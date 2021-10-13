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总部位于美国华盛顿
英文缩写IMF，德语中常用IWF之缩写形式
再过一周不到，恒大第一个债券支付期限的的30天宽限期就将结束，即将正式违约。市场反应悲观，不少专家也担心债务危机将「延续很久」，但IMF却有不同的想法，为什麽？
国际货币基金组织（IMF）周二调降了2021年全球经济增长的预测，认为供应中断与全球疫苗分配不均，使各国经济恢复的速度也有所不同。此外，IMF也对企业和政府越来越高的负债水准感到担忧。
国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃被指控担任世界银行首席执行官期间，曾操纵数据偏袒中国，经过一场马拉松式会议後，IMF执行董事会对作出支持其总裁的决定。
现任IMF总裁格奥尔基耶娃日前遭指控曾施压员工调整数据，以提升中国在一项经济报告中的排名。英国《经济学人》社论重砲指责格奥尔基耶娃，认为她应辞职来维护国际金融机构的信誉。
中国恒大集团倒闭危机大限将至，接下来有多笔债券利息到期，如果违约可能成为中国版的「雷曼兄弟」，影响中国稳定，北京当局打算如何应对?
世界银行表示，将停止发布有关国家投资环境的《全球营商环境报告》，原因是根据一项调查显示，有世行高层官员为提高中国在 2017 年的排名而向员工施压，详情为何？
国际货币基金组织预测，今年中美两国将分别可实现8.4%和6.4%的GDP增长。德国《商报》撰文分析中美两国谁将成为新冠疫情之下全球经济恢复增长的驱动力。《法兰克福汇报》分析指出，中国性少数群体面临的压力越来越大和阳刚男性形象代表习近平关于振兴中华民族的意识形态不无关系。
国际货币基金组织 (IMF) 周二（7月27日）下修包括中国在内的亚洲新兴经济体今年的经济成长预期。不过，全球经济增长6%的预测维持不变。
根据国际货币基金组织的计算，中国今年的经济增长在去年2.3%的基础上反弹实现高增长，美国则依靠拜登政府2万亿的基建计划推动GDP。
缅甸发生军事政变后，该国警方以非法持有通信设备为由起诉昂山素季，以此名目对其实施拘留。七国集团以及世界货币基金组织皆为该国紧张局势感到担忧。
国际货币基金组织周二预测，在疫苗的帮助下，2021年全球经济将强劲复苏。其这次给出的2021年全球增长数字比三个月前更加乐观，同时尤其看好中国和印度的经济回暖。
国际货币基金组织周三（6月24日）称，由于新冠病毒危机，世界经济今年的萎缩程度将超过原已不乐观的预期值。尤其是受新冠肺炎严重打击的国家，情况更糟。中国是报告中提到的唯一可能免于衰退的经济体，预计2020年能有1%的微弱增长。
过去几周，伴随着新冠疫情的肆虐，新兴国家的股票和债券再次被贴上高风险投资的标签。国际资金纷纷外逃。 据国际金融协会（IIF）的估算，今年3月总共有833亿美元的国际资金撤出新兴市场。资金逃离的严重程度甚至超过2008年世界金融危机。
国际货币基金组织预测，在新冠疫情的影响下，全球经济今年面临大衰退，其严重程度超过十余年前的金融危机。明年虽有望迎来有力复苏，但前提是全球卫生状况必须实现明显改善。
国际货币基金组织周二在华盛顿发表最新世界经济展望。国际货币基金组织表示，新冠疫情给全球经济带来的前所未有的负面影响。2020年的全球经济衰退可能是上世纪30年代的全球经济大萧条以来最严重的一次。
疫情重创经济，美国两周内失业人数达1千万，全球失业人数更有可能超过2千5百万。国际货币基金组织促各国保就业，欧盟则推出1千亿欧元援助失业。
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