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总部位于美国华盛顿
英文缩写IMF，德语中常用IWF之缩写形式
受累於房產危機、製造業低迷等不利因素，中國經濟今年並沒能呈現疫情後強勁復甦。而遠在萬里之遙的非洲也受到了影響。IMF最新報告指出，中國經濟對非洲資源的需求，以及中資機構為非洲國家提供的貸款都已顯著減少。
中国表示，其在国际货币基金组织的投票权并未反映出其过去20年来建立的经济影响力。实际情况是：握有最多投票权的美国尚未做好改变现状的准备。
中国官方近日表示，中国进出口银行同斯里兰卡就涉华债务处置初步达成一致。斯里兰卡周三对此表示欢迎。不过据彭博社报道，正要与斯里兰卡举行债务重组会谈的国际货币基金组织对此似乎事先并不知情。
经济分析人士称，德国经济的下滑情况将比最初预测得更加严重。尽管可能存在经济复苏的迹象，但预计复苏势头可能不如之前的预测。
国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在接受《金融时报》采访时，对可能赋予中国更多投票权的改革表示支持。她同时警告，若该组织仍没有足够财政支援来援助陷入困境的国家，将造成「毁灭性」后果。
德国经济陷入停滞，未来也看不到好转的迹象。过去数年的多重危机暴露了德国经济模式的弱点。
德国经济是否勉强躲过了衰退？经济学家认为，第二季度仅实现了微小增长，因而仅算得上是“短暂的缓和”。
根據IMF今年7月的報告，2023年和2024年全球經濟皆預期會成長3%，跟疫情前相比仍然低迷。IMF指出，在先進國家發展趨緩之際，新興經濟體引領了經濟成長。不過，中國的房地產市場和青年失業率問題，仍然令人憂慮。
国际货币基金组织表示，德国经济增长前景低迷，紧缩的货币政策和乌克兰战争导致的能源价格激增可能在短期内拖累增长；长远来看，社会老龄化问题也影响增长。同日，另一家经济研究所也发布金融市场专家的预测，对德国经济前景的评估明显恶化。
国际货币基金组织5月2日发布报告，预测亚太地区今年的经济增长将达到4.6%。报告特别提及中国的重新开放，由此带来的消费激增正在推动地区增长。
国际货币基金组织表示，2023年持续存在波动，但大多数国家在今年将得以避免衰退。一些新兴市场已处于强劲增长，但发达经济体如欧元区以及英国仍无法摆脱经济放缓。
国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，未来五年世界经济增长可能会保持在大约 3%，这是自 1990 年代以来的最低中期增长预测。
斯里兰卡总统维克拉马辛哈表示，其债务重组计划已得到中国支持，预计国际货币基金组织将在本月下半月向斯里兰卡提供29亿美元的贷款。拥有2200万人口的斯里兰卡正在努力克服1948年独立建国以来经历的最严重的经济危机。
國際債務問題遲遲未解，IMF發言人日前向媒體透露，首場新債務圓桌會議將於17日登場，出席國包含G7、中國、印度等。作為重要債權國之一，中國的立場成為了會議的焦點。在解決債務問題上，各國為何無法達成共識？
国际货币基金组织在最新一期的世界经济展望中，解除了除英国以外的国家今年将出现经济衰退的警报。中国告别清零政策后今年的增长预期上升至5.2%。
美国财长耶伦1月22日抵达非洲之行的第二站赞比亚访问。同一天，国际货币基金总裁格奥尔基耶娃也抵达该国。2020年11月，赞比亚成为非洲首个在新冠大流行中出现债务违约的主权国家。中国是赞比亚最大债权人。
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