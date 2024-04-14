国际社会谴责伊朗袭击 呼吁避免事态升级

（德国之声中文网）当地时间周六晚间，伊朗对以色列展开大规模袭击行动后，国际社会纷纷对德黑兰当局“挑起地区争端的冒险行动”予以谴责：

美国：

美国总统拜登称伊朗发起的攻击行动"卑劣无耻"，并重申了美国对以色列"坚定不移的支持"。拜登表示："我们对以色列免受伊朗以及代理人威胁的安全承诺是不可动摇的。"

美国总统拜登在白宫战情室会见国家安全团队

德国：

正在中国访问的德国总理肖尔茨对伊朗发动的攻击予以"最强烈的谴责"。联邦政府发言人表示："在此艰难时刻，德国坚定地站在以色列一侧，并将同七国集团盟友展开协商"

德国外交部长贝尔伯克在社媒平台X上发文，"对伊朗足以令整个地区陷入混乱的袭击行动予以最为强烈的谴责。"贝尔伯克强调："伊朗及其代理人必须立即停止攻击行动。此时此刻，我们将同以色列保持团结。"

中国

中国对当前的中东局势"深表忧虑"。中国外交部一名发言人表示：中方呼吁"有关各方保持镇定和克制，以避免局势进一步升级"。与此同时，中国还呼吁国际社会，"尤其是那些对中东局势有影响力的国家，为中东实现和平和稳定扮演建设性的角色"。

英国

英国首相苏纳克谴责伊朗的袭击行动是"危险的、不计后果的行为"。苏纳克强调："伊朗再一次暴露了它的真实目的，即在自家的后院制造混乱。"苏纳克再度重申了英国保障以色列安全的立场。

欧盟

欧盟外交事务高级代表博雷尔（Josep Borrell ）形容这是一次"前所未有的升级"。博雷尔表示："欧盟以最强烈的措辞谴责伊朗对以色列发动的、不可接受的袭击。此举对地区安全构成了严重威胁。"。欧盟理事会主席米歇尔在X平台上写道："必须尽一切努力防止地区局势进一步升级。"

埃及

埃及外交部表示，开罗政府同有关各方保持着直接联系，并在努力缓解局势进一步升级。埃及外交部还表示，应对冲突进一步扩大提高警惕。

沙特阿拉伯

沙特阿拉伯外交部敦促联合国安理会承担起"捍卫国际和平和安全秩序的职责"。该国在一份声明中，还敦促有关各方保持克制，不要令冲突在军事层面上继续升级，以免让当地各国民众承受战争的风险。

伊朗：

伊朗对以色列发动袭击后不久，德黑兰街头有人举行了庆祝活动，这些高举伊朗国旗以及真主党民兵旗帜的示威者高呼："消灭以色列，消灭美国"等口号。游行车队穿越德黑兰各主要街道。网络上流转的视频画面上，一名男子表示："我们来这里集会，是为了表达对伊朗军方以及伊斯兰革命卫队的支持。"

在伊斯法罕，伊朗革命卫队高级将领扎赫迪的墓地前，也有人集会庆祝对以色列发动的袭击。扎赫迪是在四月一日，伊朗驻叙利亚使馆遭到的袭击中丧生的。

伊朗革命卫队指挥官萨拉米（ Hossein Salami）表示，对以色列发动的袭击"比预期更为成功"，伊朗同以色列的斗争已经进入了新的阶段。他表示，伊朗革命卫队有能力对以色列采取更大规模的行动，但此次仍决定只实施"有限度的打击"。

（综合报道）

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