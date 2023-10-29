国际能源署：化石燃料使用量仍然“过高”

（德国之声中文网）国际能源署（IEA）周二（10月24日）表示，全球对煤炭、石油和天然气的需求将于2030年达到峰值。

国际能源署在其年度报告《世界能源展望》中表示，"清洁能源技术的增长势头和全球经济结构性转变的结合"可能会使全球对化石燃料的需求达到峰值。

国际能源署执行董事比罗尔（Fatih Birol）表示："向清洁能源的转型正在全球范围内发生，而且势不可挡。这不是'是否'的问题，而只是'多久'的问题--对我们所有人来说，越快越好。"

"政府、企业和投资者需要支持清洁能源转型，而不是阻碍它们。"他补充道。

到本十年末，可再生能源在能源结构中的份额预计将从30%增加到近50%。

化石能源将退出历史舞台 气候杀手：化石燃料 二氧化碳是导致全球气候变暖的首要原因。燃煤、石油和天然气导致的二氧化碳排放量占所有温室气体排放量的65%。森林砍伐造成的二氧化碳排放量占11%。甲烷是天然气的主要成分，它释放的二氧化碳排放量占16%。农业工业中一氧化二氮导致的二氧化碳排放量占6%。

化石能源将退出历史舞台 该是反思的时候了 据联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）的计算显示，如果一切像到目前一样，到2100年地球的温度将上升3.7到4.8度。气候专家表示，如果要将上升温度成功限制在2摄氏度以内，到2050年之前，必须非常迅速的结束对化石燃料的使用。

化石能源将退出历史舞台 太阳能发电推动能源转型 太阳能发电是目前最廉价的能源。过去五年，太阳能设备得价格降低了80%。在德国，太阳能装置生产的电能，每千瓦时的电费为0.07欧分。在太阳能丰富的国家，每千瓦时的电费低于0.05欧分。利用太阳能发电在全球蓬勃发展，但价格却继续下降。

化石能源将退出历史舞台 更大型、更高效 风力发电的价格也非常便宜。全球的发展趋势也日益蓬勃。在德国，风能发电的产量占总发电量的9%。在丹麦，风能发电的比例占总发电量的近40%。中国的风能发电量为3%。到2020年，中国风能发电的比例将增加一倍。

化石能源将退出历史舞台 不依靠化石能源的建筑 如今，有良好隔热系统的房屋不需要消耗很多能源。一个屋顶上装有太阳能装置的住宅可以提供充足的电力和热力。一些住宅甚至还有多余的电力。人们可以用多余的“储备”给电动汽车充电。

化石能源将退出历史舞台 既能降低二氧化碳排放，还经济实惠 气候保护的一个重要因素是能源效率。与普通灯泡相比，一个高质量的LED灯只需普通灯泡十分之一的能量。这不仅能减少二氧化碳排放，还能省钱。欧盟已禁止销售白炽灯，这对LED的普及起到了重要的推动作用。

化石能源将退出历史舞台 对气候有意的交通工具 石油是运输工具的重要能源。但这一状况也可以得到改变。如今交通工具已经有可替代能源了。图片中这辆在科隆投入运行的公共汽车使用的能源是氢燃料电池。有了它可以做到无二氧化碳排放。

化石能源将退出历史舞台 第一辆氢能轿车 2014年12月开始，日本丰田研发的氢能汽车开始在市场上销售。其一次充电仅需几分钟，便可行驶650公里。专家认为，使用氢能、沼气和其它新能源的交通工具对环境有益。

化石能源将退出历史舞台 来自粪便和垃圾的燃料 这辆英国布里斯托尔的公交车使用的燃料为生物甲烷（CH4）。这种气体来自人类粪便和食物垃圾。实际上，5个人一年生产的粪便和食物垃圾制造出的甲烷，可供一辆公交车行驶300公里。

化石能源将退出历史舞台 新能源电动车 电动汽车的价格将越来越便宜，而且对越来越多的人来说，新能源电动车将是对气候有益的又一选择。

化石能源将退出历史舞台 洁净能源技术取得进步 全球尚有20亿人过着没有电的生活。随着太阳能、蓄电池和LED灯的价格越来越便宜，许多塞内加尔的村庄也在推广这些新能源技术。图片上这家太阳能商店为LED灯提供充电服务。数百万人第一次以这样的方式用上电。

化石能源将退出历史舞台 气候保护运动 气候保护运动的声势将更加壮大，比如图片上在德国煤矿工业中心——杜塞尔多夫举行的气候保护活动。现在，德国最大的可再生能源公司Eon也座落在杜塞尔多夫，全球投资者从化石领域纷纷撤出资金，这对迅速投入气候保护大有帮助。 作者: Gero Rueter



气温上升威胁能源安全

尽管如此，国际能源署警告称，化石燃料的使用量仍然"过高"，无法实现《巴黎协定》将全球气温上升幅度控制在工业化前水平的1.5摄氏度以内的目标。

该机构表示："在经历了一年创纪录的高温之后，这不仅可能导致气候影响恶化，而且还会破坏能源系统的安全，而能源系统是为了一个凉爽的世界、更少的极端天气事件而建立的。"

该报告称："将排放曲线控制到与1.5摄氏度一致的路径仍然是可能的，但非常困难。"

国际能源署警告说，如果全球政策不发生实质性变化，本世纪全球平均气温可能会上升约2.4摄氏度。

该机构表示，增加对清洁能源而非化石燃料的投资至关重要。

该报告称："增长时代的结束并不意味着化石燃料投资的结束，但它削弱了增加支出的理由。"

2023年联合国气候变化大会（COP28）将于2023年11月30日至12月12日在阿联酋迪拜举行。届时大会将首次对各国在把气温上升限制在1.5摄氏度方面取得的进展进行正式评估。

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（法新社、路透社）

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