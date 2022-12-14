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总部位于美国华盛顿
英文缩写IMF，德语中常用IWF之缩写形式
中國近期放寬防疫政策，經濟增長前景卻不樂觀。10月時，IMF將中國今年經濟增長預測下調至3.2%，已是幾十年來最低。如今面臨感染率激增的挑戰，IMF重申，增長預測進一步下調可能性「很高」。
多项放松防疫限制的措施显示，中国正在放弃过去的“清零”政策。钟南山表示，预计明年上半年中国能够恢复到疫情前生活状态，并强调预防重心要从预防感染转到预防重症。彭博社则注意到，本周在黄山开会的IMF等国际组织领导人似乎获准不用隔离。
国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）在接受媒体采访时表示，中国应告别 “清零”政策，转向有针对性的防疫措施，以减少对民众和经济的伤害。
正在柬埔寨出席东盟峰会的中国总理李克强，周六在和国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃会晤时表示，中国政府的稳经济措施已经止住了下滑势头。他还强调，中国没有在全球通货膨胀率高企期间大肆购买能源和粮食，这是对全世界的贡献。
国际货币基金组织10月11日下调了对中国经济今明两年的增长预期。IMF指出，严格防疫措施以及房地产危机导致了中国经济降温。全球层面上，俄乌战争、供应链扰动也拉低了各主要经济体的经济增长。
国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，今年4月以来全球经济前景“显著黯淡”，鉴于不断升高的风险，她不能排除明年可能会出现全球性的经济衰退。
《华尔街日报》援引消息人士报导称，中国领导人习近平告诉官员“要确保中国今年的经济增速超过美国”。与此同时，多家投行以及IMF近日下调了对中国2022年的经济前景预期。专家对DW表示，对待奥密克戎采取清零政策，对中国经济的冲击巨大。如何在防疫与社会经济发展之间达到平衡，值得进一步的审视与思考。
受到俄烏戰爭、中國經濟放緩等多重影響，國際貨幣基金組織（IMF）警告亞洲地區恐面臨「停滯性通膨」前景，即增長放緩與通膨上升的兩面夾擊。
中国零售业营业额3月衰退3.5%，房地产销售量暴跌1/4，失业率达到5.8%这一两年来最高值；在东海上，货轮平均要排队等待约一星期才能进入上海港装卸。国际货币基金组织警告，中国经济长期趋冷将对全球造成严重影响。
國際貨幣基金組織（IMF）週二（4月19日）發布最新報告，再度下調中國全年經濟增長至4.4%，遠低於年初中國設下的目標。與此同時，該組織警告全球通貨膨脹情況恐比預期更糟。
週四，俄羅斯一艘軍艦在黑海因受損嚴重而沈沒。烏克蘭稱該軍艦是被烏方以導彈擊中，但俄羅斯稱是火災導致彈藥爆炸。另一方面，美國中情局也警告，俄羅斯可能因戰事不順而考慮使用低當量核武器。
希腊提前两年还清国际货币基金组织为帮助克服国际金融危机后果向该国的贷款，希腊政府称债务危机篇章“终结”。
国际货币基金组织总裁周二表示，该组织考虑向受到俄罗斯入侵的乌克兰提供14亿美元的资金援助。世界银行则在周一批准向乌克兰提供7.23亿美元的贷款和赠款。
国际货币基金组织（IMF）近日表示，宏观层面支持的减少影响了中国经济景气复苏。该组织还警告，中国消费呈现疲软，经济复苏不均衡，而针对房地产行业的去杠杆措施以及监管部门对于科技等行业的重拳进一步增加了不确定性。
就在德法将与俄乌两国举行会谈的前夕，拜登警告将考虑直接制裁普京本人。国际货币基金组织则表示，相关冲突和制裁都会带来重大的经济影响。
国际货币基金组织总干事格奥尔基耶娃表示，在奥密克戎变种蔓延的背景下，中国若继续坚持“零容忍”的严格防疫政策，将给本国经济以及世界经济都造成严重负担。港大微生物学教授袁国勇表示，希望奥密克戎变种能够进化成为一种只导致普通感冒的冠状病毒。
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