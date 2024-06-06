国际能源署：2024年清洁能源投资将达2万亿美元

根据国际能源署（IEA）的数据，全球太阳能发电的投资超过所有其他电力来源投资的总和。中国将在2024年的全球清洁能源投资中占据最大份额。

（德国之声中文网）据国际能源署（IEA，亦称国际能源机构）最新发布的报告，今年全球清洁能源投资将达到2万亿美元（1.84万亿欧元），是化石燃料投资的两倍。

国际能源署执行主任比罗尔（Fatih Birol）说："目前，化石燃料领域每投入一美元，清洁能源领域就会投入近两美元。"

清洁技术包括可再生能源、电动汽车、核能、电网、存储、低排放燃料、效率改进和热泵。

同时，该机构在其年度《世界能源投资报告》中表示，预计2024年能源投资总额将首次超过3万亿美元。2023年，可再生能源电力和电网的投资总额首次超过化石燃料的投资总额。

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太阳能投资超过其他能源形式

报告显示，投入太阳能光伏（PV）电池板的资金超过所有其他发电技术的总和。

太阳能电池板的成本在过去两年中降低了30%，"由于组件价格下降刺激了新的投资，到2024年，太阳能光伏发电的投资将增长到5000亿美元"。

中国将在2024年的全球清洁能源投资中占据最大份额，预计将达到6750亿美元，欧洲将达到3700亿美元，美国将达到3150亿美元。

部分地区仍存在能源投资缺口

相比之下，继2023年出现类似增长之后，全球上游石油和天然气投资预计到2024年将增长7%，达到5700亿美元。

报告称，中东和亚洲的国家石油公司是这一增长的主要推动力。

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国际能源署警告说，要实现全球减少有害碳排放的中期目标，就必须在2030年前将全球可再生能源投资翻一番。

该机构还指出，全球部分地区仍存在能源投资缺口，如新兴市场和中国以外的发展中经济体。

国际能源署警告说，过高的成本正在造成"世界许多地区能源投资流动的严重失衡和短缺"。

（法新社、路透社）

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