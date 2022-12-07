国际财经组织领导人欢迎中国告别“清零”

（德国之声中文网）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周五（12月9日）在中国安徽黄山参加第七次"1+6"圆桌对话期间说，中国采取的"果断行动"将有助于恢复该国和全球的经济增长。

"我们非常欢迎中国当局采取的果断行动......重新调整防疫政策，为中国的增长复苏创造更好的动力"，格奥尔基耶娃在与其他主要经济机构负责人举行的新闻发布会上说。她同时指出，提高疫苗接种率和抗病毒治疗的努力"不仅非常有利于中国人民，对亚洲和世界其他地区也很重要"。

世界贸易组织（WTO）总干事奥孔乔-伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）也表示，中国放松防疫封控将有助于支撑在新冠疫情和俄罗斯侵乌战争冲击下，受到重创的世界经济。 她表示，中国告别清零对全球经济而言"将有助于消除一系列不确定因素" 。

"1+6"圆桌对话是中国政府与6大国际经济金融机构负责人的多边对话机制，此次由中国总理李克强主持。与会国际组织除IMF和WTO，还有国际劳工组织（ILO）、经济合作与发展组织（OECD）和金融稳定理事会（FSB）。 经合组织秘书长科尔曼（Mathias Cormann）说，中国的政策调整"将支持中国和全球的复苏力度"。

“统筹防疫和经济发展”

中国政府本周公布了"进一步优化落实防控的十条措施"，旨在放松防疫管控，让经济和社会生活恢复正常。该政策普遍被视为这一世界第二大经济体在近3年后，终于开始告别"清零"政策，转向与新冠病毒共存。

“清零”政策对于中国经济意味着什么？

李克强在圆桌对话会上表示，随着"优化调整措施"的落实，中国经济增速将会持续回升。中方将更好统筹疫情防控和经济社会发展，"守护人民生命安全，维护好正常生产生活秩序"。

中国长期的"清零"封控阻碍了商业运作、打乱了全球供应链，已经成为中国经济的一个制约因素，分析师预计中国政府将无法实现其既定的5.5%的年度增长目标，并警告，中国走向全面重新开放的道路依然坎坷。

感染数字下降 或是冰山一角？

本周五，中国官方通报的新增感染数为1萬6797例（包括1萬3160例无症状感染），比前一日减少了近五分之一。与一周前高峰阶段日增超过40000例相比，更是不到一半。但是目前的数字可能已无法反映实际感染情况，因为在政府减少对核酸检测的硬性要求后，检测总数已大大下降。

在中国社交媒体上，各地都有用户质疑，在学校、公司等学习工作场所出现了大面积感染。来自北京和河北一些城市的很多用户表示自己的同事、同学都生病了；不少经营者因缺乏人手不得不关门歇业。还有人反映医院的医护人员当中，很多人出现呼吸道感染、发烧症状。这些说法尚无法得到独立核实。

美联社报道指出，这与美国、欧洲和其他一些国家当初在防控疫情爆发和维持经济运转间挣扎时遇到的情况很相似。但对经历了3年严格防控的中国民众来说，这是一个令人震惊的变化。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



（美联社、法新社）

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