凡蒂诺在国际足联选举中出人预料地击败了之前被看好的热门选手萨尔曼，成为新FIFA主席。有媒体指出，因为国际足联改革方案得以通过，这名瑞士人有可能会完成带领FIFA走出危机的艰巨任务。
前法国传奇球星、现任欧足联主席普拉蒂尼在去年12月被国际足联道德委员会“禁足”后，周四宣布退出下届国际足联主席的竞选。
国际足联道德委员会调查小组建议对国际足联秘书长瓦尔克（Jerome Valcke）实施9年"禁足"及高额罚款。
国际足联（FIFA）道德委员会宣布对布拉特和普拉蒂尼处以8年禁止参加与足球相关事务的处罚。布拉特严词抗议，驳回一切指责，并认为自己是受害人。
美国司法部决定起诉国际足联的16名高级官员，当天早些时候，瑞士警方在苏黎世已拘捕了两名国际足联副主席。
马耳他足协主席质疑“足球皇帝”贝肯鲍尔2000年安排拜仁队与马耳他国家队打友谊赛的动机。双方协议马耳他在赛后获得25万美元汇款，不久后FIFA的马耳他执委在表决世界杯主办权时投票给德国。
近来麻烦不断的国际足联主席布拉特发起“反攻”，指责英美因为申办世界杯不成而制造针对该组织的丑闻。他同时爆料，俄罗斯获得2018年世界杯主办权是幕后交易的结果。
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