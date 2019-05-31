国际经济论坛登场　普习会受瞩目

(德国之声中文网) 俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平预计周三(6月5日)在圣彼得堡国际经济论坛上碰面，而这也将是两人过去6年来第28次的会晤。 双方除了预计在会谈中签署30项合作协议外，中国驻俄罗斯大使李辉在近期出习公开活动时表示，中俄两国近期不断在许多外交议题上展开合作。

由于两国同为联合国安理会常任理事国，他们常合力阻碍西方国家的外交政策，其中包含美国与欧盟为了终结叙利亚内战与委内瑞拉危机所提出的政策。 李辉说中国拒绝单向操作的政策，而外界将此说法解读成中国与俄罗斯反对任何美国试图展现霸权的机会。

中俄贸易失衡

中国与俄罗斯在2019年提升了两国之间的贸易，而两国政府也积极向外界宣传这个持续加温的伙伴关系。 然而，两国之间存在着巨大的贸易差距。 虽然俄罗斯主要将石油、天然气、煤矿与木材等原料出口到中国，中国却将机器、车辆与消费性产品外销到俄罗斯。 中国出口到俄罗斯的货品只占中国出口总量的1.9%，而中国将大部分的商品出口到美国与欧盟。

另一方面，俄罗斯将15%的原料出口到中国，中国也自2010年起成为俄罗斯最重要的贸易伙伴。 自2014年起，俄罗斯开始将经济与政治焦点转移到中国及亚洲其他地区，而这也跟西方国家对俄罗斯进行的经济制裁有关。

俄罗斯国立高等经济学院的专家卡拉哥诺夫 (Sergey Karaganov) 接受德国之声访问时表示，俄罗斯认为这些经济制裁并不公正，而中国也正深陷与美国的贸易战中。 中俄两国都认为西方国家要伤害他们，这也拉近了两国的关系。 他告诉德国之声，他早在1990年代时便建议俄罗斯应该将焦点转移到亚洲。 然而，当时的俄罗斯政府并未真的采纳他的意见。 几年之后，俄罗斯总统普京将卡拉哥诺夫指派为官方顾问。

但卡拉哥诺夫也提到，不少俄罗斯的菁英仍然不信任中国政府，而这也能解释俄罗斯政府为何不完全主打中国牌。 他认为，俄罗斯政府同时也在与印度、韩国、日本与其他亚洲国家建立更紧密的关系。

联合基础建设计划

除了在国际策略与经贸上加强合作，中俄两国也开始强化军事上的合作。 中国与俄罗斯去年九月一起进行联合军演，报导指出总共有30万名俄罗斯士兵与3千名中国士兵参与了该次军演。 除此之外，虽然中国研发越来越多武器，俄罗斯仍持续卖武器给中国。

普京与习近平预计会在圣彼得堡的会晤上讨论如何加强边境的基础建设链接，然而双方在财政上的差距可能成为阻碍。 中国在短期内完成了其境内横跨黑龙江的桥，但俄罗斯却因财政问题，一再延后其完工时程。