中國經濟降溫 拖累非洲國家

受累於房產危機、製造業低迷等不利因素，中國經濟今年並沒能呈現疫情後強勁復甦。而遠在萬里之遙的非洲也受到了影響。IMF最新報告指出，中國經濟對非洲資源的需求，以及中資機構為非洲國家提供的貸款都已顯著減少。