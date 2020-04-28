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国际足球联合会是管理英式足球、室内五人足球和沙滩足球的国际管理机构，总部位于苏黎世。
国际足联负责组织世界重大足球赛事，最著名的是世界杯。
围绕2006世界杯主办权授予决定，针对４名德国足球界官员的瑞士审判案因诉讼有效期届满而终止。记者Tobias Oelmaier相信，由此，我们或许永远都无法知道当年的真相。
据法国媒体报道，前欧足联主席普拉蒂尼被警方拘捕，并受到审讯。他被怀疑卷入了2022年世界杯主办权分配的腐败丑闻。在接受了数小时质询后，普拉蒂尼于周三凌晨获释。
本周五（6月7日），国际足联2019年女足世界杯在法国登场。谁最有希望夺冠？是现任冠军美国队吗？德国队机会如何？我们提供5个最重要问题的答案。
2022年卡塔尔世界杯足球赛将和迄今一样只有32支、而非48支球队参加。原因是，后勤方面困难太大。这样，首次“超大规模世界杯”预期将在2026年才会登场。
德国足协主席格林德尔（Reinhard Grindel）日前就新设的国际足联俱乐部世界杯赛和引起争议的环球国家联赛接受德国之声采访。不过，一谈到向国际足联开价250亿美元的问题，格林德尔突然中断了采访。以下是采访全程文字记录。
欧洲豪门球队密谋另起炉灶，国际足联主席干涉独立体育伦理委员会，顶级俱乐部可以违反财政规定而不必担心处罚……德广联、明镜周刊等14家欧洲媒体查阅了7000万份内部文件、经历了长期调查后，揭开了国际足球圈内隐蔽的金元帝国之面纱。
这个画面给这届被国际足联称为“史上最佳”的俄罗斯世界杯蒙上一层阴影：这些活动人士扮成俄罗斯警察，闯入世界杯决赛赛场。而网上流传的另一个视频可能会给这个东道主的形象带来更大伤害。
国际足联高度赞扬俄罗斯世界杯是"有史以来最好的一届"并不出乎人们的意料，但"大赦国际"肯定它的积极影响，应该说是比较罕见。
体育无关政治？事实却往往并非如此。克罗地亚球员维达在淘汰俄罗斯之后的表态引发争议，并因此而受到国际足联警告。他本人否认相关指责。
对德国裁判菲里克斯·布吕赫来说，俄罗斯世界杯之旅已然结束。国际足联将仅吹了一场球赛的这位德国人打发回家，显然是因为塞尔维亚人对他的强烈抗议。
国际足联成员国通过表决将2026年世界杯主办权交给美国、墨西哥和加拿大。参加这一角逐的北非国家摩洛哥遗憾出局。
上届世界杯的致胜功臣格策没有能够入选本次德国国家队大名单。戈麦斯、佩特森、鲁迪以及诺伊尔则入选。
国际足联2017年年度最佳足球奖颁奖典礼星光熠熠，直追奥斯卡。C罗毫无意外当选世界足球先生，而荷兰人马滕斯则是世界最佳女足球员。德国门将诺伊尔在最佳门将评选上输给老将布冯。
香港球迷在国际比赛演奏国歌时，又发生嘘歌行为。国际足联是否将之列为重犯并予以严厉惩罚，以及在全国生效的《国歌法》是否在香港产生影响，成为人们关注的焦点。
随着国际足联前道德委员会主席加西亚（Michael Garcia）的报告细节进一步曝光，未来两届足球世界杯的东道主又再次陷入舆论压力。对此，国际足联反守为攻，以出人意料的透明性处理此事。
国际足联主席因凡蒂诺与中国国家主席习近平举行会晤：两人谈话的内容是否包括中国主办足球世界杯？国际足联和中国官媒发布的消息不尽相同。
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