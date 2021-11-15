国际网坛续声援彭帅 主席称不排除撤出中国

(德国之声中文网) 国际网坛周一 (11月15日) 持续针对彭帅遭性侵的事件向中国问责。继前一天透过公开声明要求中国政府对彭帅的指控做出全面调查後，国际女子网球协会首席执行长西蒙 (Steve Simon) 在接受纽约时报访问时表示，如果国际女子网球协会没有从事件中看到适当的结果，该协会不排除停止其在中国的业务。

西蒙的评论可能会危及国际女子网球巡回赛与中国的广泛业务关系，该协会在中国有11项赛事，并与中国签订了在深圳举行巡回赛总决赛的长期协议。

西蒙说：「我认为每个人都充分理解在我们与中国之间不同方面的利害关系。我们可以肯定的是，从球员丶董事会到理事会都团结一致，认定唯一可以接受的方法是做正确的事情。」

他补充道，他已从包括中国网球协会在内的几个来源确认彭帅是安全的，也没有受到任何人身威胁。但西蒙说，没有一个与女子网球巡回赛有关的人，包括官员和现役球员，能够直接联系到彭帅，并确认她的状况。他说：「我的理解是，她在北京，但我不能确认，因为我没有直接与她交谈。」

西蒙重申，国际女子网球协会百分之百支持彭帅做出的指控，也表示若中国政府不配合展开全面调查，该协会会坚持其立场，不做出退缩的决定。

前主席：彭帅安全在商业利益之上

同日，国际女子网球协会的前首席执行长阿拉斯特 (Stacey Allaster)也在受访时重申，网球界已将彭帅的健康和安全置于商业之上。她告诉路透社：「我们的运动专注于彭帅的健康和安全，商业是次要的。目前的情况对这位非常勇敢的年轻女性来说很艰难，她打破了沉默，站出来提出这些指控。」

路透社在报导中提到，目前身为美国网球协会首席执行长的阿拉斯特与中国谈判达成数百万美元版权交易的女子网球协会（WTA）前首席执行官斯泰西-阿拉斯特周一告诉路透社，网球界已将彭帅的健康和安全置于商业利益之上。

「我们的运动专注于彭帅的健康和安全，商业利益是次要的，」美国网球协会（USTA）职业网球首席执行官阿拉斯特周一在多伦多的Primetime体育管理会议上发言前告诉路透社。

「目前的情况对这位非常勇敢的年轻女性来说很艰难，她打破了沉默，站出来提出这些指控。」

阿拉斯特比大多数人都了解与中国官员打交道的挑战，他曾在2009-15年期间担任国际女子网球协会首席执行官期间在中国市场取得了巨大进展。

在过去十年中，中国一直是国际女子网球协会扩张的重点，女子网球巡回赛2019年在中国举办了9场比赛，总奖金为3040万美元。该赛季结束时，女子网球巡回赛也首次在深圳举办总奖金1400万美元的年终总决赛。

阿拉斯特重申：「这一切如何发展，目前还很难说，但国际女子网球协会必须做出决定。西蒙（现任国际女子网球协会首席执行官）的声明明确表示，他们需要全力支持彭帅。对于该协会的业务和历史来说，这是一个非常重要的时刻。」

此外，男子网球管理机构ATP周一（11月15日）也支持国际女子网球协会（WTA）的呼吁，要求中国调查彭帅对中国前副总理张高丽做出的性侵指控。ATP主席高登记 (Andrea Gaudenzi)15日在一份声明中说：「对我们来说，没有什么比我们的网球界的安全更重要。我们一直对围绕彭帅的直接安全和下落的不确定性深感关切。」

他重申，ATP也全面支持女子网球协会的呼吁，也就是中国政府应该对彭帅性侵的指控进行全面丶公正且透明的调查。

中国外交部15日在例行记者会被问到相关问题时，仍称未听过记者提问的议题，并再次重申这不是外交问题。中国外交部15日发布的发言人表态中，完全没有包含记者提出与彭帅安危相关的问题。

(综合报导)

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