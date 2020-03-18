国际资金逃离新兴国家 程度远超08年金融危机

（德国之声中文网） 今年3月对于股票投资者来说是一个恐怖月。摩根士丹利资本新兴市场指数3月份的跌幅高达15.6%。新兴市场体债券指数同样也大幅下跌，根据摩根大通按照美元的核算，跌幅达到15%。
国际金融协会估算，今年第一季度有625亿美元的资金逃离新兴国家，是2008年全球金融危机峰值时期的两倍。资金逃逸主要出现在中国之外的国家和地区。
欧洲央行前副行长 康斯坦西奥（ Vitor Constancio ）警告说，大量资金从新兴国家逃离，这先是给新兴国家造成危机，但之后会对世界经济构成影响。
德国 DekaBank银行新兴市场首席战略师托尔朵（ Mauro Toldo ）在接受明镜在线采访时说："所有新兴国家都会受到疫情的冲击。没有人能预测到，这一轮冲击的严重程度会有多大，时间会持续多久。"
一边是油价、铜价和其它原材料价格的大幅跌落让包括尼日利亚、智利和巴西在内的能源出口国收入大为减少，另一边是泰国、土耳其等依赖于旅游业的国家也因为疫情的缘故失去了大量客源。而孟加拉等处在全球生产链下端的国家现在也因为订单减少而苦不堪言。也就是说，无论支柱产业是什么，任何一个新兴国家都无法在疫情中独善其身。
目前为止超过90个新兴国家向国际货币基金组织请求援助
几天前，巴基斯坦总理 伊姆兰 ·汗呼吁世界各国领导人、全球金融机构负责人和联合国秘书长帮助发展中国家度过这场经济衰退 。他表示，巴基斯坦正面临着两难选择，要么是"因封锁而饿死，要么是让新冠病毒肆虐"。
到目前为止超过90个新兴国家向国际货币基金组织请求援助，数量远远超过2008年的世界金融危机。很多国家已经面临国家破产的危险。国际货币基金组织宣布对包括阿富汗、海地在内的25个贫困国家提供债务减免，总额为5亿美元。
另外，国际货币仅仅组织考虑分配新的特别提款权(SDR) 帮助各国抗击疫情。路透社报道称，货币基金组织可以通过这一工具为寻求紧急贷款和援助的国家提供更大的灵活性，并允许向阿根廷这样债务负担"不可持续"的国家提供新的贷款。但是消息人士称， 特朗普政府反对无条件向伊朗和中国等国提供数十亿美元的新资源。消息人士称，" 美国财政部更希望看到国际货币基金组织专注于利用其1万亿美元的现有资源，包括1000亿美元的紧急贷款和捐款，来帮助各国应对这场危机 "。
美国对国际货币基金组织的重大决策拥有实际否决权。
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当洗手成为“奢侈”—战乱遇疫情 灾难恐叠加
利比亚：“无法接受”
根据官方数字，利比亚截至4月10日共有24人确诊感染新冠病毒，1人病亡。联合国难民署表示，利比亚国内冲突加剧和新冠病毒肺炎威胁，导致该国面临人道主义危机恶化。而这个北非国家的冲突现状，严重影响该国卫生系统，靠近冲突地带的许多医院、卫生设施遭到破坏或被迫关闭。就在本周，首都黎波里的拥有400张床位、治疗新冠肺炎的定点医院遭袭，联合国利比亚人道协调员表示，这明显违反了国际人道法，令人无法接受。
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也门：定时炸弹
数年来处于战乱下的也门4月10日报告了该国首例新冠病毒确诊病例。此前一天，沙特阿拉伯刚刚宣布对也门停战15天，以防止新冠病毒恶性传播。也门是阿拉伯半岛最为贫穷的国家。联合国的紧急援助协调员警告称，如果新冠病毒袭击也门脆弱的医疗系统，将带来灾难性后果，在一个缺乏清洁水、很难定期洗手——就更不要说防护服、消毒液的国家，想要遏制疫情会很难。
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叙利亚：多重梦魇
在同样战火纷飞的叙利亚，新冠病毒已经在蔓延。根据叙利亚官方数据，目前该国有19人确诊新冠肺炎、2人病亡。不过，该数字受到外界质疑。叙利亚反对派发声明称，该国真实感染人数远高于官方数字。国际救援委员会（IRC）表示，9年的战火摧毁了叙利亚卫生系统，在该国北部的冲突地带，150万人口只配备有105张重症监护病床和30台呼吸机。
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阿富汗：希望曙光
相对于上述国家，阿富汗的疫情似乎更为严峻，目前官方通报的确诊人数已经逼近500人，15人病亡。联合国秘书长阿富汗问题副特别代表在3月底称，政治上的不确定性、和平进程启动受到拖延、暴力的增加以及新冠疫情可能大爆发的综合作用，使阿富汗处于一个非常关键的时刻，需要所有人共同努力。塔利班方面表态，不会妨碍国际抗疫机构在阿富汗工作，并表示若在其控制区爆发新冠疫情，将实施停火。据半岛电视台报道，塔利班还积极投身到防疫抗疫工作中，向民众普及戴口罩、勤洗手等相关卫生知识。
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伊斯兰国的控制地带
同样积极宣传卫生常识的还有恐怖主义武装组织“伊斯兰国“。据媒体报道，“伊斯兰国”在3月初就向其追随者下达指令，暂时远离“疫情正在爆发的”欧洲，也提醒要注意勤洗手、打喷嚏时掩住口鼻等卫生习惯。与此同时，该恐怖组织不忘利用疫情进行舆论宣传，称新冠疫情是真主在惩罚参与打击“伊斯兰国”军事行动的西方国家。
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加沙地带与约旦河西岸
早在3月5日出现首批确诊病例的约旦河西岸城市已然经历了一个多月的紧急状态，停止包括体育赛事在内的一切聚集性活动；关闭各级学校、清真寺等公共场所。根据官方数字，加沙地带目前确诊人数较少，管制也相对宽松，但这个人口稠密、冲突不断的地区卫生设施也相对薄弱。欧盟最新宣布将向巴勒斯坦提供7100万欧元的援助款，以抗击新冠病毒。另外一个好消息是，巴以双方目前在抗击新冠疫情方面展开合作，这也获得了联合国特使的称赞。
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从南苏丹到布基纳法索
在索马里、南苏丹、布基纳法索等非洲许多国家，动荡与冲突已经成为常态。国际救援委员会称，在经历了6年战乱的南苏丹，1170万人口只有4台呼吸机、24张重症病床。已经出现确诊病例的该国如果人道主义项目中断，将会面临饥荒。而在西非国家布基纳法索，2090万人口也只有11台呼吸机，而该国目前的新冠肺炎确诊人数已经达到443人，确诊者中包括多名政府部长和高官。
作者: 王凡