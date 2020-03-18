国际资金逃离新兴国家 程度远超08年金融危机

（德国之声中文网） 今年3月对于股票投资者来说是一个恐怖月。摩根士丹利资本新兴市场指数3月份的跌幅高达15.6%。新兴市场体债券指数同样也大幅下跌，根据摩根大通按照美元的核算，跌幅达到15%。

国际金融协会估算，今年第一季度有625亿美元的资金逃离新兴国家，是2008年全球金融危机峰值时期的两倍。资金逃逸主要出现在中国之外的国家和地区。

欧洲央行前副行长 康斯坦西奥（ Vitor Constancio ）警告说，大量资金从新兴国家逃离，这先是给新兴国家造成危机，但之后会对世界经济构成影响。

德国 DekaBank银行新兴市场首席战略师托尔朵（ Mauro Toldo ）在接受明镜在线采访时说："所有新兴国家都会受到疫情的冲击。没有人能预测到，这一轮冲击的严重程度会有多大，时间会持续多久。"

一边是油价、铜价和其它原材料价格的大幅跌落让包括尼日利亚、智利和巴西在内的能源出口国收入大为减少，另一边是泰国、土耳其等依赖于旅游业的国家也因为疫情的缘故失去了大量客源。而孟加拉等处在全球生产链下端的国家现在也因为订单减少而苦不堪言。也就是说，无论支柱产业是什么，任何一个新兴国家都无法在疫情中独善其身。

目前为止超过90个新兴国家向国际货币基金组织请求援助

几天前，巴基斯坦总理 伊姆兰 ·汗呼吁世界各国领导人、全球金融机构负责人和联合国秘书长帮助发展中国家度过这场经济衰退 。他表示，巴基斯坦正面临着两难选择，要么是"因封锁而饿死，要么是让新冠病毒肆虐"。

到目前为止超过90个新兴国家向国际货币基金组织请求援助，数量远远超过2008年的世界金融危机。很多国家已经面临国家破产的危险。国际货币基金组织宣布对包括阿富汗、海地在内的25个贫困国家提供债务减免，总额为5亿美元。

另外，国际货币仅仅组织考虑分配新的特别提款权(SDR) 帮助各国抗击疫情。路透社报道称，货币基金组织可以通过这一工具为寻求紧急贷款和援助的国家提供更大的灵活性，并允许向阿根廷这样债务负担"不可持续"的国家提供新的贷款。但是消息人士称， 特朗普政府反对无条件向伊朗和中国等国提供数十亿美元的新资源。消息人士称，" 美国财政部更希望看到国际货币基金组织专注于利用其1万亿美元的现有资源，包括1000亿美元的紧急贷款和捐款，来帮助各国应对这场危机 "。

美国对国际货币基金组织的重大决策拥有实际否决权。