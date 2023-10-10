国际货币基金组织：德国经济将进一步衰退

（德国之声中文网）国际货币基金组织（IMF）本周二（10月10日）称，德国将遭受比此前预测程度更严重的经济衰退。

作为欧洲最大的经济体，德国预计将成为七国集团（G7）中唯一在2023年无法实现经济增长的高度工业化国家。

数据如何？

IMF表示，由于严重通货膨胀和制造业下滑的影响，德国经济预计今年将衰退0.5%。

早在今年七月，这家位于华盛顿的机构就曾预测德国将出现0.3%的经济衰退。

IMF最近修正的观点认为，德国正面临着不少挑战，比如“利率敏感行业的疲软和贸易伙伴需求的放缓”。

IMF表明，德国经济有望在2024年实现复苏并增长0.9%，但比起先前预计的1.3%增长率，这次预测更为悲观。

同为G7成员的意大利，也在努力应对通货膨胀始终高于欧元区平均水平的问题，其增长预计下调0.4个百分点，降至0.7%。

对于整个欧元区，IMF将2023年的增长预测略微下调至0.7%。

尽管如此，对身为二十国集团中第二大经济体法国来说，仍存在好消息。IMF因其在“工业生产和外部需求方面迎头赶上”，预测其经济在2023年将增长1%，较之前的0.8%预测有所提高。

德国为何挣扎？

IMF首席经济学家古兰沙（Pierre-Olivier Gourinchas）称，两股“非常强大的力量”正在产生负面影响。

德国强大的制造业非常耗能，而之前严重依赖俄罗斯的能源供应现在已经中断。

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对货币政策的收紧和通货膨胀的上升，也使投资相对疲软。

除此之外，德国还面临着长期的结构性问题，比如老龄化社会和技术工人的短缺。

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