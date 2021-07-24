国际货币基金组织：下修今年中国经济成长预期

（德国之声中文网）基於新冠疫情持续影响，以及中国政府专注於减少债务等原因，国际货币基金组织(IMF) 周二（7月27日）下修包括中国在内的亚洲新兴经济体今年的经济成长预期。

国际货币基金组织将2021年对亚洲的新兴和发展中（Emerging and Developing Asia）经济体的预期成长率从四月的8.6%缩减到7.5%。该组织指出，随着新变种病毒传播和外部金融条件收紧，新兴市场和发展中经济体可能面临着健康危机恶化的双重打击。

该组织也将今年对中国的经济成长预期下调至8.1%，低于四月所预期的8.4%，主因是中国政府专注于减少债务和公共投资。不过，中国明年的成长预期较今年四月发布的数字上调，来到5.7%。

整体而言，国际货币基金组织维持其对2021年全球经济增长6%的预测，该组织提升了对美国和其他先进经济体的展望，但下调对新冠疫情严重的发展中国家的预期。

国际货币基金组织指出，这种分歧主要是因为先进经济体能更好地获得新冠疫苗与持续的财政支持，而新兴经济体在这两方面都面临困难。

国际货币基金组织首席经济学家戈皮纳特（Gita Gopinath）表示，东亚降级的主因和新冠疫情相关，尤其Delta变种病毒病例使病例以指数型增加。「发达经济体有接近40%的人口已经完全接种疫苗，而新兴市场经济体只有11%，低收入发展中国家更只有很小一部分。」

戈皮纳特说：「比预期更快的疫苗接种率和回归正常生活导致了评级的提高，但在一些国家，特别是印度，缺乏取得疫苗的机会以及重新一波新冠疫情的病例，导致了评级的降低。」

德国方面维持不变，预期成长率维持在四月所预测的3.6%。而对美国的预期则从之前预测的6.4%提高到7%。

（路透社等）

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