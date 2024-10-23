国际舆论评论金砖峰会：从单极世界向多极化发展

国际舆论普遍认为，正在俄罗斯喀山市举行峰会的金砖组织不容忽视，它不仅代表了全球近一半的人口，经济总量已超过7国集团。更重要的是，它正在打造成"全球南方"的发声平台。

（德国之声中文网）

《爱尔兰时报》周三对正在俄罗斯喀山举行的金砖峰会发表评论：

"金砖国家集团是一个逐渐令人不安的联盟，由一些大型经济体组成。今年，金砖集团扩大了成员国，吸收进埃及、埃塞俄比亚、伊朗和阿联酋。他们代表了全球近一半的人口，以及超过35%的全球经济产出，尽管其中大部分由中国贡献。

这一主要由俄罗斯和中国主导的金砖国家组织，旨在成为对抗西方经济和政治力量的全球性平衡力量，同时也希望在联合国和国际货币基金组织等多边机构中增强自身的代表性和影响力。

然而，俄罗斯并不能实现其所有的愿望。虽然它期望获得对其乌克兰战争的支持，但很难说服印度、巴西和南非--这三个集团内的重要民主国家--采取对美国的敌对立场。对这些国家来说，金砖更多的是在合纵连横的世界中，在北京与华盛顿之间寻求平衡的工具。"

他们不愿采取对美国的敌对立场 图像来源: Maksim Blinov/REUTERS

比利时《时代报》对金砖国家峰会做了以下评论：

"它标志着西方主导的数十年世界秩序正在瓦解。当然，中国和俄罗斯渴望削弱美国及其盟友的霸权地位。他们正带动'全球南方'--这是一个时髦的术语，指代曾经被称为第三世界的地区--并将金砖打造成最重要的招牌。

然而，金砖国家不太可能发展成一个紧密的联盟，因为它们的利益差异很大。例如，印度并不热衷于追随北京和莫斯科的反西方路线；而普京提出的绕过美元的替代支付系统计划，也未能引起广泛的支持，甚至连中国也对此有所抵制。

尽管如此，金砖集团有可能发展为一个为'全球南方'发声的平台。这未必会对欧盟和美国构成威胁，前提是他们与这些国家展开认真对话。"

金砖国家的利益差异很大 图像来源: Pelagiia Tikhonova/IMAGO/SNA

意大利《晚邮报》评述道：

"对于莫斯科的独裁者，这次会议是一个舞台，他可以借此反驳他被孤立的西方式叙述。但事情并不像金砖国家的前景那样令人乐观。事实上，该集团内部存在深刻的分歧。莫斯科和北京希望赋予金砖国家一种日益反西方的立场，旨在对抗美国的霸权角色。巴西和印度则更倾向于将金砖集团视为一个不结盟国家的俱乐部，共同推动全球政治秩序的改革和民主化。

然而，金砖国家在一个基本点上达成了妥协：即从美国主导的单极世界向多极化发展。正因为如此，尽管内部存在矛盾，金砖国家仍对许多新兴国家具有强大的吸引力，并且毫无疑问将继续扩展。因此，西方必须认真对待此次峰会，避免对当前和未来的成员采取居高临下的态度。"

土耳其《TAKVIM》报指出：

"除了马来西亚、泰国、印尼和尼日利亚，土耳其也表达了加入金砖国家的意愿。虽然目前似乎还没有具体的进展，但外交部长菲丹表示，如果土耳其经济上加入欧盟已经实现的话，他们根本不会考虑走上这条道路。鉴于全球的广泛关注，金砖国家的扩展将成为主要议题之一。"

峰会期间一切美好 图像来源: Maxim Shemetov/REUTERS

德国《莱比锡人民报》这样写道：

"事实是：普京并不是他希望中的那个全球重要玩家，尤其在经济上更是如此。俄罗斯的经济实力大致相当于意大利或美国德克萨斯州。在莫斯科以外的地方，俄罗斯的生活水平一如既往持续下降。在喀山，通勤者被要求在峰会期间不要驾驶他们的旧车，因为破旧的俄罗斯老爷车与普京想展示给客人的形象太不合拍。克里姆林宫的这位掌舵者对他的人民和全世界再次玩弄起欺骗术。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。