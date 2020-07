国际谴责DQ 香港民主派Plan B报名参选

(德国之声中文网)立法会选举原订9月6日举行,盛传港府将押后选举之际,至少12名民主派参选人周四(30日)遭选举主任裁定提名无效(DQ),是历来做大规模DQ,除了黄之锋等「抗争派」,连立场温和的公民党4人及会计界现任议员梁继昌也被踢出局。

事发后,多名早前没有参与初选的泛民人士随即赶在提名期周五(31日)结束前报名,包括代公民党出战港岛的李予信及现任大律师公会主席戴启思,部分人被视为民主派Plan B(后备方案)人选。

但《苹果日报》引述泛民人士分析,不排除当局为阻止35+发生而无所不用其极,最坏结果是不同後备名单最终被全数DQ无法参选,若真的发生则等同宣告整场选举被全面操控,届时可推动投白票,「如果最後白票数目多于建制派得票,已经一定是国际笑话,已经不需要香港人出声,国际都一定会行动」。

彭定康:骇人的政治清洗

事件引发国际社会反弹,当中以英国反应最强烈。外相拉布在「DQ12」后随即发表声明谴责,形容「显而易见,他们因为政治观点而被取消资格」,这损害了一国两制以及《中英联合声明》和《基本法》所保障的权利与自由,敦促港府遵守对香港市民的承诺。

末代港督彭定康也透过英国非政府组织「香港监察」(Hong Kong Watch)发表声明,形容这次大规模DQ是对香港民主派「骇人的政治清洗」(outrageous political purge),并指当局利用国安法剥夺大部分香港人的公民权利。

他续称,尽管北京在《中英联合声明》承诺香港可以拥有民主,但「很明显现在相信民主已是非法的」(It is obviously now illegal to believe in democracy),而这种状态只会在警察国家出现。

13国议员谴责

除了英国之外,由13国丶60多名国会议员组成的对华政策跨国议会联盟(Inter-Parliamentary Alliance on China,简称IPAC),也发表联署声明,指DQ参选人及押后选举的决定,是香港民主进程中不能接受的阻碍,侵蚀港人的权利和自由,他们呼吁国际社会作出相称的回应。

该联盟由美国参议员卢比奥(Marco Rubio)及英国保守党前党魁史密斯(Iain Duncan Smith)领导,成员来自英美澳纽加,以及欧盟丶法国丶德国丶意大利捷克丶日本丶立陶宛丶新西兰丶瑞典丶瑞士的跨党派国会议员。

另一方面,欧洲议会德国绿党籍议员丶对华关系小组副主席布迪克费尔(Reinhard Bütikofer),呼吁欧盟领袖对香港特首林郑月娥实施制裁。

美国国会及行政当局中国委员会(the Congressional-Executive Commission on China)表示,DQ民主派的做法明显违反了联合国《公民权利和政治权利国际公约》及《中英联合声明》所保障的基本人权,敦促港府撤销DQ决定,

港府:参选人须「信奉」基本法

DQ12包括黄之锋丶杨岳桥丶郭荣铿丶郑达鸿丶郭家麒丶岑敖晖丶刘頴匡丶郑锦满丶何桂蓝丶梁晃维丶袁嘉蔚和梁继昌。

港府周四(30日)发新闻稿罗列「五宗罪」,包括一丶支持香港独立或民主自决;二丶寻求外国干预香港事务;三丶原则上反对《港区国安法》;四丶表明意图在确保於立法会占多数後无差别地否决政府提出的议案;五丶拒绝承认中国对香港行使主权等,不可能真诚地拥护《基本法》,故不可能履行立法会议员职责。

最具争议的是,新闻稿引述选举主任指,参照特区原讼法庭就陈浩天案的判词,「拥护《基本法》的意图并非仅仅为遵守《基本法》,而更需支持丶推广及信奉《基本法》」。当局不排除更多人会被DQ。

李澄欣/杨威廉(综合报导)