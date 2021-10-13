疫苗分配加剧贫富差异 IMF下修全球经济预测

国际货币基金组织（IMF）周二调降了2021年全球经济增长的预测，认为供应中断与全球疫苗分配不均，使各国经济恢复的速度也有所不同。此外，IMF也对企业和政府越来越高的负债水准感到担忧。