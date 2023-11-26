国际货币基金呼吁德国加强投资

（德国之声中文网）国际货币基金女总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgiewa）强调，国家投资对联邦德国的未来经济增长具有不可或缺的的重要意义。格奥尔基耶娃接受《商报》及另外三家欧洲报纸采访时表示："为了确保增长，德国必须对其基础设施、经济的绿色转型以及提升国民技能方面增加投资。我们在这里讨论的可不是小规模投资，尤其是考虑到接下来经济即将同人工智能接轨的大背景之下。"

意大利必须付出更多努力

在谈到欧洲各国情况时，国际货币基金总裁也对意大利发出警告，她呼吁以右翼民粹主义总理梅洛尼为首的意大利政府必须采取强有力措施，应对该国的赤字和债务问题。格奥尔基耶娃表示，意大利的政府预算必须进一步收紧，现有的财政调整措施并不足以降低该国的赤字和债务。

受新冠疫情影响，意大利的债务问题进一步加剧，目前债务已经高达三万亿欧元，相当于该国国民生产总值的140%。

国际货币基金总裁格奥尔基耶娃还表示，未来一段时间内，世界经济将总体呈现缓慢增长的态势，这一点令她感到担忧。她表示，欧洲的经济增长将变得更加迟缓，因此必须尽快推进大刀阔斧的结构性改革。格奥尔基耶娃还要求欧盟尽快完成资本市场的合并进程。"如果欧洲不能更好地利用其金融资产，就不可能保持其在世界上固有的地位。"

德国经济增幅趋缓

与此同时，联邦德国经济部预计，联邦宪法法院的相关裁决将对德国经济的总体发展产生明显的影响。经济部进行的一项模拟评估显示，如果无法动用气候及转型基金中的六百亿欧元以及其他旨在稳定经济的贷款，那么德国国民生产总值的增幅有可能会减少0.6%。

根据相关的评估，德国明年的经济增长也会受到影响：2025年和2026年的经济增长将分别下调0.3%和0.2%。

经济部还表示，这项裁决也将对德国的投资及就业产生负面影响。经济部称，能源价格刹车等措施被取消后，企业投资以及个人消费会在多大程度上受到影响，目前尚无法做出准确评估。此外，外国企业来德投资可能也会受到影响。

上周，联邦宪法法庭裁定，不可以将防疫基金剩余款项转往气候及转型基金。这一裁决使联邦政府失去了600亿欧元原定用于能源转型的资金。

(路透社，德新社，法新社）

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