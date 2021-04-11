 国际空间站 ″游客 ″返回地球 | 科技环境 | DW | 26.04.2022

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科技环境

国际空间站 "游客 "返回地球

昂贵，但 "绝非度假"：首次完全由私人组织的国际空间站使命参与者成功结束太空之旅。

ISS-Weltraumtouristen sind wieder auf der Erde

即将"溅落"洋面的 Ax-1返回舱：带制动降落伞的太空舱红外视频图

（德国之声中文网）逗留太空两个半星期后，一组4名国际空间站 "太空游客 "返回地球。载着他们的 "龙 "（ Dragon ）太空舱按计划在美国佛罗里达州沿海的大西洋面安全溅落。 

这4名"太空游客"分别是美国房地产投资者拉康纳(Larry Connor)、加拿大商人帕蒂(Mark Pathy)、以色列企业家斯蒂贝(Eytan Stibbe) 、前西班牙裔美国国家航空航天局宇航员洛佩斯-阿莱格里亚(Michael López-Alegría)。他们于4月8日被运载火箭送入太空，计划在国际空间站逗留8天，因地球上天气条件恶劣被迫数度推迟回程。

观看视频 01:33

太空旅游必备行前训练

昂贵的旅行  

Ax-1使命由美国私人航天公司Axiom Space与美国航天局和亿万富翁马斯克的宇航公司SpaceX合作组织。媒体报道称，康纳、帕蒂和斯蒂贝每人为这次飞行支付了5500万美元。

  

SpaceX fliegt zur ISS Raumstation

4名 "太空游客"

美国国家航空航天局局长纳尔逊（ Bill Nelson ）对前往国际空间站的首次私人宇航使命获得成功表示高兴，称它"是为太空旅游开辟机会和实现美国国家航空航天局在低地球轨道上实现商业性星外业务目标的重要一步。" 

在国际空间站上，这4名飞船乘客与研究中心合作进行了一系列实验，其中包括对失重状态下的心脏健康和认知性能研究。使命指挥佩洛斯-阿莱格里亚强调指出，对该团组成员来说，此行"绝非度假"，因此，他们不认为自己是 "太空游客"。 

 

（德新社，法新社）

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