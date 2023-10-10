 国际货币基金组织：德国经济将进一步衰退 | 经济纵横 | DW | 10.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

国际货币基金组织：德国经济将进一步衰退

经济分析人士称，德国经济的下滑情况将比最初预测得更加严重。尽管可能存在经济复苏的迹象，但预计复苏势头可能不如之前的预测。

国际货币基金组织（IMF）表示，德国将在2023年下半年再次经历“轻微的经济衰退”

国际货币基金组织（IMF）表示，德国将在2023年下半年再次经历“轻微的经济衰退”

（德国之声中文网）国际货币基金组织（IMF）本周二（10月10日）称，德国将遭受比此前预测程度更严重的经济衰退

作为欧洲最大的经济体，德国预计将成为七国集团（G7）中唯一在2023年无法实现经济增长的高度工业化国家。

数据如何？

IMF表示，由于严重通货膨胀和制造业下滑的影响，德国经济预计今年将衰退0.5%。

早在今年七月，这家位于华盛顿的机构就曾预测德国将出现0.3%的经济衰退。

IMF最近修正的观点认为，德国正面临着不少挑战，比如“利率敏感行业的疲软和贸易伙伴需求的放缓”。

IMF表明，德国经济有望在2024年实现复苏并增长0.9%，但比起先前预计的1.3%增长率，这次预测更为悲观。

同为G7成员的意大利，也在努力应对通货膨胀始终高于欧元区平均水平的问题，其增长预计下调0.4个百分点，降至0.7%。

对于整个欧元区，IMF将2023年的增长预测略微下调至0.7%。

尽管如此，对身为二十国集团中第二大经济体法国来说，仍存在好消息。IMF因其在“工业生产和外部需求方面迎头赶上”，预测其经济在2023年将增长1%，较之前的0.8%预测有所提高。

德国为何挣扎？

IMF首席经济学家古兰沙（Pierre-Olivier Gourinchas）称，两股“非常强大的力量”正在产生负面影响。

德国强大的制造业非常耗能，而之前严重依赖俄罗斯的能源供应现在已经中断。

延伸阅读——德国又成欧洲“病夫”了？

对货币政策的收紧和通货膨胀的上升，也使投资相对疲软。

除此之外，德国还面临着长期的结构性问题，比如老龄化社会和技术工人的短缺。

经济衰退来了——德国该怎么办？

 

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Kristalina Georgieva, geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), spricht bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit den Vorsitzenden der fünf großen internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisationen und Bundeskanzler Scholz.

IMF主席支持改革扩大中国投票权 03.10.2023

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在接受《金融时报》采访时，对可能赋予中国更多投票权的改革表示支持。她同时警告，若该组织仍没有足够财政支援来援助陷入困境的国家，将造成「毁灭性」后果。

In this Tuesday, Feb. 25, 2020 file photo, workers complete an electric car ID.3 body at the assembly line during a press tour at the plant of the German manufacturer Volkswagen AG (VW) in Zwickau, Germany. Volkswagen plans six large battery factories in Europe by 2030 so it sell more electric cars while driving down battery prices and making electric mobility more affordable, an effort that would reduce dependence on Asian suppliers and help the company compete with newcomer Tesla. (AP Photo/Jens Meyer, file)

德国经济萎缩比预期的还糟糕 28.09.2023

德国五大经济研究机构本星期四发出警告称，德国今年的经济衰退将比之前预期的更为严重。不过他们也给消费者带来了一个好消息：通货膨胀或在明年大幅下降。

07.09.2023+++ Berlin - Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, spricht im Plenum des Bundestags während der ersten Lesung zum Haushalt 2024.

德国工业产值再降 副总理：要释放经济活力 07.09.2023

官方数据显示，德国工业产值连续第三个月出现下降。不过德国副总理哈贝克表示，德国经济仍然强大，对外国投资者极具吸引力。

广告
Schwimmender Markt

研究：越南湄公河三角洲2035年无沙可采

专家警告，到2035年，越南湄公河三角洲的河沙可能耗尽。采沙场以及水坝拦截了河沙的流动，使这一素有鱼米之乡之称的地区居民、农作物和经济都面临风险。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。